„Corona kriegt uns niemals klein“ - Song der Polizei begeistert Fans: „Ab zum ESC“

„Corona kriegt uns niemals klein“ - so lautet der Titel eines auf YouTube veröffentlichten Songs der Polizei Berlin. Die Beamten zeigen sich in ungewohnter Rolle.

Die Corona*-Pandemie betrifft alle Menschen - auch die Polizei.

betrifft alle Menschen - auch die Polizei. Beamte der Polizei Berlin nutzen die Krise nun, um einen eigenen Corona-Song zu produzieren.

Die Message: „Corona kriegt uns niemals klein“

Berlin - „Seit Wochen zu Hause, virale Zwangspause: Der Staats-Lockdown, hat echt reingehaun. Jetzt zählt nach vorne schauen.“ Mit diesen Worten beginnt ein am Montag (8. Juni) veröffentlichter Corona-Song der Berliner Polizei.

Covid-19 in Deutschland: Polizei Berlin veröffentlicht Corona-Song

In dem entsprechenden YouTube-Video läuft ein LKA-Beamter durch Berlin und kommt zum Beispiel am Brandenburger Tor oder der Weltzeituhr vorbei. Im Song heißt es unter anderem: „Schneller, höher, weiter geht's gerade nicht. Mit Abstand, Mundschutz und Respekt ist Land in Sicht.“ Zudem sichern die Beamten den Bürgerinnen und Bürgern ihre Unterstützung zu, denn „was auch immer kommen mag. Wir bleiben für Euch immer wach. Jede Stunde Tag und Nacht. Wir lassen keinen hier allein. Ob Feuerwehr oder Polizei. Corona kriegt uns niemals klein.“

"Schneller, höher, weiter geht's gerade nicht. Mit Abstand, Mundschutz und Respekt ist Land in Sicht."

Viel Spaß mit dem #coronasong von Sebastian Stipp und der Combo des Landespolizeiorchesters der @PolizeiBB.https://t.co/DlULBajVn6

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 8, 2020

Auf Twitter schreibt die Polizei dazu: „Viel Spaß mit dem Corona-Song von Sebastian Stipp und der Combo des Landespolizeiorchesters.“

Für das Lied sicherten sich die Beamten musikalisch talentierte Unterstützung. Sänger Sebastian Stipp hat auch schon bei der ProSieben-Sendung „The Voice of Germany“ teilgenommen und stand zudem beim Udo-Lindenberg-Musical „Hinterm Horizont“ auf der Bühne.

Berlin: „Corona kriegt uns niemals klein“ - Song der Polizei begeistert Fans: „Ab zum ESC“

Der vierminütige Clip scheint bei der Bevölkerung gut anzukommen. Die ersten Kommentare auf YouTube fallen positiv aus. So schreibt ein Nutzer etwa: „Richtig gut! So ein Auftritt passt zu einer modernen Polizei. Respekt auch an die Leute in der Führung, die sich trauen so etwas auf den Weg zu bringen beziehungsweise abzusegnen.“ Ein anderer sieht die Polizei Berlin gar zu höherem berufen und meint: „Ab zum ESC!“

Der Eurovision Song Contest fiel der Corona-Pandemie wie viele Veranstaltungen* zum Opfer und konnte in diesem Jahr nicht stattfinden. Als Ersatz für den paneuropäischen Musikwettbewerb initiierte ProSieben den Free-ESC*, der Mitte Mai im TV zu sehen war und einen prominenten Gewinner hervorbrachte*.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks