Coronavirus: Weitere Todesfälle in Deutschland - Erster Todesfall in Sachsen vermeldet

Wegen des Coronavirus haben die ersten Bundesländer in Deutschland Konsequenzen gezogen. Die Zahl der Toten steigt ebenso weiter, wie die der Infizierten.

Die Zahl der in Deutschland infizierten Personen steigt rasant an, wie die Zahlen* zeigen.

Das Robert Koch-Institut warnt vor einer extremen Ausbreitung des Virus*.

Auf die Bevölkerung in den meisten Bundesländern kommen ab Samstag Einschränkungen zu.

Die Corona-Krise* trifft auch Deutschland ins Mark, nach Toten in mehreren Bundesländer wurde nun der erste Todesfall in Sachsen bekannt. Nach Informationen der Bild kam das Opfer aus dem Landkreis Bautzen. „Ich bedauere das zutiefst und möchte den Angehörigen an dieser Stelle mein tiefstes Beileid aussprechen“, wird der Landrat Michael Harig zitiert. In Bautzen ist die Zahl der Infizierten im Vergleich zum Vortag um sieben Personen auf 55 gestiegen.

Im stark vom Virus betroffenen Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen wurden vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Drei Frauen im Alter von 80, 85 und 68 Jahren sowie ein 95-jähriger Mann sind an den Folgen des Virus gestorben. „Wie auch bei den vorherigen Fällen, waren alle vier Patienten gesundheitlich vorbelastet“, wie der Kreis mitteilte. Insgesamt starben alleine im Kreis Heinsberg an den Folgen einer Covid-19-Infektion bislang 13 Personen.

Neben den verschärften Verhaltensregeln rund um die Ausgangsbeschränkung in Bayern, die Ministerpräsident Söder am Freitag verkündete, gibt es seit mehreren Tagen Einreiseverbote für Deutsche in mehrere Länder*, doch auch Rückholaktionen von Deutschen Urlaubern und Grenzschließungen sind die Folge.

In ganz Deutschland sind Versammlungen aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr untersagt, die Polizei greift an öffentlichen Plätzen wie Parks durch. Neben drastischen Maßnahmen inklusive einer allgemeinen Ausgangsbeschränkung in einigen Bundesländern drohen bei Zuwiderhandlung auch Geldstrafen. Unterdessen werden beispielsweise Bestattungen in Corona-Zeiten immer einsamer, da keine Menschenansammlungen erlaubt sind.

Das RKI müsse beurteilen können, warum es Rückgänge oder Anstiege bei Infektionszahlen gibt. „Wenn wir sehen, dass die Menschen die Maßnahmen gar nicht umsetzen - und das sehen wir anhand dieser aggregierten Daten - dann sehen wir den Grund dafür, dass die Intervention, die wir wünschen, nicht erfolgreich ist“, erläuterte Wieler. Die Daten könne man sowieso kaufen, „wir kriegen sie nur diesmal umsonst“. Wieler ging davon aus, dass es wiederholte Lieferungen solcher Bewegungsdaten ans RKI geben wird.

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hält die Maßnahme in der gewählten Form für vertretbar. Es spreche nichts gegen die Weitergabe der Daten zum Zweck des Gesundheitsschutzes, so Kelber.

