Corona-Inzidenz stagniert - doch Virologe warnt vor „massivem Anstieg“

Delta-Variante auf dem Vormarsch

+ © Hendrik Schmidt/dpa Nach einem leichten Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz stagniert diese auf niedrigem Niveau. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie geht es weiter mit Blick auf die Delta-Variante des Coronavirus? Während die Sieben-Tage-Inzidenz auf niedrigem Niveau stagniert, mahnen Experten. Der News-Ticker.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland stagniert bei einem Wert von 5,0.

Virologen warnen vor der Delta-Variante des Coronavirus*.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Berlin / München - Am Sonntag (4. Juli) stieg die Coronavirus*-Inzidenz bundesweit erstmals wieder an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab einen Wert von 5,0 an. Wie das RKI am Montagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, stagniert die Inzidenz. Wie am Sonntag lag die Inzidenz bei fünf Fällen pro 100.000 Einwohnern. Zum Vergleich: Am Montag vergangener Woche ermittelte das RKI* eine Inzidenz von 5,6.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz während der dritten Corona-Welle hatte es am 26. April 2021 mit 169,3 gegeben. Danach sank der Wert - von wenigen Ausreißern abgesehen - ziemlich stetig. Zuletzt deutete sich aber eine mögliche Trendwende an, vor der Pandemie-Experten wegen der zunehmenden Verbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante schon seit längerem warnen.

Virologe warnt vor Delta-Variante - „Verzeiht weniger Nachlässigkeiten“

Trotz der niedrigen Corona-Fallzahlen besorgt die Ausbreitung der Delta-Variante. „Die Tatsache, dass wir jetzt relativ wenige Neuinfektionen sehen, heißt nicht, dass es nicht wieder relativ schnell mit den Zahlen nach oben schießen kann - im Kontext der Delta-Variante“, sagte Virologe Martin Stürmer im ZDF. „Sie ist hochgradig ansteckend, sie verzeiht noch weniger Nachlässigkeiten als alle Varianten, die wir bis dato gekannt haben. Insofern kann es sehr, sehr schnell gehen, dass wir trotz der jetzt niedrigen Zahlen sehr schnell wieder in einen massiven Anstieg gehen“, so der Virologe weiter. Großbritannien „sollte ein warnendes Beispiel“ sein.

Nicht zuletzt sagte Virologin Sandra Ciesek bereits am 30. Juni im NDR-Podcast in Bezug auf die Corona-Mutation*: „Ich kann es nicht ausschließen, dass der Kipppunkt schon nahe ist oder dass es auch hier wieder zu einem Anstieg kommen kann.“ Das sei von „äußeren Faktoren abhängig“. „Da muss man sehr vorsichtig bleiben“, appellierte sie. Nach den aktuellsten Zahlen der dritten Juniwoche liegt der Anteil der Ansteckungen mit der Delta-Variante bei 37 Prozent.

Coronavirus: 212 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

Binnen 24 Stunden wurden außerdem 212 neue Corona-Infektionen sowie ein Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Vor einer Woche waren 219 Ansteckungen sowie acht Covid-19-Todesfälle gemeldet worden. In der Regel liegt die Zahl der Neuinfektionen am Wochenende und am Montag niedriger als im Wochendurchschnitt, weil an den Wochenenden weniger getestet wird und weniger Testergebnisse übermittelt werden.

Indes verschärft sich die Corona-Lage in Spanien. Die Inzidenz steigt steil an. Ist der Urlaub deutscher Touristen in Gefahr?* *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA (mbr/dpa)