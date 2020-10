Corona: Letzte Millionen-Stadt Deutschlands jetzt auch Risikogebiet - Lauterbach mit bitterer Befürchtung

Das Coronavirus breitet sich immer schneller in Deutschland aus. Bei der 7-Tages-Inzidenz hat ein erster Landkreis nun sogar die 200-Marke überschritten. Karl Lauterbach rechnet mit weiteren Lockdowns.

In Deutschland breitet sich das Coronavirus* rasant aus.

Immer mehr Regionen überschreiten die kritische Marke der Sieben-Tage-Inzidenz*.

Ein erster Landkreis plant einen praktischen Lockdown - Karl Lauterbach warnt vor weiteren.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 19. Oktober 2020, 14.01 Uhr: Dass sich die Corona-Pandemie derzeit wieder enorm verschärft, zeichnet sich bereits mit einem Blick in die Supermärkte ab. Mit steigenden Infektionszahlen gehen auch die Hamsterkäufe* wieder los. Jetzt appellieren Politik und Wirtschaft an die Vernunft der Verbraucher.

Update vom 19. Oktober 2020, 13.37 Uhr: Angesichts der weiter stark steigenden Corona-Fallzahlen kommen die Gesundheitsämter an ihre Grenzen. Veraltete Arbeitsmethoden und zu viele Sozialkontakte in der Bevölkerung sorgen für erhebliche Probleme bei der Nachverfolgung des Infektions-Geschehens*.

Corona: Letzte Millionen-Stadt Deutschlands jetzt auch Risikogebiet

Update vom 19. Oktober 2020, 13.20 Uhr: Als vierte und letzte deutsche Millionenstadt hat nun auch Hamburg einen Inzidenzwert von 50 überschritten. Der Wert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage stieg nach Angaben der Gesundheitsbehörde erneut leicht an und lag nun bei 50,6. Nun gilt auch die Hansestadt offiziell als ein Corona-Risikogebiet.

Die anderen drei deutschen Millionenstädte Berlin, München sowie Köln überschritten den Grenzwert bereits früher und liegen inzwischen teils darüber. Gleiches gilt für andere Großstädte. Konkrete weitere Maßnahmen waren in Hamburg zunächst nicht angekündigt.

Erst am Freitag hatte der Senat angesichts steigender Zahlen die Auflagen verschärft. Unter anderem gilt dort in der Gastronomie ab 23 Uhr eine Sperrstunde. Private Feierlichkeiten außerhalb der eigenen Wohnung sind auf maximal 25 Menschen beschränkt, in der eigenen Wohnung auf maximal 15. Schüler der Oberstufe und in Berufsschulen müssen nun auch im Unterricht eine Maske tragen.

Coronavirus in Deutschland: Erster Landkreis plant praktischen „Lockdown“

Update vom 19. Oktober 2020, 12.47 Uhr: Wegen der extrem gestiegenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus im bayerischen Landkreis Berchtesgaden will Ministerpräsident Markus Söder dort nun eine Art Lockdown verhängen. Es werde ein Maßnahmenpaket geben, „das einem Lockdown entspricht“, so Söder. Gemeinsam mit dem Landkreis und der Regierung von Oberbayern solle Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) die Details ausarbeiten.

Kurzfristige Lockdowns nach dem Vorbild Großbritanniens hatten kürzlich Christian Drosten und Karl Lauterbach vorgeschlagen*.

Corona in Deutschland: Erster Landkreis knackt Inzidenz von über 250 - Lauterbach rechnet mit weiteren Lockdowns

Erstmeldung vom 19. Oktober 2020, 10.23 Uhr: Berlin - Weltweit breitet sich das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2* wieder rasant aus. Auch in Deutschland hat die Zahl der Neuinfektionen bereits die Höchstwerte aus dem Frühjahr überschritten. Immer mehr Landkreise werden zu Hotspots, die sogenannten Corona-Ampeln* springen auf Rot, was zu einer Verschärfung der Maßnahmen führt.

Corona in Deutschland - immer mehr Hotspots in Deutschland

Inzwischen haben 93 Regionen in Deutschland eine erhöhte Sieben-Tages-Inzidenz*, das bedeutet die Obergrenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen wurde überschritten. (Stand 18. Oktober 2020) Hiervon liegen 17 Kreise bei mehr als 100 Fällen pro 100.000 Einwohnern und 76 Kreisen bei einem Wert von mehr als 50. Am Montag dürften es erneut mehr werden.

#Corona-Hotspots in 🇩🇪.



Von den rund 100 Stadt- und Landkreise, die mehr als 50 Fälle je 100.000 Einwohner in 7 Tagen hatten, liegen fast alle südwestlich einer Linie zwischen Bremen und Erzgebirgskreis.



Die eine Ausnahme, die es gibt, ist Berlin.@welt pic.twitter.com/XGxXnuhOur — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) October 19, 2020

Corona in Deutschland: Erster Landkreis bei 7-Tages-Inzidenz über 200

Im Berchtesgardener Land in Bayern wurde sogar die 200-Grenze deutlich überschritten. Nach Angaben des RKI lag die 7-Tage-Inzidenz dort am Montag bei 252,1. Es ist der erste Landkreis, der die 200-Marke überschreitet. Im bayerischen Freistaat gelten dementsprechende verschärfte Corona-Regelungen*.

Ministerpräsident CSU-Chef Markus Söder fordert außerdem eine bundesweite Maskenpflicht für Regionen mit hohen Corona-Zahlen. Bei mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen solle eine Maskenpflicht in Schulen, auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen und auch am Arbeitsplatz gelten, wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden könnten, sagte der bayerische Ministerpräsident am Montag vor einer Schalte des CSU-Vorstands in Nürnberg.

Corona in Deutschland: RKI meldet erneut bedenklichen Wert an Neuinfektionen

Ein steigender Trend an Neuinfektionen zeigt auch der aktuellste Stand an gemeldeten Fällen durch die Gesundheitsämter in Deutschland. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Montagmorgen wurden 4.325 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden verzeichnet. Der Wert ist zwar vergleichsweise niedrig, doch das liegt vor allem daran, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln. Gemessen an den 2.467 gemeldeten Infektionen vom Montag vergangener Woche ist der aktuelle Wert deutlich erhöht. Die Zahl der Neuinfektionen hatte am Samstag mit 7.830 zum dritten Mal in Folge einen Höchstwert erreicht.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach RKI-Angaben mindestens 366.299 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 19.10., 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion lag demnach bei 9789. Das waren zwölf Todesfälle mehr als am Vortag. Nach Schätzungen des RKI gibt es etwa 294.800 Genesene.

Corona in Deutschland: R-Wert weiter über kritischer Marke

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag in Deutschland laut RKI-Lagebericht vom Sonntag bei 1,44 (Vortag: 1,40). Das bedeutet, dass zehn Infizierte im Mittel 14 bis 15 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI in seinem Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen liegt dieser Wert nun bei 1,35 (Vortag: 1,37). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tagen.

Coronavirus: Karl Lauterbach erwartet bald lokale Shutdowns

Angesichts rasant steigender Coronavirus-Infektionen zeigt sich auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der schon vor Wochen vor einer 2. Welle gewarnt hat, zunehmend besorgt. Der Politiker zählt im Kampf gegen das Coronavirus auf das Verhalten der Menschen - weniger auf die Eindämmungsmaßnahmen. „Es wird darauf ankommen, wie sich die Bevölkerung verhält. Das ist wichtiger als einzelne Maßnahmen. Viele Auflagen lassen sich ohnehin schwer überprüfen“, sagte der Mediziner den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bei einer weiterhin so schnellen Ausbreitung des Coronavirus rechnet Lauterbach mit lokalen Shutdowns in Deutschland. „Es ist ganz simpel. Der R-Wert liegt bei etwa 1,3. Wenn wir den nicht runter bekommen, steigen die täglichen Fallzahlen innerhalb kürzester Zeit so stark an, dass die Kliniken und Gesundheitsämter überlaufen werden.“

Auch Angela Merkel hatte sich am Wochenende mit einer dramatischen Botschaft an die Bevölkerung gewarnt - für ihre Worte aber auch Kritik einstecken müssen. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Netzwerks (va)