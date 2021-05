Corona-Hoffnung? Lauterbach nennt Merkels Notbremse „gutes Gesamtpaket“ - und gibt Sommer-Prognose

News-Ticker zur Pandemie

So langsam ist Besserung in Sicht: Deutschland sieht, riecht und fühlt bereits das Ende des dunklen Corona-Tunnels. Karl Lauterbach gibt einen optimistischen Ausblick auf den Sommer.

Die Corona-Pandemie geht in Deutschland in den 15. Monat, seit einem halben Jahr befindet sich das Land ununterbrochen im Lockdown.

Die Entwicklung der Infektionszahlen macht Hoffnung auf eine Rückkehr in ein deutlich normaleres Leben.

Karl Lauterbach erwartet in der zweiten Mai-Hälfte einen sichtbaren Impf-Effekt bei den Fallzahlen, warnt aber auch vor einem Rückfall (Update vom 2. Mai, 22.30 Uhr).

Update vom 2. Mai, 22.30 Uhr: Karl Lauterbach sieht Deutschland auf einem guten Weg aus der Corona-Krise. „Ich gehe davon aus, dass ab Mitte, Ende Mai die Fallzahlen deutlich sinken werden. Dann können wir sagen, wir haben die dritte Welle besiegt“, betonte der SPD-Gesundheitsexperte in einem WDR-Interview. Bislang sei die Welle lediglich gebrochen. Zugleich warnte der 58-Jährige vor Leichtsinn, denn: „Man darf den Impfeffekt nicht überschätzen: Bei den 70- bis 80-Jährigen sind bisher weniger als 35 Prozent geimpft.“

Außerdem müsse verstärkt auf eine andere Generation geschaut werden: „Wenn die Zahlen bei Kindern und Jugendlichen in den nächsten Wochen steigen sollten, könnte die dritte Welle wieder losgehen. Deshalb müssen wir da sehr vorsichtig sein.“ Alles in allem blicke er aber optimistisch in die Zukunft: „Der Sommer wird gut sein. Die indische Mutante wird das nicht gefährden.“ Einen großen Teil zur positiven Entwicklung habe das neue Infektionsschutzgesetz mit Notbremse, Testpflicht in Schulen und Betrieben sowie nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gespielt. Damit habe Deutschland „ein gutes Gesamtpaket am Start, das normalerweise reichen müsste, um die dritte Welle in den Griff zu bekommen“.

Corona-Krise in Deutschland: Impfstoffe müssen bedarfsgerecht zwischen Praxen und Zentren verteilt werden

München - Deutschland* steht in der Corona*-Pandemie abermals vor sehr entscheidenden Wochen. Es geht im Mai darum, die Weichen für eine möglichst reibungslose Rückkehr in ein weitgehend normales Alltagsleben zu stellen. Natürlich unter Berücksichtigung des womöglich niemals ganz zu besiegenden neuartigen Coronavirus*, das hierzulande mehr als 80.000 Menschen das Leben gekostet hat.

Entscheidend ist nun unter anderem die bedarfsgerechte Verteilung des Impfstoffes* auf Arztpraxen und Zentren, um die Vakzine möglichst schnell verabreichen zu können und so wenig wie möglich entsorgen zu müssen. Außerdem muss die Politik darüber entscheiden, inwiefern ein starres Festhalten an der Impfreihenfolge* angesichts der zunehmenden Zahl der angelieferten Präparate sinnvoll und auch zeitgemäß bleibt.

Corona-Krise in Deutschland: Frage zur Rückgabe der Grundrechte an Geimpfte und Genesene

Über allem schwebt zudem die Frage, welche Grundrechte Geimpften und Genesenen - womöglich auch negativ Getesteten - wieder zugestanden werden. Dahinter dürfte auch die Hoffnung stehen, wegen der Corona-Maßnahmen* brachliegenden Branchen wie dem Hotel- und Gastrogewerbe aber auch dem Einzelhandel eine Perspektive zu bescheren, auf die hier schon so lange gehofft wird. Andererseits befürchten die politischen Entscheider offenbar eine Neiddebatte, wenn im Frühling und womöglich auch Frühsommer Millionen Deutsche miterleben müssen, wie einige Landsleute eine neue Freiheit genießen, die ihnen selbst unverschuldet noch verschlossen bleibt.

Diese Debatten werden nun im Kabinett von Angela Merkel, aber auch in den Parlamenten geführt. Angesichts von stagnierenden oder sogar wieder sinkenden Inzidenz-Werten in vielen Städten und Landkreisen der Bundesrepublik sowie eines R-Werts* von weniger als 1 - Infizierte stecken also im Schnitt weniger als eine weitere Person an - ist es dafür höchste Zeit. (mg) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

