Corona in Deutschland: Neue Strategie im Kampf gegen das Virus - Spahn kündigt gravierende Änderung an

Coronavirus in Deutschland: Die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle wächst stetig. Einzelne Hotspots sind im Fokus. Die weiteren Entwicklungen in unserem News-Ticker.

Die Corona-Pandemie in Deutschland ist noch lange nicht vorbei, doch die aktuelle Lage scheint stabil. Der R-Wert bleibt allerdings leicht über der kritischen Marke.

Täglich melden Gesundheitsämter Neuinfektionen an das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin.

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus* und die aktuellen Fallzahlen in Deutschland als Karte.





Update vom 9. Juni, 19.48 Uhr: In Düsseldorf feierten am Wochenende knapp 400 Menschen dicht gedrängt in einer Bar. Dabei wurden die Corona-Regeln eindeutig nicht eingehalten. Das stellte der Ordnungsdienst laut eines Berichts der Rheinischen Post offiziell fest.

In der Bar mit Restaurantbetrieb tanzten die Gäste demnach dicht gedrängt zur Musik eines DJs - dabei wurden keine Masken getragen. Die Bar wurde nach dem Zwischenfall vorübergehend geschlossen.

Der Geschäftsführer will nun gegen die Schließung vorgehen, wie wiederum die Rheinische Post berichtet. Die Bar werde demnach wieder öffnen. Allerdings erwartet den Betreiber dem Bericht nach nun ein Bußgeld in vierstelliger Höhe.

Coronavirus in Deutschland: Bundesland will Events ohne Limit und Masken erlauben - R-Wert kritisch

Update vom 9. Juni, 18.43 Uhr: In Deutschland könnten zukünftig mehr Leute auf das Coronavirus getestet werden, auch wenn sie symptomfrei sind.

Das legt eine am Dienstag in Kraft tretende Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fest. „Wir wollen das Virus im Keim ersticken“, sagte der CDU-Politiker. „Das geht nur mit präventiven Reihentests in Krankenhäusern und Pflegeheimen und wenn wir möglichst alle Kontaktpersonen von Infizierten testen.“ Am Geld solle dies nicht scheitern. „Es ist viel teurer, zu wenig zu testen, als zu viel zu testen“, sagte Spahn.

Konkret sollen nun grundsätzlich alle Patienten getestet werden, die im Krankenhaus aufgenommen werden. Daneben können Gesundheitsämter oder Ärzte Tests für Menschen ohne Symptome veranlassen. Die Kosten von 50 Euro pro Test übernimmt die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Möglich werden damit etwa umfassende Tests bei engen Kontakten zu Infizierten - zum Beispiel auch, wenn die geplante freiwillige Corona-Warn-App für Smartphones einen solchen Kontakt meldet. Breite Tests möglich werden auch bei Corona-Ausbrüchen in Kitas oder Schulen sowie regelmäßige Reihentests in Kliniken und Pflegeheimen.

Die Regelungen zur Kostenübernahme gelten rückwirkend zum 14. Mai, auch für Privatpatienten und Menschen ohne Krankenversicherung. Bisher gibt es Tests auf Kassenkosten in der Regel nur bei konkretem Infektionsverdacht, also bei Menschen mit Symptomen.

+ Ein Archivfoto der Schlössernacht in Potsdam - solche Großveranstaltungen könnten bald zunächst in Brandenburg wieder möglich sein. Ohne Höchstzahl, wohl aber mit Abstandsregel. © picture alliance / dpa / Nestor Bachmann

Corona in Deutschland: Unbekannte stehlen 400.000 Gesichtsmasken aus Transporter

Update vom 9. Juni 2020, 16.15 Uhr: Unbekannte haben 400.000 Gesichtsmasken aus einem Transporter bei Wertheim (Baden-Württemberg) gestohlen. Der Fahrer des Wagens parkte am Montagmittag an einem Autohof an der Autobahn3 vor einem Restaurant, wie die Polizei in Heilbronn am Dienstag mitteilte. Als der Fahrer nach etwa zehn Minuten zu seinem Wagen zurückkehren wollte, war dieser verschwunden. Wie die Täter den Ford stehlen konnten, blieb zunächst unklar. Der Transporter tauchte am Nachmittag auf einem Parkplatz eines Restaurants in der Nähe wieder auf - von den Masken fehlte jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen.

Indes fragen sich viele wie lange die Corona-Maskenpflicht in den einzelnen Bundesländern noch andauert.

Thüringen hat indes einen entscheidenden Corona-Beschluss gefasst.

Corona in Deutschland: Antikörper in Hamburger Blutspenden - Forscher stellen erste Ergebnisse vor

Update vom 9. Juni 2020, 15.24 Uhr: Bei einer Untersuchung von Blutspenden haben Forscher in Hamburg nur in weniger als einem Prozent Antikörper gegen das Coronavirus gefunden. Es gebe demnach keine Anhaltspunkte für eine bereits vorhandene Immunität unter der Bevölkerung, heißt es in der Pressemitteilung des Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) zu den ersten Ergebnissen. In den letzten drei Monaten wurden rund 900 Blutproben auf Antikörper gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 untersucht.

+ Coronavirus in Deutschland: Forscher untersuchen Blutspenden in Hamburg auf Antikörper (Symbolfoto). © dpa / Christian Charisius

Coronavirus in Deutschland: Brandenburg will Veranstaltungen ohne Maske erlauben

Update vom 9. Juni 2020, 14.24 Uhr: Brandenburg will Veranstaltungen und Versammlungen ohne ein Limit der Teilnehmerzahl erlauben und das sogar ohne Maskenpflicht. Das berichtet Bild.de. Über einen Entwurf der neuen Corona-Verordnung berät demnach am Dienstag die Regierung Brandenburgs. Die „SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung“ solle in eine „Umgangsverordnung“ geändert werden, heißt es.

Selbst bei Events in geschlossenen Räumen seien Masken in Räumen überflüssig. Mindestabstand (1,5 Meter) und regelmäßiges Lüften sowie eine Anwesenheitsliste würden demnach reichen.

Sowohl Maskenpflicht als auch Abstandhalten soll jedoch weiter in Geschäften, Kliniken, Reise und im öffentlichen Nahverkehr sowie auf Ausflugsdampfern gelten.

+ Ein Archivfoto der Schlössernacht in Potsdam - solche Großveranstaltungen könnten bald zunächst in Brandenburg wieder möglich sein. Ohne Höchstzahl, wohl aber mit Abstandsregel. © picture alliance / dpa / Nestor Bachmann

Corona-Krise in Deutschland: Thüringen hebt Kontaktsperre auf

Update vom 9. Juni 2020, 14.15 Uhr: Thüringen hebt die Kontaktsperre ab Samstag auf. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte diesen Wechsel in der Corona-Strategie schon vor zwei Wochen angekündigt. Die neue Verordnung setze „auf mehr Eigenverantwortung“ der Bürger.

Coronavirus in Deutschland: Göttingen gibt aktuelle Zahlen nach Massentests bekannt

Update vom 9. Juni 2020, 14 Uhr: Die Stadt Göttingen hat auf einer Pressekonferenz die aktuellen Zahlen nach einem Corona-Ausbruch und Massentests in einem Hochhauskomplex bekannt gegeben. Oberbürgermeister Köhler äußert sich vorsichtig optimistisch angesichts der Neuinfektionen. Im Vergleich zum Vortag seien drei weitere Corona-Fälle registriert worden. Das Infektionsgeschehen werde aber weiter wachsam beobachtet. Insgesamt seien 215 Corona-Fälle derzeit in Göttingen aktiv, davon 137 in der Stadt Göttingen und 78 im Landkreis, teilte der Krisenstab mit.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner habe den kritischen Wert von 50 bisher nicht erreicht, er liege bei 35,4.

Coronavirus in Deutschland: Ist die Lage in Deutschland stabil?

Erstmeldung vom 9. Juni 2020

München - Das Coronavirus Sars-CoV-2 bestimmt seit Monaten unser Leben. In Bayern wurde am 27. Januar die erste Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Deutschland bestätigt. Der Berliner Virologe Christian Drosten* warnte schon auf einer der ersten Pressekonferenz der Leopoldina (13. Februar) vor einer Pandemie. „Das Virus bleibt nicht in China“, sagte Drosten. Das scheint ewig her zu sein.

Die Corona-Zahlen steigen in Deutschland aktuell moderat. Gesundheitsämter melden täglich Zahlen an das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich 184.543 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am Dienstagmorgen meldete (Datenstand: 9. Juni; 8.30 Uhr).

8711 mit dem Virus infizierte Menschen starben nach RKI-Angaben in Deutschland - das bedeutet ein Plus von 37 im Vergleich zum Vortag. Etwa 170.200 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Das RKI meldet für gestern 350 neu #Coronavirus-Neuinfektionen in .



Die höchsten Werte kommen weiterhin aus Niedersachsen (92) und NRW (83).



In 9 Bundesländern gibt es weniger als 10 neue Fälle. @welt pic.twitter.com/vJ4UYIFxix — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) June 9, 2020

Coronavirus in Deutschland: Corona-Hotspots

In vier Stadt- bzw. Landkreisen wurden demnach hohe 7-Tage-Inzidenzen beobachtet: In Bremerhaven, Landkreis Göttingen, Landkreis Coburg und Landkreis Cuxhaven. Diese Corona-Ausbrüche sorgten für Schlagzeilen.

In Bremerhaven kam es laut RKI-Angaben zu einem kreisübergreifenden Ausbruch im Umfeld einer Glaubensgemeinschaft sowie zu einem Ausbruch nach einer größeren Familienfeier.

kam es laut RKI-Angaben zu einem kreisübergreifenden Ausbruch im Umfeld einer Glaubensgemeinschaft sowie zu einem Ausbruch nach einer größeren Familienfeier. In Coburg kam es in Pflegeeinrichtungen – unter anderem im Zusammenhang mit Dialysebehandlungen – vermehrt zu Covid-19-Infektionen.

kam es in Pflegeeinrichtungen – unter anderem im Zusammenhang mit Dialysebehandlungen – vermehrt zu Covid-19-Infektionen. In Göttingen führten private Familienfeiern zu einem Corona-Ausbruch, schreibt das RKI in dem aktuellen Coronavirus-Situationsbericht (8. Juni). Kontaktpersonen konnten ermittelt werden, darunter sei auch eine hohe Anzahl von Kindern.

In Fleischfabriken treten dem RKI zufolge nach wie vor Corona-Ausbrüche auf, ebenso in Umfeld von Glaubensgemeinschaften in Berlin, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern .

In Logistikzentren in Heinsberg (Nordrhein-Westfalen), Winsen/Luhe und Hannover-Langenhagen (beide Niedersachsen) sei es zudem zu größeren Corona-Ausbrüchen gekommen.

An­zahl Dif­fe­renz zum Vortag Fälle in den letzten 7 Tagen 7-Tage-Inzidenz Todesfälle Baden-Württem­berg 34.958 +21 162 1,5 1.795 Bayern 47.423 +52 305 2,3 2.521 Berlin 7.042 +26 200 5,3 205 Branden­burg 3.302 -2 24 1,0 160 Bremen 1.532 +1 96 14,1 43 Hamburg 5.117 +2 21 1,1 254 Hessen 10.237 +30 159 2,5 484 Mecklenburg-Vor­pommern 780 +6 13 0,8 20 Nieder­sachsen 12.601 +92 485 6,1 606 Nord­rhein-West­falen 38.743 +83 633 3,5 1.635 Rhein­land-Pfalz 6.787 +6 79 1,9 230 Saarland 2.754 +7 22 2,2 167 Sachsen 5.333 +3 30 0,7 217 Sachsen-Anhalt 1.720 0 12 0,5 56 Schles­wig-Holstein 3.114 +4 10 0,3 148 Thüringen 3.100 +19 73 3,4 170 Gesamt 184.543 350 2.324 2,8 8.711

Quelle: RKI

Coronavirus in Deutschland: R-Wert knapp über der kritischen Marke

Die Reproduktionszahl - kurz R-Wert - wird aufmerksam beobachtet. Damit die Corona-Pandemie abflaut, müsste die Zahl über längere Zeit unter der kritischen Marke von 1 liegen. Der R-Wert liegt nach RKI-Angaben bei 1,11 (Datenstand 8. Juni; 0 Uhr). Am Vortag hatte er bei 1,05 gelegen.

Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Der R-Wert reagiert empfindlich auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen, durch einzelne Ausbruchsgeschehen erklärt das RKI. Deswegen gibt das RKI einen 7-Tage R-Wert aktuell auf 0,87 an (Datenstand: 8. Juni; 0 Uhr). Das 7-Tage-R bildet das Infektionsgeschehen vor etwa einer bis etwas mehr als zwei Wochen ab.

+ Das Coronavirus deckte Missstände an Schlachthöfen in Deutschland auf. © dpa / Mohssen Assanimoghaddam

Corona-Krise in Deutschland deckt Missstände auf

Moderator Frank Plasberg diskutiert mit seinen Gästen bei „hart aber fair“ über die Missstände in deutschen Schlachthöfen, die durch die Corona-Krise aufgezeigt wurden.

Ein Thema in der Corona-Krise sorgte zu Beginn der Pandemie für viele Diskussionen. Wie sinnvoll ist die Maskenpflicht wirklich? Deutsche Studie kommt zu deutlichem Ergebnis.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.