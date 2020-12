Corona in Deutschland: RKI meldet Rekord bei Todesfällen - nächstes Bundesland führt Testpflicht ein

Der harte Lockdown soll die Corona-Krise in Deutschland ausbremsen. Ein weiteres Bundesland führt nun eine Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten ein.

Update vom 23. Dezember, 20.32 Uhr: Nach Bayern führt auch Nordrhein-Westfalen eine Corona-Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten ein. Die Regelung tritt ab Montag (28. Dezember) in Kraft. Die Personen sind verpflichtet, sich höchstens 24 Stunden vor der Einreise oder unmittelbar nach der Ankunft testen zu lassen.

Flugreisenden muss am Flughafen eine Testmöglichkeit auf eigene Kosten angeboten werden. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Corona-Einreiseverordnung des Gesundheitsministeriums hervor. Durchreisende, Grenzpendler und Grenzgänger sind von der Regelung ausgenommen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte gesagt, dass mittlerweile „fast jedes Land auf diesem Erdball“ ein Risikogebiet sei.

Ab 28.12. wird die Coronaeinreiseverordnung, die bisher für Einreisen aus Großbritannien🇬🇧 & Südafrika🇿🇦 gilt, um alle Risikogebiete erweitert. Anders als für Einreisende aus 🇬🇧/🇿🇦 gilt für die übrigen Einreisenden keine Quarantäne-, nur eine Testpflicht.

Corona in Deutschland: Gesundheitsministerium weitet Hilfe für Krankenhäuser aus

Wegen der hohen Corona-Zahlen und der angespannten Lage in vielen Kliniken hat das Bundesgesundheitsministerium nach eigenen Angaben die Unterstützungsmöglichkeiten für Krankenhäuser erweitert. Wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte, tritt eine entsprechende Verordnung an diesem Freitag in Kraft, die Regeln gelten demnach bereits seit dem 17. Dezember.

Mehr Krankenhäuser könnten dadurch Anspruch auf sogenannte Ausgleichszahlungen erhalten, wenn sie planbare Operationen und Behandlungen verschieben, um Intensivkapazitäten zu schaffen und dadurch finanzielle Einbußen hinnehmen müssen. Bisher ist das unter anderem daran gekoppelt, dass die freien Intensivkapazitäten in einer Region bereits eine bestimmte Schwelle unterschreiten. Künftig könnten die Länder unabhängig von den freien Intensivkapazitäten Krankenhäuser für solche Ausgleichszahlungen bestimmen, heißt es. Es reicht demnach, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die 7-Tage-Inzidenz über 200 liegt. Die Regelungen sind vorerst bis Ende Januar befristet.

Corona in Deutschland: Mutation konnte noch nicht nachgewiesen werden

Update vom 23. Dezember, 16.21 Uhr: Bisher konnte noch kein Fall der vor allem in Großbritannien verbreiteten neuen Corona-Mutation in Deutschland nachgewiesen werden. Der Vorstand der Deutschen Virologischen Gesellschaft teilte am Mittwoch mit, dass bisher mehrere hundert Genomsequenzen aus allen Teilen Deutschlands untersucht worden sind. Trotzdem gehen Experten weiterhin davon aus, dass sich das Virus bereits im Land befindet. Mittlerweile wird ein neues PCR-Verfahren zum spezifischen Nachweis der neuen Sars-CoV-2-Variante entwickelt.

Update vom 23. Dezember, 12.39 Uhr: Von dieser Neuregelung sei „fast jedes Land des Erdballs“ betroffen, so NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU): Nach Bayern will nun auch sein Bundesland ab sofort eine grundsätzliche Corona-Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten (Inzidenz über 50) einführen, egal, ob sie per Flugzeug, Auto und einem anderen Verkehrsmittel einreisen.

Es gebe zwar auch zwingend nötige Reisen - für andere habe er derzeit aber kein Verständnis, betonte Laumann. Unter anderem sollten Flughäfen Angebote für Schnelltests* bereit halten.

Corona in Deutschland: Länderchef beschreibt die Lage als „zweifellos dramatisch“

Update vom 23. Dezember, 11.42 Uhr: „Die Lage ist zweifellos dramatisch“, sagt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) - und teilt in einem aktuellen Welt-Interview auch gegen Länderchefs aus, die sich bei den Bund-Länder-Beratungen vom Oktober sperrten: „Ohne damit wirken zu wollen wie Herr Schlau, der schon immer alles besser gewusst hat: Gemeinsam mit meiner Amtskollegin Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern habe ich damals ebenfalls dafür geworben, schärfere Maßnahmen zu ergreifen.“

Außerdem sagte der Politiker der Zeitung: „Aus meiner Sicht hätte der Lockdown auch schon früher greifen können.“ Auch sein Bundesland könne sich nun „vom Bundestrend nicht ganz abkoppeln“. Ihm zufolge seien in Schleswig-Holstein noch 26 Prozent der Intensivbetten frei.

Zuspitzung im Corona-Hotspot Sachsen - Krematorium in Zittau überfüllt

Update vom 23. Dezember, 11.15 Uhr: Vor einer Woche hatte ein Arzt aus Zittau mit Äußerungen über eine sogenannte Triage Aufsehen erregt. Jetzt ist der sächsische Corona-Hotspot wieder im Fokus. Die Zahl der Covid-19-Toten ist hier so hoch, dass sie „mitunter die Kapazitäten des Zittauer Krematoriums“ übersteige, heißt es in einer Mitteilung der Stadt vom Dienstagabend.

Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker erklärte: „Wir sind organisatorisch an unseren Leistungsgrenzen angekommen und bitten alle Betroffenen um Verständnis.“

Nun werden die Leichen außerhalb des Krematoriums zwischengelagert. Sie sollten „im Bereich des Hochwasserstützpunkts“ gelagert und „bei Freigabe zur Einäscherung“ ins Krematorium gefahren werden. Am Hochwasserstützpunkt befindet sich eine große Halle, in der Materialien gelagert werden, die im Fall eines Hochwassers gebraucht würden. In Zittau sind in diesem Monat bereits 115 Todesfälle verzeichnet worden. Zum Vergleich: Im Dezember 2019, vor der Pandemie, waren es 45.

Corona in Deutschland: Zu viele Intensivpatienten - Experte bringt Notbehelf ins Spiel - „Zumindest vorübergehend“

Unsere Erstmeldung vom 23. Dezember: Berlin - In der Corona-Krise kommt es in Deutschland aktuell hart auf hart. Am Tag des bisherigen Höchststands der täglich verzeichneten Todesfälle in der Pandemie (962 an der Zahl) schlägt die Deutsche Krankenhausgesellschaft nun vor, Ruheständler zurück in die Kliniken zu holen - wegen Personalknappheit. „Aktuell liegt die Zahl der Intensivpatienten mit Covid-19 bei 5100“, sagte ihr Präsident Gerald Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Es ist davon auszugehen, dass die Zahl im Januar auf 6000 steigen wird.“

Einzelne Krankenhäuser riefen bereits dazu auf, „dass Mitarbeiter, die gerade erst in den Ruhestand gegangen sind oder aus anderen Gründen in einer beruflichen Auszeit sind, nach Möglichkeit zumindest vorübergehend zurückkehren sollen“, führte Gaß aus. Sinnvoll sei das aber nur bei Leuten, die noch nicht lange aus dem Beruf raus seien und noch das Erfahrungswissen des aktuellen Krankenhausbetriebs hätten.

Corona in Deutschland: Bundeswehr soll bei Impfungen massiv unterstützen

Große Hoffnung liegen nun auf einem Impfstoff*. Helfen sollen bei den Impfungen einem Tagesschau-Korrespondenten zufolge bis zu 6500 Soldat:innen. Wie soll die Hilfe konkret aussehen? „Denkbar ist dabei alles: Vom Bundeswehr-Arzt, der das Aufklärungsgespräch führt oder die Spritze setzt - bis hin zum Helfer im Tarnfleck, der organisatorisch für einen möglichst reibungslosen Ablauf der Massenimpfungen sorgt“, schreibt er. Bereits jetzt ist Bundeswehr in den Aufbau von Impfzentren eingebunden.

„Ab Sonntag kann es losgehen“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) jetzt in der ARD. Mit dem 27. Dezember steht der Termin für den Impf-Start in Deutschland - unklar bleibt indes, wie es an den Schulen weitergeht. Der Deutsche Lehrerverband bezweifelt stark, dass es nach den Weihnachtsferien wieder vollständigen Präsenzunterricht geben wird.

Abhängig vom Infektionsgeschehen werde es auch nach dem 10. Januar weiterhin eine Phase des Wechselunterrichts mit halbierten Klassen, Hybridunterricht oder auch Phasen des reinen Distanzunterrichts geben müssen, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der dpa. Die Kultusminister der Länder wollen sich am 4. Januar beraten, einen Tag später werden voraussichtlich Bundeskanzlerin Angela Merkel* (CDU*) und die Ministerpräsidenten zum weiteren Vorgehen Beschlüsse fassen.

ÖPNV in der Corona-Krise: Bus und Bahn so leer wie noch nie seit der Wiedervereinigung

Aktuell gilt seit dem 16. Dezember ein zweiter bundesweiter Lockdown. Der ÖPNV verzeichnet schon seit Monaten einen historischen Einbruch. 22 Jahre lang waren die Fahrgastzahlen ununterbrochen gestiegen. Im Jahresdurchschnitt habe es diesmal nur noch 40 Prozent der üblichen Nachfrage gegeben, teilte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen der dpa mit. (AFP/dpa/frs) *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

