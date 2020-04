„Kein eindeutiger Trend“ - RKI-Präsident übt leise Kritik am Exit-Plan von Merkels Beratern

Während in Deutschland über Wege aus dem Corona-Shutdown diskutiert wird steigt die Zahl der Corona-Infizierten und -Toten weiter. Das RKI informierte in einer Pressekonferenz über die aktuelle Lage.

Das Coronavirus legt das öffentliche Leben in Deutschland nach wie vor lahm.

legt das öffentliche Leben in Deutschland nach wie vor lahm. Diskussionen über Wege aus dem Shutdown werden immer lauter.

werden immer lauter. Das Robert-Koch-Institut informiert unterdessen wieder über die aktuelle Corona-Lage in der Bundesrepublik.

informiert unterdessen wieder über die aktuelle Corona-Lage in der Bundesrepublik. Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus*. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte*. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen*.

Update um 15.35 Uhr: Am Mittwoch beraten Kanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs über die Corona-Krise in Deutschland. Dabei geht es um eine Exit-Strategie aus den Ausgangsbeschränkungen und dem Shutdown.

Coronavirus in Deutschland: Jena verschärft Mundschutzpflicht

Update um 14.50 Uhr: Das Tragen eines Mundschutzes am Arbeitsplatz ist in Jena (Thüringen) jetzt ab Dienstag (14. April) Pflicht.

Sie betrifft Arbeitsräume, in denen mehr als eine Person arbeitet und in denen ein Sicherheitsabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Außnahme: Wenn in einem Raum 20 Quadratmeter pro Person zur Verfügung stehen und der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann.

Coronavirus in Deutschland: „Es gibt 80-Jährige, die spielen noch Tennis“

Update um 13.03 Uhr: Das jüngste Corona-Todesopfer in Deutschland war bislang 26 Jahre alt, das älteste 105. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) sterben vor allem ältere Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 (s.u). Besonders in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern häufen sich laut RKI Covid-19-bedingte Ausbrüche. Hier sei die Zahl der Verstorbenen vergleichsweise hoch.

In diesem Zusammenhang ist eine Debatte über die Therapie von älteren und vorerkrankten Covid-19-Patienten entbrannt. Prof. Gernot Marx von der Uniklinik Aachen hat sich in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk (Dlf) zur Behandlung von Coronavirus-Patienten geäußert. Der Intensivmediziner hat Forderungen zurückgewiesen, ältere und vorerkrankte Patienten mit Covid-19 vorzugsweise palliativmedizinisch zu behandeln. Jedes Vorgehen sei individuell abzustimmen. Im Vordergrund stünde stets der Patientenwille.

Das Lebensalter dürfe nicht die alleinige Maßgabe sein, so Prof. Marx im Dlf. Es gebe durchaus fitte 80 Jahre alte Menschen, die beispielsweise noch Tennis spielten.

Coronavirus in Deutschland: NRW verabschiedet Pandemie-Gesetz

Update um 12.37 Uhr: Nordrhein-Westfalen hat mit großer Mehrheit das Pandemie-Gesetz in der Corona-Krise verabschiedet. NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hält es für ausgeschlossen, dass im bevölkerungsreichsten Bundesland schon unmittelbar nach den Osterferien „am kommenden Montag Schulen und Kitas wieder regulär öffnen“.

Coronavirus in Deutschland: RKI-Chef übt Kritik an Leopoldina-Studie

Update um 10.42 Uhr: Auf Nachfrage eines Journalisten ging RKI-Chef Wieler am Dienstag auch auf die Leopoldina-Studie ein, die mögliche Schritte für die Lockerung des Shutdowns aufzeigt. Wieler übte dabei auch vorsichtig formulierte Kritik an der Studie. Bestimmte wichtige Kennzahlen seien in dem Paper nicht bekannt, sagte er. Als Beispiel nannte er die Zahl R, die Reproduktionszahl. Sie gibt an, wie viele Personen ein Corona-Infizierter im Durchschnitt ansteckt.

Wie Wieler zuvor erklärte, sei es äußerst wichtig, diese Zahl auf einen Wert unter eins abzusenken. „Derzeit liegt die Reproduktionszahl bei 1,2, also nicht unter eins“, betonte Wieler schon in seinem Statement zu Beginn der Pressekonferenz. „Wir sehen eine Verlangsamung, aber das ist immer noch kein eindeutiger Trend“, warnte Wieler. „Wir sind mit R immer noch nicht unter 1, können daher noch nicht von einer Eindämmung sprechen, sondern nur von positiven Tendenzen.“

Coronavirus in Deutschland: RKI rät zum Schulstart für älterer Jahrgänge

Grundsätzlich gebe es aber keine gravierenden Unterschiede zwischen den Vorschlägen für Lockerungsmaßnahmen im Leopoldina-Paper und den Einschätzungen des RKI, erklärte Wieler. Eine etwas differenzierte Einschätzung gebe es nur bezüglich der Öffnung der Schulen. „Es ist epidemiologisch sinnvoller, zuerst die älteren Schüler wieder in die Schulen zu lassen“, sagte Wieler. Sie könnten Vorsichtsmaßnahmen wie zum Beispiel Abstandsregeln besser einhalten als die jüngeren Schüler.

Im Großen und Ganzen enthalte die Leopoldina-Studie aber die Maßnahmen, die man sich überlegen könne, lautete Wielers Fazit zu dem Paper. Doch er betonte auch: „Wir haben nach wie vor keine Blaupause, diese Pandemie gab es vorher so noch nicht.“ Es gebe kein eindeutiges richtig oder falsch und man werde viel ausprobieren müssen.

Update um 10.27 Uhr: RKI-Chef Wieler kündigte bei der Pressekonferenz des Instituts an, dass bald verschiedene Antikörper-Studien durchgeführt werden sollen. Diese sollen helfen, besser einzuschätzen, wie viele Menschen eine Corona-Infektion schon durchgemacht haben. Dadurch erhofft sich Wieler auch weitere Erkenntnisse über die Dunkelziffer.

Coronavirus in Deutschland: 300.000 Aufrufe der „Corona-Datenspende“-App

Außerdem betonte Wieler, dass jeder einzelne Bürger zum Kampf gegen das Coronavirus beitragen können. So sei es beispielsweise mittlerweile möglich, einen Rachenabstrich einzuschicken. Wieler wies zudem auf die neu veröffentlichte „Corona-Datenspende“-App des Instituts hin. „Die App wurde seit der letzten Woche schon 300.000 Mal runtergeladen“, berichtete Wieler. „Das ist ein unglaublicher Erfolg und ich kann mich nur für die Unterstützung bedanken.“ Der RKI-Chef kündigte an, dass das Institut diese Daten „sehr sinnvoll auswerten“ werde. Zum Ende seines Statements richtete Wieler einen Dank, aber auch einen eindringlichen Aufruf an seine Zuhörer: „Mein ausdrücklicher Dank an Sie alle, bleiben Sie bei der Sache und nehmen Sie die Krankheit ernst, indem Sie die Regeln weiter einhalten“, forderte er.

Update um 10.18 Uhr: Wieler berichtete bei der RKI-Pressekonferenz außerdem, dass Covid-19-Infizierte in Deutschland durchschnittlich 49 Jahre alt seien und, dass neben Husten und Schnupfen auch häufig Geschmacks- und Geruchslosigkeit als Symptome gemeldet werden. Der Anteil der Verstorbenen unter den Covid-19-Inifzierten belaufe sich aktuell auf 2,4 Prozent. „Dieser Anteil ist in den letzten Tagen kontinuierlich gestiegen“, sagte Wieler. Das liege zum einen an der steigenden Zahl von Corona-Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen sowie an der Entwicklung, dass generell immer mehr ältere Menschen an Covid-19 erkranken würden.

Coronavirus in Deutschland: Wieler rechnet mit weiteren Covid-19-Todesfällen

Etwa 16 Prozent der gemeldeten Fälle würden sich aktuell in Krankenhäusern befinden. Da sich damit knapp 15.000 Corona-Infizierte in stationärer Behandlung befänden, „müssen wir leider damit rechnen, dass es noch weitere Todesfälle geben wird“, prognostizierte Wieler.

Update um 10.08 Uhr: Weiter erklärte Wieler, dass es derzeit nicht zu Engpässen bei der gesundheitlichen Versorgung kommen werde und genug Intensivbetten vorhanden seien. Damit sei ein weiteres Etappenziel erreicht worden. Er betonte allerdings auch, dass es in diesem Zusammenhang große regionale Unterschiede gebe.

In Deutschland sollen zudem die Testkapazitäten weiter erhöht werden. Anschließend ging Wieler auf die Corona-Zahlen weltweit und speziell in Deutschland ein. Mittlerweile seien weltweit fast zwei Millionen Menschen infiziert, fast alle Länder seien betroffen.

Den jüngsten Informationen des RKI zufolge gibt es derzeit mindestens 125.098 bestätigte Corona-Infektionen. Das seien rund 2000 mehr als am Vortag. Außerdem seien 2969 Menschen, die mit Covid-19 infiziert waren, und mittlerweile gestorben. Die Zahl der Genesenen liegt schätzungsweise bei 68.100 Personen.

Coronavirus in Deutschland: Zahlen haben sich laut Wieler „auf hohem Niveau eingependelt“

Update um 10.04 Uhr: In einer Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts gibt Leiter Lothar Wieler nun einen Überblick über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland. „Die Covid-19 Zahlen in unserem Land zeigen einige positive Tendenzen“, sagte Wieler. „Dafür danke ich allen sehr herzlich. Schön ist dass unsere Anstrengungen Erfolge zeigen, also lassen Sie uns nicht nachlassen beim Einhalten der Regeln.“ Tatsächlich müssten wir weiter die Entwicklung abwarten, betonte der RKI-Chef.

„Wir haben die Grippe-Welle von der Covid-19-Welle entkoppelt“, berichtet er. Das sei wichtig, weil dadurch viele Intensivbetten zur Verfügung stehen. Die Fallzahlen würden darauf hindeuten, dass die Fälle seit mehreren Tagen nicht mehr so stark ansteigen. Aber die Zahlen hätten sich „auf einem relativ hohen Niveau eingependelt“, es gebe noch keinen eindeutigen Hinweis darauf, dass die Fallzahlen zurückgehen.

Erstmeldung vom 14. April 2020:

Berlin - In Deutschland sind bis Montagabend mindestens 126.600 Infektionen mit dem neuen Coronavirus* registriert worden (Vortag Stand 20.15 Uhr: 124.100). Mindestens 2994 (Vortag Stand 20.15 Uhr: 2830) mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den RKI-Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts* haben in Deutschland rund 64.300 Menschen die Infektion überstanden. Damit gelten etwa die Hälfte der bisher erfassten Infizierten inzwischen als genesen.

Coronavirus in Deutschland: Grünen-Chefs wollen schrittweise Öffnung der Schulen

Am Dienstagmorgen wurde nun bekannt, dass sich die Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck dafür ausgesprochen haben, Schulen und auch Kitas nach und nach wieder zu öffnen - jedoch begleitet von Vorsichtsmaßnahmen*. Bevor am Mittwoch Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten beraten, wie es in der Corona-Krise weitergeht, schrieben die beiden einen Brief an die Parteimitglieder, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Abschlussklassen sollten als erste wieder in die Schulen“, heißt es darin. Und auch die Klassen eins bis sechs sollen den Grünen-Chefs zufolge Priorität haben, weil die Betreuung der jüngeren Schüler besonders wichtig sei.

Unterdessen forderte der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki die Öffnung von Geschäften bereits ab 19. April. „Ich würde alle Geschäfte, die derzeit geschlossen sind, wieder öffnen lassen, sofern die Abstandsregeln dort einzuhalten sind“, sagte Kubicki gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung. Dies könne zum Beispiel durch Einlasskontrollen geschehen, schlug der Bundestagsvizepräsident vor. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich nun jedoch zurückhaltend zu einer möglichen Wiedereröffnung von Ladengeschäften geäußert.

So vermied er es am Dienstag im ARD-Morgenmagazin, einen Termin für mögliche Lockerungen der strengen Regeln* zu nennen. „Ich möchte den Ministerpräsidenten nicht vorgreifen, das ist eine Entscheidung von 16 Bundesländern“, sagte Altmaier.

Coronavirus in Deutschland: RKI informiert in Pressekonferenz über aktuelle Lage

„Wir schauen, was geschieht, wie die Infektionszahlen sich in den nächsten Tagen entwickeln werden“, sagte Altmaier. Das werde Klarheit bringen, dann könne man eine Entscheidung treffen. Über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland informiert das Robert-Koch-Institut am heutigen Dienstag ab 10 Uhr wieder auf einer Pressekonferenz.

Übrigens: Das RKI hat kürzlich auch eine Anti-Corona-App, die sogenannte Corona-Datenspende-App, veröffentlicht. Wie sie im Kampf gegen Corona helfen soll und wer sich dort registrieren kann, erfahren Sie im nachfolgenden Video.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © AFP / MICHAEL SOHN