Corona in Deutschland: Grenzstadt verhängt Kontaktsperre - Ausbruch in Physiopraxis hat Folgen für Hunderte

Die Corona-Mutationen machen in der Coronavirus-Pandemie in Deutschland große Sorgen. In Flensburg sind Treffen vorerst nicht mehr erlaubt. Der News-Ticker.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland : Die britische Corona-Mutation B.1.1.7* macht große Sorgen.

: Die britische Corona-Mutation B.1.1.7* macht große Sorgen. Flensburg verhängt wegen der Ausbreitung der Mutante eine Ausgangs- und Kontaktsperre (siehe Erstmeldung).

Derweil kam es in einer Physiopraxis zu einem Corona-Ausbruch (siehe Update vom 18. Februar, 6.25 Uhr).

Dieser News-Ticker zur Corona-Krise* in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 18. Februar, 10.40 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 10 207 Corona-Neuinfektionen gemeldet - kaum weniger als vor einer Woche. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 534 weitere Todesfälle verzeichnet.

Am Donnerstag vergangener Woche hatte das RKI binnen eines Tages 10 237 Neuinfektionen und 666 neue Todesfälle verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden, er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Mittwochmorgen bundesweit bei 57,1 - und damit geringfügig höher als am Vortag (57,0). Schon in den Tagen zuvor hatte es keinen deutlichen Rückgang der Inzidenz mehr gegeben. Vor vier Wochen, am 21. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 119,0 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Corona in Deutschland: Zahl der Neuinfektionen stagniert - kein weiterer Rückgang verzeichnet

Droht der seit Wochen beobachtete Rückgang der Infektionszahlen zum Erliegen zu kommen? Eine Einschätzung wird erst in einigen Tagen möglich sein. Experten geben zu bedenken, dass wegen der Witterungsverhältnisse manche Menschen zuletzt später als sonst üblich einen Arzt oder eine Teststelle aufgesucht haben könnten und neue Infektionen darum verzögert erfasst wurden. Noch nicht absehbar ist die Entwicklung im Zuge der Ausbreitung der ansteckenderen Variante B.1.1.7. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 0,85 (Vortag 0,84), auch hier gibt es derzeit Stagnation statt weiteren Rückgang. Der Wert bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 85 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Update vom 18. Februar, 6.25 Uhr: Nach mehreren Corona-Fällen in einer Physiopraxis im schleswig-holsteinischen Wedel sind mehr als 400 Menschen als Kontaktpersonen in Quarantäne. Der Weg der Infektionen sei noch unklar, teilte der Kreis am Mittwochabend mit. Bislang seien fünf Mitarbeiter und sechs Patienten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Praxis bleibe zunächst für zwei Wochen geschlossen.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Corona-Zahlen explodieren - Grenzstadt verhängt Kontaktsperre

Erstmeldung vom 17. Februar: München/Flensburg - Die britische Corona-Mutation B.1.1.7 hält die Behörden in Deutschland ununterbrochen auf Trab. Neueste Entwicklung: Vermutlich wegen der Covid-19-Mutante sind die Neuinfektionen mit dem heimtückischen Coronavirus* in Flensburg binnen kurzer Zeit drastisch gestiegen.

Und das hat Folgen: Ab Samstag, 20. Februar, gilt in der norddeutschen Grenzstadt (rund 90.000 Einwohner) zu Dänemark eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr samt Kontaktverbot. Heißt konkret: Angehörige eines Hausstandes dürfen dann keine anderen Menschen mehr treffen, weder draußen noch drinnen.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Große Sorgen wegen der Corona-Mutation B.1.1.7 bundesweit

Das gab Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU*) an diesem Mittwoch in Kiel bekannt. Von wegen Corona-Lockerungen*! Das nördlichste deutsche Bundesland will mit diesen Kontaktbeschränkungen die Ausbreitung der Mutante möglichst gut unterbinden.

Bereits Anfang der Woche hatte es Quarantäne-Maßnahmen der jeweiligen Behörden in Hamm (Nordrhein-Westfalen) und Osnabrück (Niedersachsen) gegeben. Je nach mehreren positiven Tests auf die Virus-Variante B.1.1.7, die nicht nur deutlich ansteckender, sondern auch gefährlicher als die ursprüngliche Form von Corona sein soll.

Corona-Infektionen in Deutschland: Flensburg liegt in der 7-Tage-Inzidenz weit über dem Durchschnitt

Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) erklärte, die aktuelle Situation in der Stadt sei „besorgniserregend“. Mit der „stetig hohen Inzidenzzahl und einem Anteil von Mutationen bei den Infektionen von deutlich über 33 Prozent ist beherztes Handeln gefordert“. Die Sieben-Tages-Inzidenz* in der Stadt lag zuletzt bei 181,9 und damit weit über dem Landesschnitt.

Verfolgen Sie alle Infos und Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Deutschland hier im News-Ticker. (pm)

Rubriklistenbild: © IMAGO / YAY Images