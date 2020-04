Mutter darf nicht zu sterbendem Sohn ins Krankenhaus -"Das soll keiner ..."

Eine Mutter darf ihren sterbenden Sohn wegen der Corona-Regeln nicht im Krankenhaus besuchen. Sie richtet einen eindringlichen Appell an die Ärzte.

Hamm (NRW) – Wenige Stunden vor seinem Tod gelingt es Marianne Jansen, noch einmal mit ihrem Sohn Thomas zu telefonieren. Der 49-Jährige liegt seit eineinhalb Wochen in einer Klinik in Hamm (NRW) - allein. Die Kontaktverbote wegen des Coronavirus erlauben keine Besuche in Krankenhäusern.

Am Telefon gibt der Sohn nur unartikulierte Laute von sich. „Da wusste ich, es ist schlimm. Ich habe gedacht, dass er stirbt“, sagt Marianne Jansen. Nach dem Gespräch telefoniert sie mit dem zuständigen Arzt und dem Chefarzt. Sie bittet darum, ihren Sohn sehen zu dürfen. Die Ärzte lehnen ab.

Zwei Stunden später ruft der Chefarzt an: Thomas ist tot. Jansen ist am Boden zerstört: „Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass er allein gestorben ist“, sagt Jansen und richtet einen eindringlichen Appell an die Ärzte, schreibt WA.de*.

