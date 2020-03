Experten raten wegen des Coronavirus vom Schwindel ab: Vitaminpräparate stärken nicht das Immunsystem 

Von Vitamin A bis Zink ist bei den Vitaminpräparaten alles zu haben. Aufgrund des Coronavirus* erleben die Mittel gerade eine Hochkonjunktur, da es ansonsten noch kein Medikament gegen den Erreger gibt.

Viele Menschen haben das Bedürfnis, abgesehen von den Hygienemaßnahmen, selbst aktiv werden zu wollen. Sie möchten ihr Immunsystem auf Vordermann zu bringen, sodass ihnen Covid-19 nichts anhaben kann. Die Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln nutzen diese Situation aus und bieten alles mögliche im Internet an, wie RUHR24.de* berichtet.

Laut der Verbraucherzentrale in NRW war dieser Trend zunächst im englischsprachigen Raum festzustellen. Nach und nach nimmt er allerdings auch in Deutschland wegen Covid-19 Fahrt auf. Dabei ist es mehr als fraglich, wie sinnvoll die Nahrungsergänzungsmittel wirklich sind, um das Immunsystem gegen das Coronavirus (Live-Ticker NRW)* zu schützen.

So geht zum Beispiel Florian Aigner (40), Physiker und Wissenschaftpublizist an der Technischen Universität Wien, der davon ausgeht, dass das Immunsystem nicht einfach besser wird, wenn man zusätzliche Vitamine schluckt. Er rät deshalb auf der Seite futurezone dazu, auf der Hut zu sein, wenn jemand Nahrungsergänzungsmittel verkaufen möchte. Denn die seien meist wirkungslos, wenn nicht sogar gefährlich.

Und auch die Verbraucherzentrale hält fest: Nahrungsergänzungsmittel helfen nicht, um eine Erkrankung mit dem neuartigen Coronavirus zu verhindern oder den Erreger zu behandeln.

Ganz im Gegenteil: Einige Werbeversprechen der Vitaminpräparate, wie zum Beispiel "schützt vor Viren", seien wissenschaftlich nicht bewiesen und vermitteln eine falsche Sicherheit bei den Verbrauchern. Sie sollten deshalb lieber die Finger von solchen Nahrungsergänzungsmitteln lassen.

Nur in seltenen Fällen sind Vitaminpräparate und Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll. Zum Beispiel bei Menschen, die krankheitsbedingt an einem Mangel leiden oder die möglicherweise unterernährt sind.

Alle anderen Menschen bräuchten jedoch keine Nahrungsmittelzusätze, so Florian Aigner. Hinzu komme, dass es bereits wissenschaftlich bewiesen sei, dass beispielsweise die Einnahme von hochdosiertem Vitamin C oder D nicht zu einer außergewöhnlich guten Stärkung des Immunsystems führt.

Denn der Körper kann nur eine bestimme Menge der Vitamine aufnehmen, den Rest scheidet er ungenutzt aus. Das menschliche Immunsystem ist laut dem Wissenschaftler ein fein ausbalanciertes System, dass sich in der Regel selbst reguliert.

+ Statt Nahrungsergänzungsmittel: Obst und Gemüse sind die besseren Vitaminbooster. © Norbert Försterling/dpa

Wer nun dennoch selbst aktiv werden will und sein Immunsystem in Zeiten der Coronavirus-Krise stärken will, muss nicht verzweifeln. Denn es gibt durchaus ein paar sinnvolle Tipps, die helfen das Immunsystem in Schuss zu halten und die zudem noch wissenschaftlich bewiesen sind.