Corona-Impfstoff: Zulassung für Deutschland steht kurz bevor - Spahn erwartet Probleme gleich zu Beginn

Der Corona-Impfstoff wird in mehreren Ländern bereits eingesetzt. In Deutschland fehlt noch die Zulassung. Bis zu einer allgemeinen Verfügbarkeit wird es aber wohl noch dauern.

Gesundheitsminister Jens Spahn erwartet Start-Probleme (siehe Update vom 20. Dezember, 21.30 Uhr).

Update vom 20. Dezember, 21.30 Uhr: „Es wird am Anfang ruckeln, da gibt es auch nichts drumherum zu reden“, bewertete Jens Spahn am Sonntagabend den Impfstart in Deutschland. Generell gab sich der Gesundheitsminister aber zuversichtlich: „Wir sind bestmöglich vorbereitet.“

„Wir rechnen mit heutigem Stand mit etwa drei Millionen Impfdosen im Januar, elf bis 13 Millionen Impfdosen im ersten Quartal. Natürlich wird das über alle Kanäle - vor allem die Impfzentren und die mobilen Impf-Teams - geschehen“, erklärte Spahn den Impfplan für Januar bis März. Der Gesundheitsminister zeigte sich optimistisch, dass dieser Plan auch gut umzusetzen sei. Auch wenn es anfangs Probleme geben könnte - wie es sie in allen anderen Ländern gab, die bereits mit Impfungen begonnen haben. Wichtig sei es nun, gegenseitig voneinander zu lernen, um die besten Prozessabläufe zu entwickeln.

Jens Spahns Impfplan: „Am Anfang wird es ruckeln“

Der Zulassungsprozess und die Verteilung des Impfstoffes übernimmt der Bund. Die Organisation vor Ort übernehmen aber die Länder. Berlin will beispielsweise die Impfberechtigten mit einem offiziellen Schreiben einladen. In Schleswig-Holstein will man darauf verzichten. Welche Strategie am effektivsten ist, wird sich zeigen.

Erstmeldung vom 20. Dezember, 11.21 Uhr:

Berlin - In mehreren Ländern wird der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer bereits eingesetzt. Deutschland wartet derzeit noch auf die Zulassung des Stoffes durch die EU-Arzneimittelbehörde. Doch auch danach wird es nach Angaben der Praxisärzte noch dauern, bis der Impfstoff auch in den Hausarztpraxen zum Einsatz kommen wird.

Corona-Impfstoff: Zulassung in Europa noch in dieser Woche erwartet

Am Montag, den 21. Dezember, will die EU-Arzneimittelbehörde ihre Beurteilung des Biontech-Impfstoffes abgeben. Danach wird eine Zulassung des Stoffes durch due EU-Kommission erwartet. In Deutschland rechnet man mit dem Impf-Start am 27. Dezember. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte deshalb bereits am Freitag einen Plan für die Verteilung des Corona-Impfstoffes veröffentlicht.

Eine Priorisierung bei der Verteilung ist notwendig, zunächst nicht ausreichend Impfdosen für die gesamte Bevölkerung verfügbar sein werden. Geimpft wird voraussichtlich ab dem 27. Dezember. Für die zwei Präparate der Unternehmen Biontech/Pfizer sowie Moderna* sind dem Ministerium zufolge insgesamt 136,3 Millionen Dosen sicher. Mit je zwei nötigen Dosen ließen sich so rechnerisch 68,2 Millionen Bürger impfen - bei 83 Millionen Einwohnern in Deutschland.

Es wird drei Stufen der Priorisierung beim #Impfen geben, die sich nach Alter, Vorerkrankungen und dem Risiko, sich mit dem #Coronavirus anzustecken, richten: „Höchste“, „hohe“ und „erhöhte“ Priorität. Diese Menschen haben höchste Priorität: pic.twitter.com/hEbFeUzTji — BMG (@BMG_Bund) December 18, 2020

Corona-Impfung in Deutschland: In der Fläche erst in einigen Monaten

In den ersten Monaten sollen sie gebündelt über mehr als 400 Impfzentren laufen, die von den Ländern eingerichtet wurden. Hintergrund sind auch Anforderungen an Transport und Lagerung und vorerst begrenzte Impfstoffmengen. An Zentren angedockt werden sollen auch mobile Impfteams, die in Pflegeheime und Kliniken gehen.

Nach dem geplanten Start in regionalen Impfzentren rechnen die Kassenärzte mit einer Übernahme der Corona-Impfungen* in der Fläche einige Monate später. „Wir gehen derzeit davon aus, dass die Praxen vermutlich im Sommer impfen werden“, sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, der Deutschen Presse-Agentur. Der Impfstoff, der jetzt als erstes zur Verfügung stehe, müsse bei minus 70 Grad gelagert werden, was in den Praxen so nicht handhabbar sei. Wenn dann aber ein Impfstoff da sei, der nicht so extrem gekühlt sein müsse, könne es direkt losgehen.

„Die Praxen sind darauf eingestellt, schnell eine große Gruppe an Patienten zu impfen“, sagte Gassen. „Das hat auch jüngst bei der Influenza-Impfung geklappt: Innerhalb weniger Wochen haben die Kolleginnen und Kollegen über 20 Millionen Menschen in Deutschland gegen Grippe geimpft.“ Die Impfkapazität werde nicht das Problem sein. „Die Frage ist eher, wann genügend Impfstoff zur Verfügung stehen wird.“ (dpa/rjs) *merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

