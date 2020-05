Stuttgart-21-Baustelle: Jetzt kommen haarsträubende Details ans Licht

Die Stuttgart-21-Baustelle steht wegen Coronavirus-Infektionen in der Kritik. Die engen Container sind aber nur Teil eines viel größeren Problems.

Stuttgart - Die Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt weiter an. Und auch das Großprojekt Stuttgart 21 bleibt von SARS-CoV-2 nicht länger verschont. Das zeigt ein echo24.de-Bericht*, der schon seit mehr als drei Wochen über die Coronavirus-Infektionen auf der Stuttgart-21-Baustelle* berichtet.

Die Frage der Fragen ist jetzt: Was ist die Ursache? Immer mehr rücken jetzt die Wohncontainer der Werkvertragsarbeiter in den Mittelpunkt. Denn teilweise sind das erbärmliche "Massenbehausungen", in denen Begriffe wie Hygiene oder Mindestabstand ein Fremdwort sind.

Ist das auch auf der Stuttgart-21-Baustelle der Fall? Ein ehemaliger Bauarbeiter berichtet jetzt von teils katastrophalen Zuständen auf der Baustelle. Die Coronavirus-Quarantäne auf der Stuttgart-21-Baustelle habe ihn sogar zur Flucht in die Türkei veranlasst.

