Erschreckende Luft-Aufnahmen aus dem Iran - versucht die Regierung die Ausmaße der Corona-Krise zu vertuschen?

Die Zahl der Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 steigt weiter. Im Iran verschlimmert sich die Lage offenbar drastisch. Nun tauchten von dort erschreckende Luft-Aufnahmen auf.

Die Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus steigen weltweit weiter an

steigen weltweit weiter an Besonders betroffen ist aktuell der Iran - dort versucht die Regierung offenbar etwas zu vertuschen

- dort versucht die offenbar etwas zu vertuschen Weltweit haben sich zahlreiche Menschen infiziert - man spricht nun von einer Pandemie

Update vom 14. März, 19.43 Uhr: Das neuartige Coronavirus hat sich inzwischen auf 17 der 20 Länder Lateinamerikas ausgebreitet. Zuletzt wurden am Freitag in Venezuela, Guatemala und Uruguay erste Fälle bekannt. Nur in den mittelamerikanischen Ländern Nicaragua und El Salvador sowie im Karibikstaat Haiti wurden bislang keine Infektionen bestätigt, wie aus Angaben der Behörden der jeweiligen Länder sowie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hervorgeht.

Update vom 14. März, 19.05 Uhr: In Afghanistan werden aus Sorge vor zunehmender Coronavirus-Ausbreitung alle öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen geschlossen. Mehrere Ministerien hatten einen entsprechenden Vorschlag eingereicht, twitterte Regierungssprecher Sedik Sedikki am Samstagabend Ortszeit). Schulen und Universitäten bleiben damit bis zum 18. April geschlossen.

Auch alle Sportveranstaltungen in dem Land wurden bis auf weiteres abgesagt, um die Verbreitung des Virus einzuschränken, twitterte Waheed Omar, Generaldirektor im Büro für öffentliche und strategische Angelegenheiten. Für das Persische Neue Jahr, das in einer Woche beginnt, gibt es enorme Einschränkungen. Traditionelle Feierlichkeiten in der nördlichen Provinz Balch und der Hauptstadt Kabul wurden gestrichen.

Insgesamt stieg die Zahl der mit Covid-19 Infizierten am Samstag auf 11, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Die tatsächliche Zahl dürfte allerdings deutlich höher liegen. Sorge bereitet laut der UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) auch der Verkehr an der Grenze zum Nachbarland Iran. Demnach kommen seit Tagen Tausende Afghanen über die Grenze zurück in das Land.

Coronavirus: Erschreckende Luft-Aufnahmen aus dem Iran - Epidemie dort doch schwerwiegender?

Afghanistan leidet nach fast zwei Jahrzehnten Krieg unter medizinischer Unterversorgung. Vielerorts fehlt es an Personal und Ausrüstung, auch zum Testen auf den neuartigen Coronavirus.

München - Das Coronavirus* breitet sich rasant auf dem Planeten aus, inzwischen spricht man von einer Pandemie, da sich zahlreiche Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt haben.

Während in Europa inzwischen teilweise Ausnahmesituation herrscht und die jeweiligen Regierungen in den betroffenen Ländern wie Italien, Spanien, Deutschland, Österreich oder der Schweiz zu weitreichenden Maßnahmen greifen, scheint die Lage im Iran zu eskalieren.

Dort nimmt die Ausbreitung des Coronavirus bereits dramatische Züge an. 611 Todesfälle hatten die Behörden am Samstagnachmittag gemeldet. Derweil seien im Iran offiziell 12.729 Menschen infiziert. Damit liegt die Sterblichkeitsrate bei fünf Prozent.

Coronavirus: Erschreckende Luft-Aufnahmen aus dem Iran - Epidemie dort doch schwerwiegender?

Als Grund für diese dramatischen Zahlen sehen Kritiker Staatsversagen in der Corona-Krise. Zudem seien die Infektionszahlen deutlich höher als aktuell angegeben. Nun wurden erschreckende Bilder aus der Stadt Ghom gezeigt. Eine Luft-Aufnahme, die die New York Times veröffentlichte, zeigt dass im nördlichen Teil der Stadt Massengräber gebaut wurden. Auch eine Grafik der Washington Post zeigt die Massengräber.

War die Epidemie also doch deutlich größer, als von den Behörden berichtet? Und hat die Regierung versucht, die höhere Zahl der Todesopfer zu vertuschen? Ende Februar hieß es, dass in Ghom offiziell lediglich zwölf Menschen dem Coronavirus* zum Opfer gefallen sind. Doch angeblich waren es 50 Tote.

Coronavirus: Massengräber in Ghom - Versucht die Regierung im Iran die Ausmaße der zu vertuschen?

Der stellvertretende iranische Gesundheitsminister Iraj Harirchi bestritt die Anschuldigungen vehement. Inzwischen ist dieser selbst mit dem Coronavirus infiziert.

Die Corona-Pandemie bringt auch hierzulande viel Verunsicherung mit sich.Dies nutzen Panikmacher zur Verbreitung von Falschmeldungen. Auch über die Landesgrenzen hinweg.

Zudem verwirrt Donald Trump die Öffentlichkeit auch in Zeiten des Coronavirus. Nachdem er bislang einen Test auf die Krankheit ablehnte und dies auch bei einem öffentlichen Auftritt untermauerte, schlug der US-Präsident bei demselben Termin auf Nachfrage eines Journalisten laut US-Medien plötzlich ganz andere Töne an.

