Corona-Alarm in Italien: Infektionszahlen steigen wieder - Regierung ergreift sofort drastische Maßnahmen

Rom - Das Coronavirus ist in Europa wieder auf dem Vormarsch. Während die Infektionszahlen unter anderem in Kroatien und Spanien wieder gestiegen waren, blieben die Zahlen in Italien zuletzt auf relativ gesehen niedrigem Niveau. Doch nun schossen die Neuinfektionen auch hier wieder nach oben. Die italienische Regierung hat nun sofort einschneidende neue Maßnahmen beschlossen, um eine zweite Welle zu verhindern.

Wegen der steigenden Zahlen schließt Italien ab Montag, den 17. August, alle Diskotheken des Landes. Das teilte Gesundheitsminister Roberto Speranza am Sonntag nach einer Sitzung mit Ministern und Gouverneuren des Landes mit. Die Schließung gilt demnach bis mindestens 7. September. Von der Schließung betroffen sind nicht nur Indoor-Diskotheken, sondern auch Stranddiskos im Freien und alle weiteren Orte, an denen Tanzveranstaltungen im Freien oder in geschlossenen Räumen stattfinden.

Coronavirus in Italien: Steigende Zahlen - Maskenpflicht verschärft

Daneben verschärft man in Italien auch wieder die Maskenpflicht. So muss nun in der Zeit zwischen 18 Uhr und 6 Uhr morgens auf öffentlichen Plätzen, an denen sich Italiener gerne treffen, und bei Ansammlungen vor Lokalen ein Mund-Nasenschutz getragen werden.

Nuova ordinanza:

1. Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico.

2. Obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento.

Avanti con prudenza — Roberto Speranza (@robersperanza) August 16, 2020

Die Maßnahmen-Verschärfung geht auch darauf zurück, dass es in den vergangenen Tagen viele Medienberichte über Feiern junger Leute ohne Abstand und Masken gegeben hatte. Wie auch in anderen Ländern stecken sich auch in Italien zunehmend junge Menschen mit dem Coronavirus an.

Corona in Italien: Steigende Infektionszahlen - Regierung reagiert direkt

Nach dem Anstieg der Infektionszahlen* hatten Politiker gewarnt, dass die Wieder-Eröffnung der Schulen (geplant für 14. September) in Gefahr geraten könnte. Das will man in Italien unbedingt vermeiden und hat auch mit Verweis auf die Schulen die geschilderten Maßnahmen getroffen.

Offiziell zählt das Mittelmeerland aktuell fast 254.000 Ansteckungen. Am Sonntag registrierten die Behörden 479 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden. Samstag hatte der Wert noch höher gelegen, nämlich bei 629. In den Wochen zuvor hatten die Infektionszahlen dagegen weitaus niedriger gelegen. Fast 35.400 Menschen sind in dem Land offiziell seit dem Ausbruch der Pandemie im Februar mit oder an Corona gestorben*.

Minister Speranza schrieb auf Facebook: „Wir können die Entbehrungen nicht wieder zunichtemachen, die wir in den letzten Monaten hinnehmen mussten. Unsere Priorität muss die Wiedereröffnung der Schulen in völliger Sicherheit im September sein.“

Vor der Entscheidung hatten Diskobetreiber vor Milliardenverlusten gewarnt. Die italienische Regierung plant ihnen nun mit einem Hilfspaket unter die Arme zu greifen. Laut der italienischen Tageszeitung La Repubblica liegt ein Paket über 100 Millionen Euro auf dem Tisch. (rjs mit dpa) *merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

