Italien überschreitet bisherigen Maximalwert bei Fallzahlen - und hat ein weiteres Problem

Update vom 15. Oktober, 19.30 Uhr: Die Corona-Zahlen in Italien steigen weiterhin besorgniserregend an. Am Donnerstag zählten die Gesundheitsbehörden mehr als 8.800 Corona-Neuinfektionen. Damit waren es rund 1.500 mehr als am Vortag. Der Wert vom Donnerstag ist der höchste seit Beginn der Pandemie im Februar. Experten raten allerdings von einem Vergleich der Werte mit der ersten Welle ab, da in Italien mittlerweile sehr viel mehr getestet wird.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Rom registrierte das Land mit seinen 60 Millionen Einwohnern am Donnerstag 83 neue Covid-19-Tote - fast doppelt so viele wie am Mittwoch. Am höchsten waren die Zahlen der Neuinfektionen am Donnerstag in der Lombardei, darunter Mailand, im Norden und in Kampanien im Süden mit Neapel. Die deutsche Regierung erklärte von Samstag an die Regionen Ligurien und Kampanien zu Corona-Risikogebieten.

Corona-Pandemie in Italien: 7332 neue Infektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden

Update vom 15. Oktober, 10.52 Uhr: Die italienischen Behörden verzeichneten am Mittwoch (14. Oktober) 7332 neu bestätigte Corona-Fälle.

Damit erreicht das Land, das im Frühjahr europaweit am heftigsten von der Pandemie getroffen war, einen neuen Rekordwert. Laut dem offiziellen Covid-Dashboard lag, wurde der letzte Maximalwert am 21. März mit 6557 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden gemeldet.

Während sich das Infektionsgeschehen jedoch damals vor allem im Norden des Landes konzentrierte, scheinen jetzt die Provinzen ganz Italiens ähnlich stark betroffen zu sein.

Corona in Italien: Corona-Neuinfektionen überschreiten bisherigen Maximalwert

Wie auch in Deutschland gilt weiterhin die Devise: Maske tragen, Hände waschen, Abstand halten und die Corona-App benutzen. Die italienische Anwendung heißt Immuni und soll mittlerweile über acht Millionen mal heruntergeladen worden sein.

Ognuno di noi può contribuire alla lotta contro #Covid19 con queste 4, semplici, azioni ⤵️



1⃣Usa la mascherina 😷

2⃣Lava le mani 🙌

3⃣Rispetta il distanziamento 🧍‍♂️↔️🧍‍♀️

4⃣Scarica #ImmuniApp 📲@immuni_app pic.twitter.com/rr3MbV6ojS — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) October 13, 2020

Die Maskenpflicht wurde in Italien in weitreichendem Maße umgesetzt. Wer vor die Tür tritt, muss eine Maske tragen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Räume geschlossen sind oder nicht. Auch beim Spaziergang im Park an der frischen Luft müssen Mund und Nase bedeckt werden.

Fast 6000 neue Corona-Fälle in Italien: Regierung ergreift Konsequenzen

Erstmeldung vom 14. Oktober, 16.51 Uhr:

Rom - Wie überall in ganz Europa ist auch in Italien die zweite Corona-Welle* in vollem Gange. Am Dienstag (13. Oktober) meldeten die Behörden 5901 neue positiv getestete Fälle, wie dem offiziellen Covid-Dashboard zu entnehmen ist. In Deutschland waren es laut Robert Koch-Institut an diesem Tag 4122 neue Fälle. Die italienische Regierung reagierte zum einen mit strengeren Regeln, lockerte aber auch die Quarantänevorschriften.

Um dem Corona*-Infektionsgeschehen entgegenzuwirken, hat die italienische Regierung neue Maßnahmen umgesetzt. In einem am Dienstag publizierten Dekret heißt es, private Feiern an „Örtlichkeiten drinnen und draußen“ seien verboten. Feierlichkeiten nach Zeremonien, etwa Hochzeiten und Beerdigungen, müssten auf 30 Teilnehmer beschränkt werden. Tanzlokale blieben zu. Außerdem empfiehlt die Regierung den rund 60 Millionen Bürgern, daheim auf alle Abendessen und andere Treffen mit mehr als sechs Gästen aus anderen Haushalten zu verzichten. Nach dem Treffen der Länder-Chefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel* sollen auch in Deutschland die Corona-Regeln wieder deutlich strenger werden.

Bei der rechten Opposition Italiens und in sozialen Netzwerken ist die Änderung auf starke Kritik gestoßen. Auf Twitter griffen Nutzer zu Hashtags wie „#Stasi“ und „#Orwell“, um gegen die nach ihrer Meinung zu starken Eingriffe ins Privatleben zu protestieren. Die Kritiker zogen so Vergleiche zu Spitzelpraktiken der früheren DDR-Geheimpolizei Stasi und zum Roman „1984“ des Autors George Orwell über einen Überwachungsstaat. Manche warnten vor einer Welle von Anzeigen unter Nachbarn. In Deutschland zog der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki einen ähnlichen Vergleich: Er kritisierte die Stadt Essen.

Corona in Italien: Matteo Salvini übt Kritik an Regelverschärfung

Oppositionsführer Matteo Salvini von der rechten Lega kritisierte bereits vor der Veröffentlichung mögliche Folgen. „Holen wir die Polizei von der Straße und verwandeln sie in Psycho-Polizisten, die Wohnhäuser durchsuchen?“, schrieb er auf Twitter. Außenminister Luigi Di Maio bat mit Blick auf das Partyverbot bei einem Termin in Brüssel speziell junge Leute um Verständnis. „Ich bitte vor allem Jugendliche um ein Höchstmaß an Verantwortung, denn Jugendliche können aktuell, wenn sie bestimmte Verhaltensweisen unterschätzen, ihre Eltern und Großeltern töten“, zitierte die Nachrichtenagentur Ansa den Fünf-Sterne-Politiker.

Trotz steigender Zahlen, senkt Italien für viele Betroffene die Dauer der Corona*-Quarantäne und der Isolierung von Infizierten auf künftig zehn Tage. Das teilte das Gesundheitsministerium am Montagabend in Rom mit. Der Entscheidung waren intensive Beratungen zwischen Experten und der Politik vorausgegangen. Bisher hatten die Behörden in Italien in vielen Fällen 14 Tage als Regelwartezeit ohne Außenkontakte angeordnet. Die neuen Anweisungen sehen vor, dass sich Menschen mit einem positiven Corona-Test, die keine Symptome zeigen, nach zehn Tagen Isolation und einem negativen Test wieder frei bewegen dürfen.

In etwas verschärfter Form gilt das auch für Menschen, die moderate Covid-19-Symptome* haben. Auch sie dürfen nach zehn Tagen plus negativem Test wieder raus, wenn sie am Ende der Isolation mindestens drei Tage ohne Symptome waren. Im Fall der vorsorglichen, häuslichen Quarantäne, weil jemand engen Kontakt zu einem Infizierten hatte, kann die Dauer des Rückzugs durch einen Test ebenfalls gesenkt werden, hieß es vom Ministerium. Die Regelwartezeit nach dem Kontakt belaufe sich zwar auf 14 Tage. Sie reduziere sich aber bei einem negativen Test am Ende der Quarantäne auf 10 Tage. Für schwerere, längere Covid-19-Erkrankungen gelten andere Regeln. Auch in Frankreich und in den Niederlanden reagierten die Behörden auf die zunehmenden Corona-Zahlen. (lb) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

