Coronavirus in Italien: Zwei Monate nach Ausbruch des Virus - Zahl der Todesopfer knackt traurigen Europa-Rekord 

In Italien wird über die Lockerung der strengen Corona-Maßnahmen diskutiert. Während man in der Krisen-Region Lombardei einen traurigen Vergleich bei den Todeszahlen zieht. Der News-Ticker.

Update vom 22. April, 19.30 Uhr: Etwas mehr als zwei Monate nach Ausbruch des Coronavirus in Italien ist die Todeszahl weiterhin gestiegen und knackte eine besorgniserregende Marke. Laut der Johns-Hopkins-Universität starben bislang mehr als 25.000 Personen in Italien an den Folgen einer Coronavirus-Infektion, die Zahl beläuft sich aktuell auf 25.085. Seit Februar wurden rund 187.000 Personen positiv auf das Virus getestet.

Bisher erholten sich bereits 54.543 der Infizierten in Italien. Die Kurve der Neuinfektionen flachte jedoch in den vergangenen zwei Wochen deutlich ab, so dass auch Krankenhäuser entlastet wurden. Ab dem 4. Mai sollen die Beschränkungen bekanntlich gelockert werden, wie die Regierung mitteilte.

Laut Ministerpräsident Giuseppe Conte sollen dann unter anderem das verarbeitende Gewerbe sowie das Baugewerbe verstärkt ihre Arbeit wieder aufnehmen können.

Coronavirus: Italienische Patienten in Chemnitz gesund aus Klinik entlassen

Update vom 22. April, 14.47 Uhr: Gute Nachrichten aus Italien, viel mehr aus Chemnitz. Ins dortige Krankenhaus wurden nämlich am 29. März zwei schwer erkrankte italienische Corona-Patienten gebracht, am Dienstag wurden diese nun gesund entlassen.

„Wir sind sehr froh, dass wir die beiden Patienten, die gemeinsam zur Behandlung zu uns gekommen sind, auch gemeinsam wieder entlassen konnten“, wird Prof. Hammerschmidt, Chefarzt der Klinik für Pneumologie auf bild.de zitiert.

Update vom 22. April, 13.23 Uhr: Seit über 50 Tagen befindet sich Italien im Lockdown. Die Lage ist weiterhin ernst. Trotzdem halten sich nicht alle an die Ausgangssperren.

Die Polizei in Rimini jagt jetzt Corona-Sünder mit Drohnen. Spürt die Drohne jemanden am Strand oder im Park auf, machen sich Beamte mit Autos und Quads auf den Weg. In drei Tagen stoppte die Polizei in Rimini nach eigenen Angaben 1204 Personen.

Occhi volanti per i controlli della Polizia Locale: in volo due droni sulle spiagge e sui parchi pubblici per il rispetto delle misure emergenzialihttps://t.co/BelMRtK13X#covid19 #restiamoacasa #coronavirus pic.twitter.com/zze7o3EXQJ — Comune di Rimini (@comunerimini) April 17, 2020

Coronavirus in Italien: Quallen erobern Venedig

Update vom 22. April, 10.32 Uhr: In Italien sind in Corona-Zeiten positive Nachrichten selten. Ein Instagram-Video aus Venedig zeigt jetzt eine ganz andere - bezaubernde - Seite. In der Lagunenstadt ist es derzeit außergewöhnlich ruhig. Das hat Folgen für die Unterwasserwelt: Quallen kehren in Venedigs Kanäle zurück.

„Manchmal braucht man nur den Blickwinkel zu wechseln, um ein Gespenst zu bewundern, das sich durch die venezianischen Paläste bewegt“, schreibt Andrea Mangoni zu seinem Instagram-Video.

Bei der Qualle handelt es sich nach seinen Angaben um eine Lungenqualle (Rhizostoma pulmo), die durch das klare Wasser in der Nähe der Ponti dei Bareteri zu schweben scheint.

Coronavirus in Italien: Neue Zahlen - 534 Todesfälle

Update vom 21. April, 20.45 Uhr: Schlechte Nachrichten aus Italien: Die Infektionszahlen steigen wieder schneller. Nachdem Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Vortag erstmals eine positive Entwicklung meldete (siehe unten), liegt die Zahl der Neuinfektionen am Dienstag (21. April) nun bei 2729 - am Montag (20. April) waren es 2256 Infektionen gewesen. Auch werden wieder mehr neue Todesfälle verzeichnet: 534 Fälle nach 454 Todesopfern am Vortag.

Insgesamt sind damit 24.648 Tote und 183.957 Erkrankungen bekannt, wie das Katastrophenschutzamt mitteilt.

Coronavirus in Italien: Conte warnt vor schnellen Lockerungen

Update vom 21. April, 13.55 Uhr: In Italien leiden die Menschen unter dem Lockdown. Doch der italienische Regierungschef Giuseppe Conte warnt. „Jetzt wieder zu öffnen, wäre unverantwortlich“, sagte der Premierminister auf Facebook.

Auch wenn viele Bürger müde seien und sich eine deutliche Lockerung der Maßnahmen wünschten. Conte kündigt einen Plan für die „Phase 2“ an. Ende der Woche sollen nach seiner Aussage Einzelheiten erläutert werden. Am 4. Mai ist mit der Umsetzung des Plans zu rechnen. Alles andere wäre seiner Auffassung nach viel zu früh alle Aktivitäten wieder aufzunehmen. Die Ansteckungskurve würde unkontrolliert in die Höhe schnellen und alle bisherigen Bemühungen zunichte machen.

Mut und Durchhalten ist gefragt. Mit einer kurzen Botschaft demonstriert jetzt der britische Feuerwehrverband Fire Brigades Union Solidarität und Nähe zu den Italienern und singen in einem Video „Bella ciao".

In the words of ‘Bella Ciao’ we send a heartfelt message of solidarity to firefighters and workers in Italy - and across the world. (2/3) pic.twitter.com/5WJLnZ99Jm — Fire Brigades Union (@fbunational) April 18, 2020

Neue Krankheitsbilder: Bislang galten vor allem trockener Husten und Fieber als Coronavirus-Symptome. Ärzte wurden nun weltweit auf andere Merkmale aufmerksam - die besonders bei jüngeren Patienten auftreten.

Coronavirus: Erstmals Hoffnung in Italien

Update vom 20. April, 19.55 Uhr: Die Zahl der am Coronavirus infizierten Menschen in Italien ist erstmals zurückgegangen. Am Montag (20. April) lag die Infizierten-Zahl laut der Zivilschutzbehörde in Rom bei 108.237 positiv getestete Personen. Am Vortag hatte es noch 20 Infektionsfälle mehr gegeben. „Das ist das erste Mal, dass es eine positive Entwicklung gibt", erklärte Zivilschutzchef Angelo Borrelli.

Coronavirus in Italien: Regierungschef erneuert Forderungen nach Corona-Bonds

Update, 10.06 Uhr: Drei Tage vor dem EU-Videogipfel am Donnerstag hat der italienische Regierungschef Giuseppe Conte seine Forderung nach sogenannten Corona-Bonds erneuert. Wie Conte gegenüber der Süddeutschen Zeitung betonte, brauche es jetzt „die ganze Feuerkraft der Europäischen Union, und zwar über die Ausgabe von gemeinsamen Anleihen“.

Corona-Krise in Italien: Conte und Gentiloni fordern Wirtschaftshilfen aus der EU

Auch EU-Währungskommissar Paolo Gentiloni forderte im Gespräch mit dem Spiegel Wirtschaftshilfen von mindestens einer weiteren Billion Euro. Zum deutschen Widerstand gegen die Corona-Bonds sagte Conte: „Nicht ein einziger Euro der Deutschen wird dafür verwendet, italienische Schulden zu bezahlen.“ Die Solidarität sei „ganz spezifisch ausgelegt und zeitlich beschränkt“.

Update vom 20. April, 7.44 Uhr: Italien befindet sich wegen der Corona-Pandemie nach wie vor im Ausnahmezustand. Laut Zahlen der Johns Hopkins Universität vom Montagmorgen verzeichnet das Land aktuell 178.972 Corona-Infektionen sowie 23.660 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Das Land ist damit nach den Vereinigten Staaten und Spanien weltweit am stärksten von der Pandemie betroffen.

Im Vergleich zu Spanien registriert Italien sogar rund 3000 Todesfälle mehr, jedoch verzeichnet Spanien den Informationen der Johns Hopkins Universität zufolge knapp 20.000 mehr Corona-Infektionen als Italien. Ein Lichtblick: In Italien haben 47.055 Corona-Infizierte die Infektion überwunden und sind wieder genesen.

Corona-Krise in Italien: Fehlende Betreuung von Kindern wird zum Problem

Update vom 19. April: Über die fehlende Betreuung von Kindern in Corona-Zeiten in Italien und die geplanten Schulschließungen bis September schreibt die italienische Zeitung La Repubblica am Sonntag:

„Es wird überlegt, wie die Produktion wieder aufgenommen werden kann. Wobei alle Schritte ermittelt werden, die für eine sichere Durchführung erforderlich sind: von einem ausreichenden Vorrat an Masken und Desinfektionsmitteln über die Möglichkeit einer physischen Entfernung bis hin zu sicheren Transportmitteln. In Ordnung.

Es ist schade, dass ein wichtiger Teil in dieser Überlegung fehlt: die Familienorganisation derer, die mit minderjährigen Kindern arbeiten gehen sollen. Als ob diejenigen, die die Wiederaufnahme der Produktion vorbereiten, eine Zusammensetzung der Belegschaft im Sinn hätten, die nur oder hauptsächlich aus Personen ohne familiäre Verpflichtungen besteht. Oder nur aus Männern, die die Organisation der Familie und die Betreuung der Kinder an ihre Frauen oder Partnerinnen delegieren können. Als ob wir noch in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts wären.“

Übrigens: Wie Sie sich eine Mundschutz-Maske selbst nähen können, lesen Sie ebenfalls bei Merkur.de*. US-Präsident Donald Trump will sich unterdessen mit dem Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, treffen - zuvor hatten sich die beiden in Fragen des Vorgehens in der Corona-Krise einen Schlagabtausch geliefert.

Corona-Krise in Italien: Särge in Bergamo werden abtransportiert

Update, 18.25 Uhr: Greifbare Erleichterung in der schwer durch die Coronavirus-Pandemie betroffenen norditalienischen Lombardei.

Aus einer Kirche in Bergamo, die zwischenzeitlich als Leichenhalle gedient hatte, sind die letzten Särge abtransportiert worden. Das Gotteshaus sei „endlich leer“, schrieb Bürgermeister Giorgio Gori bei Twitter.

Er lud ein Foto hoch, auf dem das leere Kirchenschiff zu sehen ist. Wo zuvor dutzende Särge gelagert waren, standen nur noch einzelne Blumensträuße.

Nach Angaben von Bürgermeister Gori starben in Bergamo seit Anfang März fast 800 Menschen im Zuge der Pandemie.

Laut offizieller Statistik wurden 272 Corona-Tote registriert. Doch diese Zahlen umfassen nur die Toten in Krankenhäusern, nicht die zu Hause oder in Einrichtungen für betreutes Wohnen.

Corona-Krise in Italien: Serie A legt Pläne für Restart vor

Update, 17.45 Uhr: Italien und Fußball sind unzertrennbar, der „Calcio“, wie die Italiener ihre Saison in der Serie A nennen, gehört zum Lebensgefühl und Selbstverständnis dazu.

Doch seit dem 12. März ist die Liga wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochen. Nach Vorstellungen des italienischen Fußballverbands (FIGC) soll es Ende Mai, Anfang Juni mit dem „Calcio“ weitergehen, das erklärte FIGC-Präsident Gabriele Gravina dem Sender Rai 1.

+ Hält sich in Schweden fit: Superstar Zlatan Ibrahimovic vom AC Milan. © dpa / Henrik Montgomery

Zunächst sei aber ein strenges Gesundheitsprotokoll einzuhalten, das der Verband Gesundheitsminister Roberto Speranza und Sportminister Vincenzo Spadafora vorgelegt habe.

Er hoffe, dass alle Teams im eigenen Stadion spielen könnten, auch im besonders betroffenen Norden, meinte Gravina weiter.

Wie der Corriere dello Sport berichtet, gibt es alternative Pläne. Und zwar, alle zwölf verbleibenden Spieltage eventuell in vier Städten steigen zu lassen: in Rom (Stadio Olimpico), Florenz, Neapel und einer weiteren Stadt im Süden. Der Norden des Mittelmeerlandes wäre damit außen vor.

Corona-Krise in Italien: Unterstützung im Werben um Eurobonds

Update vom 18. April, 17 Uhr: Beharrlich wirbt Italien mit Ministerpräsident Giuseppe Conte an der Spitze um sogenannte Corona-Bonds, ergo, gemeinschaftliche Schulden mit den EU-Partnern, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie abzufedern.

+ Ministerpräsident Italiens: Giuseppe Conte. © picture alliance/dpa / Roberto Monaldo.Lapress

In Deutschland werden die Gemeinschaftsanleihen von Grünen und Linkspartei befürwortet, CDU und CSU - und damit die Bundesregierung - lehnen diese aber bislang rigoros ab. Unterstützung für die Italiener gab es nun vom deutschen Wirtschaftsweise Achim Truger.

„Gemeinschaftliche Schulden, von denen die besonders betroffenen Staaten profitieren, sind aus meiner Sicht notwendig“, sagte er der Rheinischen Post. Er warnte davor, Länder wie Italien und Spanien in Zusammenhang mit Finanzproblemen aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu Haushaltskürzungen zu drängen. Das "wäre das Ende des Euro und möglicherweise sogar der EU", sagte Truger.

Erstmeldung vom 18. April: Das Coronavirus hat in Italien für solch schlimme Zustände gesorgt, dass man in Deutschland warnend von „italienischen Verhältnissen“ sprach, wenn es um den Umgang mit der Krise ging.

Mittlerweile spricht man in Italien dank besserer Statistiken zunehmend über den Exit aus den strengen Corona-Maßnahmen. Dabei bahnt sich ein neuer Nord-Süd-Konflikt an.

Coronavirus: Italien hat nach den USA die meisten Toten

In Italien gelten die strengen Ausgangsverbote für die Bürger noch bis mindestens 3. Mai, mit Schulöffnungen vor den Sommerferien wird nicht gerechnet. Am Freitag vermeldete das Land nun eine Rekordzahl von Menschen, die nach einer Corona-Infektion genesen sind. Innerhalb von 24 Stunden seien ganze 2.563 Menschen wieder gesund gewesen. Allerdings seien auch 575 Menschen gestorben.

Lombardei: Mehr Tote durch Corona als im Zweiten Weltkrieg

Seit Beginn der Pandemie sind in Italien damit 22.745 Menschen an dem Virus gestorben. Damit liegt das Land hinter den USA (31.456 Tote laut der Johns-Hopkins-Universität) auf Rang zwei in diesem traurigen Ranking. Besonders hart getroffen hat es unter anderem die Region Lombardei im Norden. Wie die italienische Tageszeitung La Stampa berichtet, starben in der Region in zwei Monaten 11.851 Zivilisten an dem Virus. Das sind fünfmal mehr tote Zivilisten, als es während des Zweiten Weltkriegs zwischen 1940 und 1945 in Mailand gegeben hatte. Man erlebe eine „große Tragödie“, die man noch nicht besiegt habe, wird der Notfallkommissar Domenico Arcuri zitiert.

Coronavirus, Arcuri: “In Lombardia 5 volte i morti civili della seconda guerra mondiale” https://t.co/lZQmwDE2F3 — La Stampa (@LaStampa) April 18, 2020

Dennoch gab es bereits die ersten Lockerungen der Maßnahmen in Teilen Italiens. Bücherläden, Bahnhofsgeschäfte und Läden für Babykleidung konnten am 16. April wieder öffnen. Voraussetzung war die Einhaltung von Hygiene- und Abstands-Standards. Zudem waren die schwer getroffenen Provinzen Lombardei, Latium und Piemont von der Lockerung ausgenommen.

Corona-Lockerungen in Italien: Süden droht Grenzen zum Norden dichtzumachen

Die Corona-Krise verdeutlichte zudem einmal mehr die großen regionalen Unterschiede in Italien. So wurde der ärmere Süden wegen der geltenden Beschränkungen zunehmend zum sozialen Pulverfass, da viele Einnahmemöglichkeiten wegfielen. Diese Spaltung setzt sich nun fort.

Die Regionen Lombardei und Venetien drängen einem Bericht des Corriere della sera nun darauf die Maßnahmen schnellstmöglich zu lockern. Hier überwiegt demnach die Furcht vor einem irreparablen Schaden der Wirtschaft. Der Süden hält demnach dagegen. Hier fürchtet man, dass eine Öffnung der schwer vom Coronavirus betroffenen Regionen im Norden zu einer vermehrten Ansteckung im eigenen Landesteil führen würde. Vincenzo De Luca, der Präsident der Region Kampanien warnte drastisch, dass er in diesem Fall die inner-italienischen Grenzen schließen werde. Er denke an eine „Verordnung zum Verbot der Einreise von Bürgern aus diesen Regionen“, so das Blatt.

Der Umgang mit der Corona-Krise spaltet zunehmend das Land. Zunehmend wird die Krise nun auch für politische Machtkämpfe genutzt.

