Unfassbare Zahl: Corona lässt Italiens Staatsschulden im vierstelligen Milliardenbereich explodieren

Die Zahl der Corona-Toten in Italien sinkt. Doch jetzt werden die drastischen wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie ersichtlich. Der News-Ticker.

Update vom 13. Mai, 8.53 Uhr: Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie werden in ganz Italien immer deutlicher. Besonders betroffen ist unter anderem das beliebte Urlaubsziel Florenz. Normalerweise ist der Ort von Touristen überflutet, nun klafft ein Riesenloch im Stadthaushalt: Der Bürgermeister hat nun wegen der ausbleibenden Urlauber Alarm geschlagen.

„Vor einem Jahr werden wir nicht zur Normalität zurückkehren. Wir sind in so großen Schwierigkeiten, dass wir entschieden haben, am 18. Mai die städtischen Museen nicht zu öffnen, angefangen beim Palazzo Vecchio“, sagte Dario Nardella gegenüber der Zeitung Corriere della Sera. Der Grund: Es würde etwa 1,5 Millionen Euro kosten, die Museen der italienischen Stadt nun bis Ende Juni zu öffnen. „Geld, das wir nicht haben“, sagte Nardella.

Update vom 12. Mai, 21.55 Uhr: Italien bekommt die Coronavirus-Pandemie nach schwierigen Wochen und Monaten immer mehr in den Griff.

Corona-Krise in Italien: Venetien und Emilia-Romagna wollen Strände öffnen

Jetzt geht es darum, die Wirtschaft in dem Mittelmeerland wieder anzukurbeln - nicht zuletzt durch den Tourismus. Zum Beispiel an der Adria-Küste.

Viele Regionen wollen ihre Strände nach langem Stillstand so schnell wie möglich wieder öffnen. Beim Sonnen und Baden soll jedoch bis auf Weiteres in der Corona-Krise soziale Distanz gelten.

Riccione: Der überfüllte Strand der italienischen Badeorte Riccione und Rimini an der Adria.

So will die Emilia-Romagna ab kommenden Montag (18. Mai) neben Bars, Restaurants und Friseuren auch den Zugang zum Meer wieder öffnen, wie die Region an diesem Dienstag mitteilte.

Eine zu lange Blockade der Wirtschaft hätte „schwerwiegende soziale Auswirkungen“, meinte der Tourismusbeauftragte Andrea Corsini. Die Emilia-Romagna ist Heimat bekannter Adria-Badeorte wie Rimini.

Auch Venetien will ab Montag „alles, was möglich ist, öffnen“, erklärte Regionalpräsident Luca Zaia. Und auch Ligurien will das Strandverbot rund um Genua aufheben.

Corona-Krise in Italien: Größtes Konjunkturprogramm in der Geschichte des Landes

Erstmeldung vom 12. Mai - München/Rom - Diese Zahl hat es in sich. Die Corona-Krise hat die Staatsschulden Italiens rasant anwachsen lassen. Wie die Schweizer NZZ berichtet, plagen das Land Verbindlichkeiten von über 2500 Milliarden Euro (!). Schon vor der Coronavirus-Pandemie* war das EU-Mitglied hoch verschuldet.

So beliefen sich die Verpflichtungen dem Bericht zufolge Ende 2019 auf 2410 Milliarden Euro. Das entspricht laut NZZ einem Viertel der Schulden in der gesamten Euro-Zone.

Anfang April hatte Regierungschef Giuseppe Conte ein Konjunkturpaket über 400 Milliarden Euro angekündigt, es handle sich um das größte Staatsprogramm in der Geschichte des Landes, erklärte der Ministerpräsident damals.

Corona-Krise in Italien: Eindämmung der Coronavirus-Pandemie geht weiter

Bereits Ende April weitete die drittgrößte Volkswirtschaft des europäischen Kontinentes ihre Finanzhilfen wegen der Corona-Krise* zum Beispiel für Selbständige um weitere 40 Milliarden Euro aus. Schon jetzt ist klar: Italien wird weiteres Geld brauchen. Doch zum Beispiel die deutsche Bundesregierung lehnt sogenannte Corona-Bonds, also gemeinschaftliche Schulden, bislang ab.

Turin: Polizisten räumen wegen der Corona-Pandemie einen öffentlichen Platz.

Bei den Gläubigern auf den internationalen Finanzmärkten gilt Italien wegen seiner hohen Verbindlichkeiten als nicht gerade kreditwürdig. Währenddessen gehen die Mühen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie und der heimtückischen Lungenkrankheit Covid-19 weiter.

Corona-Krise in Italien: Schrei nach Lockerungen wird lauter

So haben in Turin Polizisten in Schutzkleidung einen öffentlichen Platz geräumt, auf dem sich mehr als 40 Obdachlose niedergelassen hatten. Am 12. Mai rückten um 6 Uhr morgens die Polizei-Transporter in einer Aufsehen erregenden Aktion an.

Der Schrei nach weiteren und schnelleren Lockerungen wird derweil zwischen Bari und Rom, zwischen Mailand und Cagliari immer lauter. In den kommenden Wochen sollen die Regionen darüber entscheiden dürfen, wie rasch und ausgiebig sie zur Normalität zurückkehren. Schließlich naht der Sommer, und damit die Tourismus-Hochsaison am Mittelmeer - auch in Zeiten von Corona*.

