Corona-Krise in Italien spitzt sich zu: Neue Zahlen erschüttern - Mehr Tote als in China

In Italien sind die Folgen der Corona-Pandemie weiterhin am stärksten spürbar. Das Land übertrifft bei den Todesfällen mittlerweile sogar als China.

Der Corona-Ausbruch hat Italien besonders getroffen.

besonders getroffen. Die Zahl der offiziellen Todesfälle durch die Lungenkrankheit Covid-19* liegt inzwischen bei mehr als 3000 und höher als in jedem anderen Land.

Betroffen sind vor allem die Regionen im Norden des Landes.

Update vom 20. März, 10.06 Uhr: Im Zuge der Coronavirus-Pandemie sind in Italien bisher rund 300 Kinder positiv auf den Erreger getestet worden. „Es gibt aber bisher keine Todesfälle und keine schweren Verläufe bei Kindern“, sagte Alberto Villani, Präsident des italienischen Kinderarztverbandes, bei einer Pressekonferenz des Zivilschutzes in Rom. „Das dürfte viele Eltern und Großeltern beruhigen. Das Coronavirus an sich scheint derzeit kein Problem von Kindern zu sein.“ Insgesamt gibt es in Italien Zehntausende Infizierte und Tausende Tote.

Update vom 19. März, 18.33 Uhr: Die Lage in Italien wird immer schlimmer. Das Land hat im Zuge der Coronavirus-Pandemie mehr Todesfälle als China gemeldet und ist damit das Land auf der Welt mit den meisten offiziell gemeldeten Toten. Bisher seien 3.405 Menschen gestorben, teilte der italienische Zivilschutz am Donnerstag in Rom mit.

China beklagt täglich noch immer neue Todesfälle. Am Donnerstag kamen nach offiziellen Daten acht Tote hinzu, womit die Gesamtzahl der Opfer auf 3.245 Fälle stieg. Insgesamt wurden auf dem chinesischen Festland 80.928 Infizierte registriert, von denen sich mehr als 66.000 wieder erholt haben. In Italien liegt die Zahl der gemeldeten Infizierten mittlerweile bei mehr als 41.000. Am Vortag waren es noch rund 35.700.

Italien hat in der Vergangenheit drastische Maßnahmen verhängt. Diese sollen nun wohl auch verlängert werden. Ursprünglich waren Schulschließungen und Ausgangssperren bis 3. April angesetzt - es wird allerdings erwartet, dass die Regierung diese bald ausweitet.

Corona-Krise in Italien: Militär transportiert Leichen aus Bergamo ab

Rom - Es sind Fotos, die einem unter die Haut gehen. Militärlaster stehen vor einem Friedhof im Zentrum von Bergamo (Lombardei), um Särge mit Corona-Todesopfern abzuholen. Die Krematorien sind überlastet. Das Militär soll die Särge zu anderen Krematorien in anderen italienischen Regionen transportieren, berichtet die italienische Nachrichtenagentur ansa.it.

Die Leichenhallen in Bergamo ist überfüllt, schreibt die italienische Zeitung La Repubblica. Särge von Opfern des Coronavirus können nicht mehr aufgenommen werden. Der Ofen des Krematoriums sei schon 24 Stunden in Betrieb und jetzt an den Rand seiner Kapazität gekommen. Auf den Friedhöfen in Bergamo gibt es keinen Platz.

Um die Leichenhalle des Friedhofs zu entlasten, seien die Särge der Verstorbenen in der Kirche von Ognissanti aufbewahrt worden. Am Mittwoch dann gab es eine Lösung für diesen Notfall: der Einsatz von Militärfahrzeugen. Letzte Nacht musste das Militär die Leichen zum Einäschern in andere Regionen bringen.

Corona-Tote in Italien - Bilder, die unfassbar weh tun

Die Aufnahmen von dem Militärkonvoi, die aus Bergamo verstorbene Coronavirus-Patienten in andere Provinzen bringen, sind erschütternd.

In den sozialen Netzwerken reagieren Menschen bestürzt auf die Bilder. Auf Twitter hat ein Nutzer ein Video geteilt, um Italiener aufzurütteln.

„Sie mussten die Armee rufen, um Lastwagen und Lastwagen mit Särgen zu beladen, um sie in Krematorien außerhalb der Region zu bringen“, schreibt der User. Und weiter: „Bevor du dich über die Lockdown-Verlängerung beschwerst, schau dir das Video an.“

A #Bergamo hanno dovuto chiamare l'esercito per caricare camion e camion di bare da destinare a crematori fuori regione. Prima di lamentarvi della proroga del #lockdown riguardatevi sto video in loop.#coronavirusitalia pic.twitter.com/ofR1raGVTb — Alessandro Zanoni (@AlexZan87) March 19, 2020

„Ein Bild, das unfassbar weh tut. In Bergamo werden die Särge von 70 Toten per Militärkonvoi aus der Stadt gefahren, weil die Krematorien überfüllt sind. Hinterbliebene können sich nicht verabschieden. Dieses Foto ist ein Einschnitt, die Situation ist ernst“, twittert ein anderer Nutzer und setzt dazu die Hashtags #COVID19 und #StayAtHome.

Ein Bild, das unfassbar weh tut. In #Bergamo werden die Särge von 70 Toten per Militärkonvoi aus der Stadt gefahren, weil die Krematorien überfüllt sind. Hinterbliebene können sich nicht verabschieden. Dieses Foto ist ein Einschnitt, die Situation ist ernst. #COVID19 #StayAtHome pic.twitter.com/y7T03KOHjs — Gabriel Rinaldi (@grinaldi97) March 18, 2020

Corona-Krise Video: Italiens Krankenhäuser sind am Limit

Corona-Krise in Italien:

Das Coronavirus hat das öffentliche Leben in Italien* weitgehend stillgelegt: Läden, Bars und Schulen sind geschlossen, die Grenzen abgeriegelt. Die Zahl der Infizierten steigt. Ärzte kämpfen an allen Fronten.

Das Robert Koch-Institut (RKI) warnt seit Wochen vor einer extremen Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland. Schulen und Kitas sind geschlossen, die Grenzen dicht. Die Bundesregierung versucht die Ausbreitung des Virus zu bremsen.

Europa gilt inzwischen als das Epizentrum der Covid-19-Pandemie*. Spanien, Frankreich und Deutschland befinden sich im Ausnahmezustand. Droht dieser bald auch in Afrika? Die WHO gibt eine dramatische Warnung ab.

Im Internet gibt es interaktiver Coronavirus-Karten*, die die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 in Echtzeit zeigen.

ml

Rubriklistenbild: © dpa / Alessandra Tarantino