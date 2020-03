Coronavirus in Italien: 175 Todesfälle weitere Todesfälle - Vatikan hält an Ostermesse fest 

Die Coronavirus-Ausbreitung hat das öffentliche Leben in Italien weitgehend stillgelegt: Läden, Bars und Schulen sind geschlossen, die Grenzen abgeriegelt. Die Zahl der Infizierten steigt. Ein Arzt schildert von dramatischen Zuständen.

In Italien ist das öffentliche Leben wegen des Coronavirus* derzeit weitgehend lahmgelegt.

ist das öffentliche Leben wegen des Coronavirus* derzeit weitgehend lahmgelegt. Die meisten Geschäfte haben geschlossen und die Landesgrenzen sind komplett abgeriegelt.

Bislang sind mehr als 15.000 Menschen infiziert, außerdem gibt es mehr als 1.000 Tote.

Update vom 15. März, 8.46 Uhr: Obwohl das Coronavirus weiter um sich greift und Italien mittlerweile fest im Griff hat, scheint der Vatikan an seiner Ostermesse festhalten zu wollen. Wie der Spiegel nun berichtet, soll die Messe unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Die Audienzen sollen demnach über das Internet zu sehen sein.

Coronavirus in Italien: Lage verschäft sich

Update vom 14. März, 19.30 Uhr: Die Coronavirus-Fälle in Italien steigen weiter dramatisch an, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Am Samstag meldete die Katastrophenschutzbehörde 21.157 Infizierte (Freitag: 17.660). Insgesamt seien im Zuge der Epidemie inzwischen 1441 Menschen gestorben, hieß es weiter. Das sind 175 mehr als am Tag zuvor.

Auf den Intensivstationen italienischer Krankenhäuser würden derzeit 1518 Menschen mit Coronavirus behandelt - eine Steigerung um 14 Prozent. Die meisten Infektionen werden weiterhin in Norditalien registriert. Aber auch in Latium, der Region um Rom, stieg die Zahl der Fälle um fast 30 Prozent, hieß es.

Update vom 14. März 2020, 13.08 Uhr: In Italien nimmt die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Serie-A-Spieler weiter zu. Nachdem am Mittwoch beim 28 Jahre alten Juve-Spieler Daniele Rugani das Virus nachgewiesen wurde, gab es bei Sampdoria Genua fünf positive Tests unter den Profis, bei der AC Florenz drei.

Bei Sampdoria handelt es sich um Manuel Gabbiadini, Antonino La Gumina, Omar Colley, Morten Thorsby sowie um den frühere Hamburger-SV-Profi Albin Ekdal. Auch ein Vereinsarzt steht auf der Liste der Infizierten bei Sampdoria.

Zwei weitere Fälle gibt es auch beim Klub von Ex-Bayern-Star Franck Ribery, AC Florenz. Positive Tests gab es beim italienischen Angreifer Patrick Cutrone und beim argentinischen Abwehrspieler German Pezzella. Dies gab Florenz am Samstag bekannt. Zuvor war schon beim serbischen Florenz-Spieler Dusan Vlahovic das Coronavirus nachgewiesen worden.

Update vom 13. März, 18.45 Uhr: Italien ist hinter China das am zweitstärksten vom Coronavirus betroffene Land. Nun übermitteln die italienischen Behörden erneut schockierende Zahlen. Der Zivilschutz in Rom sprach am Freitag von 250 weiteren Todesfällen, die innerhalb eines Tages gemeldet wurden. Somit ergibt sich für den Mittelmeer-Staat eine Gesamtzahl von 1266 Toten in Verbindung mit der Lungenkrankheit Covid-19.

Auch die Anzahl der infizierten Personen wächst rapide. 17.660 Menschen sollen derzeit an dem Virus erkrankt sein. Damit sei ein beunruhigender Anstieg von 2547 Fällen gegenüber zum Vortag zu beobachten, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Update, 13. März, 12.25 Uhr: Der Ausnahmezustand in Italien hält an. In der Stadt Siena trotzen die Menschen dem Coronavirus* jedoch auf schöne Art und Weise.

Coronavirus in Italien: Arzt mit dramatischen Aussagen - „Diese Personen werden bereits als tot angesehen“

Update um 22.50 Uhr: Die lückenlosen Grenz- und Gesundheitskontrollen an der österreichisch-italienischen Grenze wegen des Coronavirus sorgen für spektakuläre Verkehrsbehinderungen.

+ Kampf gegen das Coronavirus: Kontrollen am Brenner zwischen Österreich und Italien. © dpa / Matthias Balk

Wie die italienische Tageszeitung La Repubblica berichtet, habe es am Mittwoch und Donnerstag bis zu 90 Kilometer Stau auf der Brennerautobahn zwischen dem Grenzposten und Bozen in Südtirol gegeben.

Demnach treffe es vor allem LKW-Fahrer, bei denen teils über Stunden nichts vorangehe.

Video: Österreich ergreift drastische Abschottungsmaßnahmen gegen Coronavirus

Ärzte-Streit in Italien wegen des Coronavirus

Update um 22 Uhr: Ärzte-Streit in Italien: Und alles wegen des Coronavirus.

Roberto Fumagalli, Direktor der Anästhesie- und Wiederbelebungsabteilung in einem Mailänder Krankenhaus, hat Darstellungen vehement widersprochen, wonach in Kliniken der Lombardei Patienten in höherem Alter ausgesiebt würden, die noch bessere Überlebenschancen hätten.

„Es ist nicht wahr, dass wir Patienten sterben lassen“, erklärte Fumagalli laut Radio Lombardia. Zudem würde nicht zutreffen, dass bei der Behandlung von Corona-Patienten nach dem Alter unterschieden werde, schilderte der Mediziner demnach.

Update um 19 Uhr: Italien kämpft weiter wacker mit dem Coronavirus und seinen Folgen.

In Italien ist die Zahl der Todesfälle durch die neuartige Lungenkrankheit auf mehr als 1000 gestiegen.

Italien: Zahl der Todesopfer wegen des Coronavirus steigt

Der Zivilschutz in Rom teilte am Donnerstag mit, dass die Zahl der am Coronavirus gestorbenen Personen im Vergleich zum Mittwoch um 189 gestiegen sei. Damit seien in Italien inzwischen 1016 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, heißt es.

Den Angaben zufolge haben sich in Italien - Stand Donnerstagabend - 15.113 Menschen am Coronavirus infiziert, das sind 2651 Personen mehr als am Vortag. Am stärksten betroffen sei nach wie vor die norditalienische Region Lombardei mit 744 Todesfällen und mehr als 8700 Infektionen.

+ Brescia: Sanitäter arbeiten vor Notfallzelten, die in der Nähe eines Krankenhauses errichtet wurden. © dpa / Luca Bruno

146 Todesfälle und mehr als 1900 Infektionen wurden aus der Nachbarregion Emilia Romagna gemeldet. Italien ist inzwischen das zweitstärkste von der Coronavirus-Krise betroffene Land weltweit. Nur China, wo das Virus im Dezember seinen Ausgang genommen hatte, verzeichnete mehr Todesfälle.

Update um 17.20 Uhr: Dramatische Berichte wegen des Coronavirus aus Italien.

Der italienische Anästhesist Christian Salaroli hat mit einem Interview für Aufsehen gesorgt - man könnte es auch einen eindringlichen Appell nennen.

Coronavirus in Italien: Alarmierender Hilferuf eines Anästhesisten

„Wenn jemand zwischen 80 und 95 Jahre alt ist und große Atemprobleme hat, führen wir in der Regel die Behandlung nicht fort“, sagte der Arzt der auflagenstarken italienischen Tageszeitung Corriere della Sera.

Auch Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, und die Probleme bei drei oder mehr lebenswichtigen Organen hätten, würden nicht weiterbehandelt, heißt es in dem Interview. „Diese Personen haben statistisch gesehen keine Chancen, das kritische Stadium der Infektion zu überleben. Diese Personen werden bereits als tot angesehen“, erklärte Salaroli.

+ Der Coronavirus hat Italien im Griff - die Ärzte sollen am Limit sein. © picture alliance/dpa / Claudio Furlan

In Italien geht bereits die Angst um, das Gesundheitssystem könnte wegen des drastischen Ausmaßes der Coronavirus-Epidemie zusammenbrechen. Immer mehr Ärzte und Virologen melden sich zu Wort, um ihre Einschätzung zur Situation zu geben.

Salaroli erklärte weiter: "Es wird nach Alter und Gesundheit entschieden. Wie in allen Kriegssituationen."

Coronavirus in Italien: Ein Flughafen in Rom wird geschlossen

Update um 13.20 Uhr: In Rom werden der Flughafen Ciampino und ein Terminal des Hauptflughafens Fiumicino wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossen. In der Nacht zum Freitag werde die Abfertigung von Passagierflügen in Ciampino eingestellt, teilte die Betreibergesellschaft ADR am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP mit.

Am Dienstag werde überdies Terminal 1 von Fiumicino geschlossen. Wie lange die Maßnahmen gelten sollen, wurde nicht mitgeteilt. Der Betrieb „wird zur Normalität zurückkehren, sobald die gegenwärtige Notfallphase überwunden ist“, hieß es lediglich.

Das Coronavirus hat Italien fest im Griff

Erstmeldung vom 12. März 2020: Rom - Das Coronavirus hat Italien fest im Griff. Nach offizieller Statistik haben sich bis Donnerstagmorgen dort mehr als 12.400 Menschen mit dem Virus infiziert, mehr als 820 sind daran gestorben. Zudem gehen Experten davon aus, dass die Dunkelziffer noch höher ist.

Italien kämpft nun schon seit längerem mit extremen Mitteln gegen die Coronavirus-Ausbreitung. Anfang März wurde der Notstand ausgerufen*, mittlerweile gilt das ganze Land als Zone mit stark eingeschränkter Bewegungsfreiheit. Regierungschef Giuseppe Conte betonte aber noch am Mittwochabend, dass ein Ansturm auf Supermärkte auch jetzt nicht nötig sei, da die Versorgung garantiert werde.

+ In Italien hat das Coronavirus europaweit bislang am stärksten zugeschlagen. Viele Infizierte müssen stationär behandelt werden. © AFP / CARLO HERMANN

Der Premierminister kündigte außerdem an, dass alle nicht notwendigen Geschäftsaktivitäten der Wirtschaft eingestellt werden müssten. So soll beispielsweise die Produktion in der Industrie weiterlaufen.

Coronavirus in Italien: Suche nach Patient Null

Abteilungen, die für die Produktion nicht unbedingt erforderlich seien, sollten aber schließen. Dieses neue Maßnahmenpaket gilt zunächst bis zum 25. März. Die Suche nach Patient Null* geht unterdessen in Italien weiter.

Seit Donnerstagmorgen haben nun die meisten Geschäfte im ganzen Land geschlossen. Es gibt nur wenige Ausnahmen: So dürfen zum Beispiel Lebensmittelläden, Apotheken, Tankstellen und einige andere Geschäfte weiter öffnen. Bars und Restaurants müssen vorübergehend ganz dichtmachen.

Bereits zuvor galten für die Lokale eingeschränkte Öffnungszeiten von 6 bis 18 Uhr. Ziel ist es, dass die 60 Millionen Italiener so weit wie möglich zu Hause bleiben, damit die Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch* möglichst verhindert wird.

Italien: Wegen Coronavirus haben nur noch Supermärkte und Apotheken geöffnet

Am Donnerstagmorgen hatten in Rom beispielsweise Bäcker geöffnet und verkauften Milch, Brot und Kuchen. Größeren Andrang als an den vorangegangenen Tagen gebe es nicht, sagte ein Verkäufer. Öffentliche Busse fuhren ebenso wie einige Autos auf den Straßen der Hauptstadt.

Während in Italien trotz geschlossenen Geschäften die Bäcker und Supermärkte keinen Kundenansturm haben, kam es in Deutschland bereits vermehr zu Hamsterkäufen.

Während In Bayern nun sogar alle Schulen und Kindertagesstätten schließen, tauchen gleichzeitig in vielen Wohnhäusern Zettel auf. Die Aushänge rufen zu einer solidarischen Aktion auf. Derweil geht ein Video viral, das eine herzerwärmende Aktion von Nachbarn in Italien zeigt.

dpa/AFP

