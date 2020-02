Coronavirus-Angst: Zahl der Infizierten auf Kreuzfahrtschiff steigt - 120 Menschen zeigen Symptome

Auf einem Kreuzfahrtschiff vor der Küste Japans ist der Coronavirus nachgewiesen worden. Alle Passagiere und die Crew müssen nun auf dem Schiff ausharren - es wurde unter Quarantäne gestellt.

Kreuzfahrtschiff vor Japan wegen eines Infizierten unter Quarantäne gestellt.

Reederei bestätigt jetzt: Acht Deutsche an Bord.

Alle Menschen an Bord werden derzeit untersucht.

Update vom 5. Februar, 9.22 Uhr: An Bord eines unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes „Princess Cruises“ in Japan sind zehn Fälle des neuen Coronavirus festgestellt worden. Man werde angemessene Maßnahmen treffen, um eine Ausbreitung der Infektionen zu verhindern und um sich um die Gesundheit der Passagiere und der Crew zu kümmern, erklärte der japanische Gesundheitsminister Katsunobu Kato. Das Schiff lief vorübergehend aus, um unter anderem Frischwasser zu produzieren und Ballastmaßnahmen vorzunehmen, bevor es nach Yokohama zurückkehrt, um Proviant und anderes zu laden. Allerdings sollen die Passagiere und die Crew weitere 14 Tage an Bord bleiben. In dieser Zeit will das japanische Gesundheitsministerium weitere Untersuchungen auf den Erreger vollziehen. Die Passagiere müssen vorerst in ihren Zimmern bleiben, heißt es.

Coronavirus vor Japan: Zahl der Infizierten auf Kreuzfahrtschiff steigt - 120 Menschen zeigen Symptome

Update vom 5. Februar: Ein Kreuzfahrtschiff liegt aktuell vor Japans Küste und steht unter Quarantäne, nachdem ein Passagier, der in Hongkong von Bord gegangen war, positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Mittlerweile gibt es zehn bestätigte Fälle an Bord.

Auf dem Schiff sind auch Deutsche, sie gehören aber nicht zu den Infizierten. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Deutschen Botschaft Tokio sind acht deutsche Passagiere weiter an Bord des Schiffes. „Die Botschaft steht bereits im direkten Kontakt mit einigen dieser Passagiere“, teilte die Botschaft mit. Ihnen soll es gut gehen.

Wie die Reederei Princess Cruises am Mittwoch bestätigte, handelt es sich bei den Betroffenen um drei Passagiere aus Japan, zwei aus Australien, drei aus Hongkong, einen Gast aus den USA sowie um ein Crewmitglied aus den Philippinen. Sie wurden in ein Krankenhaus in der Tokioter Nachbarprovinz Kanagawa gebracht.

Coronavirus-Fälle: Kreuzfahrtschiff vor Küste Japans unter Quarantäne

Das Schiff bleibt zunächst weiter unter Quarantäne gestellt. Die 2666 Passagiere sowie die 1045 Crewmitglieder sollen nach Angaben des japanischen Gesundheitsministeriums zunächst für weitere 14 Tage an Bord bleiben, da die Untersuchungen auf den Erreger weitergehen. 120 Menschen an Bord hätten Symptome wie Husten und Fieber gezeigt, wie das Ministerium mitteilte.

Weitere 153 hatten demnach engen Kontakt mit dem Infizierten, der in Hongkong von Bord gegangen war. Sie wurden als erste untersucht. Bei den bislang zehn bestätigten Fällen des neuen Virus zeige keiner der Betroffenen ernste Symptome, andere hätten gar keine Symptome, hieß es weiter.

Coronavirus: Kreuzfahrtschiff vor Japan unter Quarantäne

Erstmeldung vom 4. Februar

Yokohama - Die Diamond Princess, ein amerikanisches Kreuzfahrtschiff, liegt derzeit mit 2666 Passagieren und 1045 Besatzungsmitgliedern vor Japans Küste - unter Quarantäne. Die Maßnahme war ergriffen worden, nachdem ein Passagier in Hongkong von Bord gegangen war und dort von den Behörden positiv auf den Coronavirus* getestet worden war.

"Unter den Passagieren befinden sich acht Deutsche", sagte Rolf Nieländer, Sprecher der deutschen Repräsentanz der Reederei Princess Cruises - wie dpa nach einer Meldung der Bild-Zeitung berichtet. Alle Passagiere seien aufgefordert worden, ihre Kabinen nicht mehr zu verlassen.

Coronavirus: Deutsche auf Kreuzfahrtschiff in Quarantäne - Alle Passagiere an Bord werden untersucht

Etwa sieben Menschen an Bord klagen derzeit über Unwohlsein, so berichtet die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Positive Tests auf das Virus* gebe es aber noch keine. "Die Sicherheit und das Wohlergehen aller Gaste und der Besatzung haben für Princess Cruises absolute Priorität", sagte Nieländer der Bild-Zeitung.

Wie viele Menschen bereits infiziert sein könnten, ist völlig unklar: Erst sechs Tage nachdem der Mann in Hong Kong von Bord gegangen war, war er positiv auf das Virus getestet worden. Das Virus hat, nach allem was bekannt ist, eine Inkubationszeit von 14 Tagen - damit könnten sich noch mehr Menschen bereits angesteckt haben.

Coronavirus: Eine weitere Reise des Kreuzfahrtschiffes wurde abgesagt

Sechs weitere Deutsche erhielten heute eine schlechte Nachricht von der Reederei: Sie wollten heute eigentlich von Japan aus mit demselben Kreuzfahrtschiff eine achttägige Reise starten. Weil das Schiff immer noch vor der Küste unter Quarantäne gestellt ist, wurde die Reise jetzt abgesagt. Die Gäste sollen das Geld zurück erhalten*.

*Merkur.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.