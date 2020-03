Massive Maßnahmen beschlossen – Oberbürgermeister mit Videobotschaft zum Coronavirus 

Wegen des Coronavirus wurden weitere Schutzmaßnahmen ergriffen. Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen äußerte sich in einem Video zu der aktuellen Lage.

Bielefeld – Der Oberbürgermeister der Stadt hat sich wegen des Coronavirus mit einer Videobotschaft an die Bevölkerung gewandt. Er bittet eindringlich darum, das Rathaus ohne vorherige Verabredung nicht zu betreten. Um persönliche Kontakte zu vermeiden, sei die Stadt bemüht, alle Anliegen telefonisch oder per E-Mail zu regeln. Da die Telefonleitungen jedoch überlastet seien, bat der OB um Geduld. Die Bundesregierung hat am Montagabend weitere Schutzmaßnahmen ergriffen, um eine schnelle Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 zu vermeiden. In seiner Videobotschaft hat Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen über die aktuelle Corona-Krise gesprochen und eine wichtige Bitte an die Bevölkerung geäußert, wie owl24.de* berichtet.

