Drosten sicher: Neue Coronavirus-Variante schon in Deutschland - Lauterbach fürchtet „Katastrophe“

Europas Flughäfen machen dicht. Flieger aus Großbritannien dürfen nicht mehr landen. Grund ist eine dort aufgetretene Coronavirus-Mutation. Doch wie gefährlich ist sie?

Die Angst vor einer noch schnelleren Ausbreitung des Coronavirus wächst.

Eine Virus-Mutation in Großbritannien sorgt für harte Maßnahmen.

Virologe Christian Drosten hat eine klare Meinung.

München - Nachdem in Großbritannien eine Mutation des Coronavirus* entdeckt wurde, schottet sich Europa von der britischen Insel ab. Laut ersten Einschätzungen verbreitet sich die neue Virus-Variante um 70 Prozent schneller als das bisherige Coronavirus. Deshalb zogen einige Staaten die Notbremse* und erteilten ein Flug- und Einreiseverbot für aus Großbritannien kommende Menschen.

Lauterbach fürchtet wegen Corona-Mutation „Katastrophe“ für Deutschland

Auch SPD*-Politiker Karl Lauterbach ist besorgt. „Wenn es jetzt käme, wo wir mitten in der zweiten Welle sind, wo wir so hohe Fallzahlen haben, wäre das eine Katastrophe“, sagte der Gesundheitsexperte bei Bild über die neue Coronavirus*-Variante.

„Das ist so ähnlich, als wenn ich ein Feuer habe und gieße noch einmal Benzin nach“, beschrieb Lauterbach die möglich Folgen. Dass die Corona-Mutation* auch in Deutschland auftreten wird, sei nicht zu verhindern. Möglicherweise sei sie auch schon hierzulande im Umlauf. „Ob es schon in Deutschland ist, wissen wir nicht genau. Das konnten wir noch nicht überprüfen“, meinte Lauterbach weiter.

Neue Coronavirus-Variante: Virologe Christian Drosten „nicht so sehr besorgt“

Virologe Christian Drosten geht sogar davon aus, dass die Virus-Variante aus Großbritannien längst in Deutschland angekommen ist. Lediglich ein Nachweis hierfür fehle noch. Trotzdem beruhigte Drosten gegenüber dem Deutschlandfunk: „Ich bin darüber nicht so sehr besorgt im Moment.“

So sei laut Drosten auch erst noch zu klären, welchen Ursprungs die Coronavirus-Variante ist. „Dieses Virus ist ja jetzt gar nicht so neu“, sagte Drosten. „Davon darf man sich jetzt wirklich nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen.“

Der Virologe schilderte, man habe die Mutation bereits im September in Großbritannien entdeckt. Zudem habe sie sich in Australien, den Niederlanden oder Dänemark verbreitet. Allerdings waren die Folgen nicht so dramatisch, wie derzeit in Südengland.

Coronavirus-Mutation in Großbritannien: Auch Italien bestätigt Fälle

Das italienische Gesundheitsministerium bestätigte unterdessen, dass die in Großbritannien beobachtete Virus-Mutation auch in Italien nachgewiesen wurde. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erwähnte im ZDF Fälle in Dänemark, die aber nach Angaben dänischer Behörden unter Kontrolle seien. Der Europa-Abgeordnete Peter Liese sprach von nachgewiesenen Infektionen in Belgien und den Niederlanden.

Ist die Corona-Mutation denn tatsächlich 70 Prozent ansteckender als die ursprüngliche Virus-Variante? Lauterbach wollte sich bei Bild nicht festlegen. Es sei noch nicht abschließend geklärt, „ob die Mutation so ansteckend ist, wie wir das vermuten.“ Er hält einen höheren Ansteckungsgrad* aber für wahrscheinlich.

(1) Das ist ein sehr relevantes Dokument. Mit diesen Infos scheint es sehr wahrscheinlich, dass die Mutation VUI-202212/01 deutlich ansteckender ist. Höherer R-Wert, schnellere Verbreitung, höherer Nachweis Virus. Hoffentlich ist das bei uns noch nicht weit verbreitet. Was tun? https://t.co/EtLA1o1q1w — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) December 20, 2020

Drosten war da zurückhaltender. „Diese Zahl ist einfach so genannt worden“, meinte er im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Noch beruhe der 70-Prozent-Wert auf Schätzungen. Und weil die gesammelten Daten noch sehr lückenhaft sind, so Drosten weiter, könne man den Ansteckungswert nicht wissenschaftlich belegen*. (kh) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

