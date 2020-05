Ausflüge und Urlaub an der Nordsee: Diese Corona-Auflagen gelten für Gäste - Fähren stocken auf

In Niedersachsen wurden die Corona-Auflagen gelockert. Während für das weltweite Ausland bis zum 14. Juni Reisewarnungen gelten und die Grenzen langsam geöffnet werden sollen, entscheiden Nordsee-Kommunen und das Land, was an der niedersächsischen Küste erlaubt ist.

Update 16. Mai: Seit Montag setzten Hunderte Reisende auf die Ostfriesischen Inseln in Niedersachsen über - ein Lichtblick für die sieben Inseln, die fast komplett vom Tourismus abhängen. Die Touristikgesellschaft geht von einer guten Auslastung zu Pfingsten und im Sommer aus. Nur vereinzelt seien Plätze frei.

Fähren stocken Fahrten zu Nordseeinseln auf

Mit den Corona-Lockerungen stellen sich die Fährbetreiber auf mehr Passagiere zu den Ostfriesischen Inseln ein und stocken auf. „Das Wochenende können wir noch nicht abschätzen, aber wir glauben, dass da ein bisschen was kommt. Wir sind auf alles vorbereitet“, sagte der Sprecher der Reederei Norden-Frisia, Fred Meyer. Nach Norderney fahre man wieder nach normalem Fahrplan, mindestens zehn Fahrten pro Tag gebe es am Wochenende. Weil die Schiffe als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus nur mit maximal 50 Prozent Auslastung fahren dürfen, können etwa 600 bis 700 Menschen an Bord. Die AG Ems bietet dieses Wochenende mehrere Fahrten nach Borkum an.

Urlaub an der Nordsee: Diese Corona-Auflagen für Gäste gelten jetzt in Niedersachsen

Grundsätzlich gilt noch mindestens bis zum 24. Mai in Niedersachsen das Verbot Hotels, Campingplätze, Wohnmobilstellplätze an Touristen kurzzeitig zu vermieten. Für Dauercamper wurde dieses Verbot in der bis zum 27. Mai für Niedersachsen geltenden Corona-Verordnung aufgehoben. Am 25. Mai sollen Hotels mit maximal 50 Prozent Auslastung wieder Urlauber empfangen dürfen. Ferienwohnungen dürfen bereits seit dieser Woche wieder an Urlaubsgäste vermietet werden, aber nur alle sieben Tage an neue

Die niedersächsischen Nordseeinseln durften bis zum 10. Mai nicht von Touristen angesteuert werden. Dies ist nun für ganz Niedersachsen trotz der weiter bestehenden Corona-Pandemie anders. Die landesweiten Kontaktbeschränkungen, unter anderem für Personen aus unterschiedlichen Hausständen und zur Abstandsregel im Freien, gelten aber auch bei Reisen an die Nordsee weiterhin. Wie es in den einzelnen Kommunen für Touristen darüber hinaus aussieht, regeln alle betroffenen Behörden unabhängig voneinander.

Corona-Regeln im Landkreis Cuxhaven

Die Strände an Elbe und Außenweser im Kreis Cuxhaven werden am 14. Mai wieder für Tagestouristen geöffnet. Das derzeitige Verbot laufe am 13. Mai aus und werde nicht verlängert, sagte ein Sprecher des Landkreises. Die Küstenorte waren seit kurz vor Ostern den Einheimischen vorbehalten gewesen.

Als erster Schritt der Lockerung dürfen nach einer Verordnung des Landes seit Mittwoch wieder Besitzer von Ferienwohnungen und Dauercamper anreisen. Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) begrüßte die Rückkehr erster Gäste. „Ursächlich dafür ist die gelebte Disziplin in den vergangenen Wochen“, sagte er nach Angaben der Stadt. „Bitte lassen Sie uns das fortsetzen, dass wir bald noch mehr Lockerungen im Tourismus zulassen können!“

Das traditionelle Duhner Wattrennen in Cuxhaven wird wegen der Corona-Pandemie um zwei Monate verschoben. Die Pferde sollen erst am 12. oder 13. September an den Start gehen, wie die Veranstalter mitteilten. Der genaue Termin werde mit den Sportverbänden abgestimmt. Ursprünglich war die Veranstaltung für den 18. Juli geplant gewesen, bis Ende August gilt aber ein Großveranstaltungsverbot.

Corona-Regeln auf Wangerooge und in Wangerland

Im Landkreis Friesland ist es gestattet, privat und gewerblich Betten an Touristen zu vermieten, wenn die Betreiber der zuständigen Gemeinde die Personalien der Gäste und den Ort mitzuteilen, an dem diese untergekommen sind. Diese Regelung gilt mindestens bis zum 27. Mai und ergänzt die Verordnung des Landes sowie das Infektionsschutzgesetz. Ein Verstoß gilt als Ordnungswidrigkeit im Sinne des Infektionsschutzgesetzes.

Auf diese Weise soll das Infektionsgeschehen in der Gemeinde Wangerland und auf Wangerooge weiterhin verfolgt und vermindert werden, nicht zuletzt mit Blick auf die nicht unbegrenzt verfügbarer Krankenhausbehandlungsplätze, vor allem im Fall von schweren Krankheitsverläufen. In Wangerland und auf Wangerooge bestehe eine hohe Fluktuation an Menschen, was diese Regelung nötig machten, teilte der Landkreis Friesland mit.

Corona-Regelungen in Dangast

Das Nordseebad Dangast verweist grundsätzlich auf die Corona-Verordnung des Landes und ist unter Einhalt der geltenden Hygienevorschriften für Touristen und Übernachtungsgäste geöffnet. Der Strandcampingplatz bleibt allerdings aufgrund der aktuellen Situation bis auf Weiteres geschlossen. Saisoncamper werden über die Wiedereröffnung persönlich informiert. Für Urlaubscamper/Kurzzeitcamper bleibt der Platz aufgrund der Begrenzung der Auslastung auf höchstens 50 Prozent das gesamte Jahr 2020 geschlossen.

Der Campingplatz Rennweide bleibt für touristische Camper gesperrt, heißt es. Weitere Informationen zu dem folgen ab dem 08. Juni 2020. Auch das DanGastQuellbad und die Watt'n Sauna bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Das Nationalparkhaus Dangast ist seit dem 12. Mai geöffnet, das Franz-Radziwill-Haus ab dem 16. Mai.

Coronavirus-Regeln in Wilhelmshaven

Seit dem 11. Mai dürfen wieder Gäste nach Wilhelmshaven reisen. Die Regeln basieren auf der neuen Verordnung des Landes Niedersachsen vom 9. Mai, es dürfen aktuell also wieder Ferienwohnungen und Ferienhäuser vermietet werden. Ergänzende Informationen können Vermieter ihren Kunden zur Verfügung stellen.Touristische Übernachtungen in Hotels, Pensionen und ähnlichen Beherbergungsstätten bleiben zunächst auch in Wilhelmshaven untersagt, auf Grundlage des Stufenplans könne sich die voraussichtlich ab dem 25. Mai wieder ändern.

Corona-Regeln im Landkreis Leer mit Borkum

Der Landkreis Leer verweist auf seiner Homepage auf die Niedersächsische Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 8. Mai und nennt darüber hinaus keine Auflagen, die Touristen bei der Reise in das Kreisgebiet samt der Insel Borkum beachten müssen.

Corona-Einschränkungen im Landkreis Wesermarsch

Eine Allgemeinverfügung, die die Nutzung von Nebenwohnungen in Butjadingen geregelt hat, ist vonseiten des Landkreises Wesermarsch und der Gemeinde Butjadingen nicht verlängert worden und am 4. Mai ausgelaufen.

Für die gesamte Wesermarsch – inklusive Butjadingen – gilt seitdem ausschließlich die jeweils gültige Rechtsverordnung des Landes. Als Gründe für den Verzicht auf eine Verlängerung der Allgemeinverfügung sagte der Landrat Thomas Brückmann: „Wichtig ist, dass die jeweils geltende Rechtsverordnung den Schutz der Bevölkerung umfassend gewährleistet.“ Der Landkreis und seine neun Kommunen entscheiden mit Augenmaß über mögliche Lockerungen ebenso wie über mögliche Verschärfungen – jeweils basierend auf der aktuellen Corona-Situation in der Wesermarsch und der Region, heißt es in einer Mitteilung des Landrats.

Corona-Regeln im Kreis Aurich mit Norderney, Baltrum und Juist

Private und gewerbliche Vermieterinnen und Vermieter von Ferienwohnungen, Ferienzimmern, Übernachtungs- und Schlafangelegenheiten und ähnlichen Einrichtungen für Beherbergungen und Übernachtungen sind im Landkreis Aurich verpflichtet, bei der zuständigen Kommune Angaben zu ihren Unterkünften und Gästen zu machen. Sofern die Mitteilung vor der Beherbergung unterbleibt, ist die touristische Vermietung untersagt. Verstöße stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, heißt es. Dies alles gilt zunächst mindestens bis zum 24. Mai.

Corona-Regelungen im Landkreis Wittmund mit Langeoog und Spiekeroog

Eine Allgemeinverfügung des Landkreises Wittmund zu einem Nutzungsverbot für Zweitwohnungen im Kreisgebiet ist zum 6. Mai ausgelaufen. Darin wurde zuvor und parallel zur Regelung im Nachbarkreis Aurich die Nutzung von Zweitwohnungen auf ein Mindestmaß beschränkt. Der Landkreis Wittmund hat die Situation im Kreisgebiet in zwei Wochen erneut beurteilt und keine weitere Verlängerung der eigenen Allgemeinverfügung bekannt gegeben. Damit gelten im Kreisgebiet alle Regeln auf Grundlage der niedersächsischen Corona-Verordnung und der darin enthaltenen Einschränkungen des Tourismus.

