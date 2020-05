Corona in NRW: Zahl der Infizierten steigt drastisch - Attacke auf Laschet: “Unverantwortlich“

Nordrhein-Westfalen ist aktuellen Zahlen zufolge nach wie vor bundesweit mit am stärksten vom Coronavirus betroffen.

Update vom 2. Mai, 18.10 Uhr: Ministerpräsident Armin Laschet muss sich für seine Äußerungen zur Corona-Krise und der Ausbreitung des Virus Kritik anhören. In einem Welt-Interview monierte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter die medizinische Unkenntnis des CDU-Politikers: „Seine Vorschläge zur schnellen Öffnung fand ich teilweise unverantwortlich. Bei ihm gingen manche Zahlen und Begriffe durcheinander: R-Wert, Verdopplungszeit und Zahl der Infizierten. Damit sollte man sich gründlich befassen, wenn man seiner Rolle als verantwortungsbewusster Politiker gerecht werden will und entsprechende Entscheidungen treffen soll.“

Hofreiter empfiehlt Laschet sogar, sich stärker in das Thema einzuesen. Aber nicht nur der NRW-Landeschef bekam sein Fett weg. „Die Bundesregierung hätte klarer kommunizieren müssen, teilweise hat sie sich auch widersprochen. Noch mal: Erst musste die Verdopplungsrate reduziert werden, dann der R-Wert (Zahl der durchschnittlichen Ansteckungen durch einen Infizierten, d. Red.). Das war nicht immer ganz klar“, gibt Hofreiter den Weg aus der Krise vor.

Corona in NRW: Zahl der infizierten Personen steigt drastisch an - Schulleiter-Chef warnt vor Engpass

Update vom 1. Mai, 11.48 Uhr: Obwohl Bund und Länder am Donnerstag weitere Lockerungen in Aussicht stellten, erhöht sich die Zahl der in Nordrhein-Westfalen mit dem Coronavirus infizierten Personen weiter drastisch. Wie das Robert Koch-Institut am Freitag erklärt, seien weitere 371 Personen in NRW positiv auf Covid-19 getestet worden. Damit steigt die Zahl der in NRW offiziell erkrankten Personen auf 33.058.

Wie Harald Willert, Vorsitzender der Schulleitungsvereinigung NRW, der Rheinischen Post erklärt, könnte sich in den kommenden Wochen ein Engpass an den Schulen ergeben. In dem Bundesland sollen alle Lehrkräfte, die einer Risikogruppe angehören, von der Arbeit befreit werden. An manchen Schulen liege die Zahl der betroffenen Lehrkräfte jedoch zwischen 50 bis 80 Prozent, warnte Willert.

Corona in NRW: Lockerungen kommen - Verwirrung um Mail über Schulöffnungen

Update vom 30. April, 18.47 Uhr: Verwirrung um Armin Laschet. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident hat die Pläne des Landesschulministeriums relativiert, am 11. Mai die Grundschulen für alle Schüler in einem rotierenden System wieder zu eröffnen. Eine entsprechende Mail an die Schulen (siehe Update um 17.04 Uhr) werde „korrigiert“, sagte Laschet am Donnerstag in Düsseldorf. Am 6. Mai werde alles weitere mit Bund und Ländern besprochen.

Update um 18.17 Uhr: Eine Konsequente Kontaktnachfolge, sei mit das wichtigste Instrument um die Pandemie einzudämmen, erklärt Armin Laschet. Die Gesundheitsämter in NRW werden alle Infektionsketten nachverfolgen.

40 Prozent der Intensivplätze in den Krankenhäusern sei für Coronapatienten in NRW frei. Die derzeitige Situation lässt es zu, dass auch verschobenen Operationen nun nachgeholt werden können.

Auch in NRW werden Dorffeste, Kirmes-Veranstaltungen und andere Feste bis zum 31. August verboten bleiben. Gottesdienste dürfen ab dem 1. Mai mit strengen Sicherheitskonzepten und begrenzter Teilnahme wieder stattfinden. Museen und Zoos dürfen auch wieder öffnen.

Update um 18.00 Uhr: Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat die Maskenpflicht im Land beim Einkauf und im Nahverkehr für rechtens erklärt. Die mit dem Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verbundenen Einschränkungen seien angesichts des Schutzzwecks hinnehmbar, entschieden die Richter am Donnerstag laut Mitteilung. Mit der seit diesem Montag (27.4.) geltenden Verordnung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung sei die Landesregierung einer aktuellen Empfehlung des Robert Koch-Instituts gefolgt. Dieses gehe davon aus, dass auch selbst hergestellte Masken aus Stoff die Ausscheidung von Atemwegsviren reduzieren und somit die Coronavirus-Ausbreitung verlangsamen können.

Dem Oberverwaltungsgericht lagen mehrere ähnlich lautende Anträge vor, mit denen Kläger die Maskenpflicht kippen wollten.

Merkel-PK: Weitere Lockerungen bestätigt

Update vom 30. April, 17.33Uhr: Nach den Spitzenberatungen von Bund und Ländern hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weitere Öffnungsschritte verkündet. Unter Auflagen dürften Spielplätze, Kultureinrichtungen und Gotteshäuser wieder öffnen, sagte Merkel am Donnerstag in Berlin. Die Gefahr durch die Corona-Pandemie sei aber noch lange nicht gebannt: „Deshalb bleibt Vorsicht das Gebot“, betonte die CDU-Politikerin am Donnerstag in Berlin im Anschluss an ein Gespräch mit den 16 Ministerpräsidenten zur Corona-Krise.

Für die Eindämmung der Corona-Krise bleibt eine gemeinsame Strategie nötig. Merkel sprach von einer gewaltigen Herausforderung für die Bürger und alle Ebenen des Landes, für die es „keinerlei Vorlage gibt“. Wichtig sei vor allem, die Infektionsketten nachzuvollziehen.

Corona in NRW: Lockerungen kommen - Laschet prescht bei Schulen vor

Update vom 30. April, 17.04 Uhr: Wie das Landesschulministerium in Nordrhein-Westfalen in einer Mail an die Schulen am Donnerstag ankündigte, sollen die Grundschüler in dem Bundesland ab dem 11. Mai wieder tageweise in die Schule gehen. Den Anfang sollen schon am 7. Mai die Viertklässler machen.

Dann sollen ab dem 11. Mai in einem tageweise „rollierenden“ System die Kinder aller Jahrgangsstufen unterrichtet werden. Konkret bedeutet das: An jedem Werktag soll ein anderer Jahrgang in die Schule gehen - nach wochenlanger coronabedingter Zwangspause.

Update vom 30. April, 16.30 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat davor gewarnt, wichtige Arzt- und Krankenhaustermine wegen der Corona-Krise aufzuschieben und damit die eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen. „Meine Botschaft ist: Wer krank ist, kann, soll, ja muss zum Arzt gehen!“, betonte er. Es müsse eine richtige Balance zwischen einer notwendigen Reserve für Corona-Patienten und der Behandlung anderer drängender Beschwerden fernab von Covid-19 gefunden werden, forderte Laschet.

Inzwischen sind außerdem Details aus den Beratungen zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder durchgedrungen. Demnach wollen Bund und Länder neben gemeinschaftlichen Gottesdiensten auch besondere religiöse Feste wie Taufen, Hochzeiten oder Beschneidungen sowie Trauergottesdienste im kleinen Kreis wieder erlauben.

Außerdem sollen die Kliniken nach dem Willen von Bund und Ländern wieder mehr Operationen und andere wichtige Behandlungen aufnehmen. Aktuell werden laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen 40 Prozent der Intensivbetten frei gehalten. Nun sollen künftig weniger Intensivbetten freigehalten werden. Die Infektionsentwicklung in der Corona-Krise sowie eine präzise Übersicht durch ein neues Intensivbetten-Register ließen es zu, einen „etwas größeren Teil“ der Kapazitäten wieder für planbare OPs zu nutzen, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Alle zu erwartenden Lockerungen im Überblick lesen Sie übrigens auch auf Merkur.de*.

Coronavirus in NRW: Großveranstaltungen bleiben weiterhin bis 31. August

Update vom 30. April, 13.42 Uhr: Mittlerweile sind erste Details der Beschlussvorlage des Bundes über weitere Lockerungen bekannt geworden. So will der Bund die seit Wochen geschlossenen

Spielplätze wieder öffnen lassen, außerdem auch Museen, Ausstellungen, Zoos, Gedenkstätten und botanische Gärten. Gottesdienste und Gebetsveranstaltungen sollen ebenfalls wieder zugelassen werden. An dem bereits beschlossenen Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August will der Bund grundsätzlich festhalten. Das geht aus der Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Merkel und den Länderchefs hervor.

In dem Dokument heißt es aber auch, dass der Bund erst bei der nächsten Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten am 6. Mai entscheiden will, ob ein weiterer größerer Öffnungsschritt bei den strikten Corona-Beschränkungen tatsächlich möglich ist. Bis dahin will der Bund außerdem ein Konzept zur weiteren schrittweisen Öffnung von Schulen, Kindertagesstätten und zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs erarbeiten lassen.

Coronavirus in NRW: Mehr als 32.400 Infektionen und 1200 Todesfälle

Update vom 30. April, 11.48 Uhr: Bis Donnerstagvormittag sind in Nordrhein-Westfalen mehr als 32.400 Coronavirus-Infektionen sowie mindestens 1200 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung aufgetreten. Damit ist das Bundesland nach Bayern und neben Baden-Württemberg weiterhin eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Bundesländer.

In Bayern, das noch mehr Corona-Todesfälle zu beklagen hat als Nordrhein-Westfalen, kam es nun zu einer folgenschweren Verwechslung. Eine Krankenschwester aus Unterhaching wurde telefonisch über den Tod ihrer an Covid-19 erkrankten Schwester informiert - doch wenige Tage später stellte sich heraus: Es war ein Irrtum. Wie es den Betroffenen nun geht, lesen Sie ebenfalls bei Merkur.de*.

Coronavirus in NRW: Laschet und andere Ministerpräsidenten beraten mit Merkel

Update vom 30. April, 9.44 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und die Ministerpräsidenten der anderen 15 Bundesländer beraten am heutigen Donnerstag nachmittags mit Kanzlerin Angela Merkel über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Ob dann schon weitreichende Entscheidungen bezüglich Lockerungen gefällt werden ist jedoch unklar. Denn aufgrund der bis zu zweiwöchigen Inkubationszeit des Coronavirus werden mögliche Folgen der zuletzt erfolgten Lockerungen erst in einigen Tagen sichtbar. Doch bereits am Donnerstagmorgen hieß es, dass die Bundesregierung die Kontaktbeschränkungen wohl auf 10. Mai verlängern will.

Update vom 29. April, 12.03 Uhr: In Nordrhein-Westfalen haben sich bis Mittwochvormittag mehr als 32.100 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Zudem sind mindestens 1171 Personen nach einer Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 verstorben. Das zeigt eine Auswertung der Deutschen Presse-Agentur, die die neuesten, beim Robert-Koch-Institut gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Nordrhein-Westfalen ist damit nach wie vor eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Bundesländer in Deutschland. Wegen der Corona-Krise ist am Mittwoch außerdem die Rheinkirmes offiziell abgesagt worden. Und auch das Düsseldorfer Schützenfest wird dieses Jahr nicht stattfinden, berichtet die Online-Ausgabe der Rheinischen Post unter Berufung auf Informationen der St.-Sebastianus-Schützen.

Coronavirus in NRW: Düsseldorfer Kirmes und Schützenfest abgesagt - doch es gibt Hoffnung

Ein kleines Trostpflaster hat Oliver Wilmering, Vorsitzender des Düsseldorfer Schaustellerverbandes, für Fans von Kirmes und Schützenfest allerdings in petto. Im Hintergrund werde immer noch an alternativen Konzepten gearbeitet. „Die sind aber noch nicht spruchreif, weil sie noch in der Prüfung sind“, zitiert die Rheinische Post Wilmering.

In Sachsen hat unterdessen Ministerpräsident Michael Kretschmer weitere Lockerungen der Corona-Auflagen gefordert.

Update vom 28. April, 16.23 Uhr: Bei einem Massentest auf das Coronavirus in einem vorübergehend abgeriegelten Hochhauskomplex in Grevenbroich (Nordrhein-Westfalen) sind fünf infizierte Bewohner festgestellt worden. „Alle anderen Testergebnisse sind negativ“, teilte der Rhein-Kreis Neuss am Dienstag mit. Insgesamt waren am Sonntag 377 Bewohner der Wohnanlage in der 63.000-Einwohner-Stadt getestet worden.

Die spektakuläre Aktion war nötig geworden, weil zwei Familien mit acht infizierten Mitgliedern sich nicht an die Quarantänebestimmungen gehalten und weiter Kontakt mit den Nachbarn hatten. Nach Angaben des Kreises handelt es sich bei den fünf aktuell positiv Getesteten um eine Einzelperson sowie vier weitere Infizierte aus drei Familien.

Coronavirus in NRW: Fünf Bewohner in Hochhaus in Grevenbroich sind infiziert

Update, 28. April, 12.14 Uhr: Fünf Bewohner des abgeriegelten Hochhauskomplexes in Grevenbroich sind mit dem

Coronavirus infiziert. Alle anderen Ergebnisse der insgesamt 377 getesteten Bewohner seien negativ, teilte der Rhein-Kreis Neuss am Dienstag mit. Den Bewohnern waren am Sonntag in einem aufwendigen Verfahren Proben für die Tests entnommen worden. Seitdem durften sie das Gelände nicht verlassen. Der Massentest war notwendig geworden, weil laut Behörden infizierte Bewohner die Quarantäne nicht eingehalten hatten. Der Kreis erklärte, bei den positiv Getesteten handele es sich um eine alleinstehende Person sowie vier weitere Infizierte aus drei Familien.

Die Stadt Grevenbroich erklärte, die Quarantäne für den gesamten Gebäudekomplex gelte erst einmal weiter. Zunächst müssten die näheren Kontaktpersonen der Infizierten ermittelt werden. Vermutlich könne die Quarantäne aber im Laufe des Tages aufgehoben werden, sagte ein Stadtsprecher.

In dem Hochhaus war am Montagabend ein Toter entdeckt worden: Es handelt sich um einen 58 Jahre alten Wohnungsinhaber. Von einem Verbrechen gehen die Ermittler offenbar nicht aus.

Coronavirus in NRW: Leichenfund bei Massen-Coronatests

Update, 28. April, 9.56 Uhr: Ausgehverbot und Sicherheitsleute vor der Tür. Ein Hochhauskomplex in Grevenbroich (NRW) steht unter Corona-Quarantäne. Nach einem Leichenfund am Montag ermittelt jetzt die Polizei.

Nachbarn hätten wie die Bild berichtet den Notruf gewählt, nachdem sie sich Sorgen um einen Bewohner gemacht hätten. Rettungskräfte fanden daraufhin einen Toten (58). Die Todesursache ist noch unklar. Ein Hinweis auf Fremdverschulden lägen nach Angaben der Polizei nicht vor. Ob der Mann an Covid-19 erkrankt war, ist zunächst nicht bekannt.

Kein Mensch darf das Gebäude verlassen. 377 Bewohner müssen auf ihre Test-Ergebnisse warten.

Coronavirus: NRW veröffentlicht Sterbefallzahlen für März

Update, 28. April, 9.26 Uhr: In NRW sind 32.184 Menschen (ein Plus von 315 im Vergleich zum Vortag) mit Covid-19 infiziert, gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) an (Stand: 8.10 Uhr), darunter sind 1.171 Todesfälle.

Das Statistische Landesamt NRW hat Zahlen über die Todesfälle im März 2020 veröffentlicht. Demnach starben im März 2020 in Nordrhein-Westfalen etwa 18.800 Menschen. Zum Vergleich: Im März 2019 starben 19.100 Menschen.

Hinweise auf eine durch die Covid-19-Pandemie erhöhte Sterblichkeit sind, laut der Behörde, aus diesen Daten für März 2020 nicht abzulesen.

Laut RKI wurden in NRW im März 2020 insgesamt 795 Coronavirus-Tote bestätigt.

Corona in NRW: Hochhaus in Grevenbroich wegen Covid-19-Fällen abgeriegelt - nun wurde dort ein Toter gefunden

Update, 27. April, 20.46 Uhr: Im nordrhein-westfälischen Grevenbroich wurde am Wochenende ein kompletter Hochhaus-Komplex mit rund 450 Bewohnern abgeriegelt, weil sich zwei mit Corona infizierte Familien nicht an die Quarantäne-Auflagen gehalten haben (wir berichteten). Nun ist offenbar ein Toter in dem Hochhaus gefunden worden. Zunächst berichtete Focus.de von dieser Entwicklung.

Update, 27. April, 11:40 Uhr: Reinhard Buttler aus Essen musste am 1. April zur Behandlung eines Lungenkarzinoms, eine Form der Krebserkrankung, in die Uniklinik Essen. Dort verstarb er dann jedoch wenige Wochen später an den Folgen einer Coronavirus-Infektion*. Zuvor erzählte am Telefon seiner Familie von den Zuständen im Krankenhaus: „Die laufen hier herum, als gibt es Corona gar nicht.“ Wie die Strahlenklinik in Essen nun einräumt, ist es seit dem 20. März zwar Pflicht einen Mund-Nasenschut z* zu tragen, jedoch werde die Anordnung nicht immer befolgt.

Am 5. April wurde die Familie dann darüber informiert, dass der 76-Jährige sich mit dem Coronavirus* infiziert hatte und in eine andere Station verlegt wurde. Hier starb Reinhard Buttler nur eine Woche später an den Folgen des Coronavirus*. Seine Familie möchte nun Anklage erheben.

In Berlin musste nun wegen des Coronavirus ein Seniorenwohnheim geräumt werden.*

Corona-Krise NRW: Laschet will am Donnerstag Bundesliga-Rückkehr durchsetzen

Düsseldorf - Seit Montag herrscht auch in Nordrhein-Westfalen die Maskenpflicht*, diese wird auch bei dem kommenden Gespräch am Donnerstag zwischen Ministerpräsident Armin Laschet und Bundeskanzlerin Angela Merk el* sicherlich Thema sein. Eine Lockerung für den Mund-Nasenschutz* wird es in Naher Zukunft jedoch nicht geben.

Dafür hofft Laschet mit einer Zustimmung zuständigen Behörde für einen Spielbeginn der Fußball-Bundesliga. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident habe habe eine Wiederaufnahme der Bundesliga gemeinsam mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder* (CSU) vorgeschlagen, „weil uns das Konzept überzeugt hat“. Außerdem nannten die beiden Ministerpräsidenten bereits Daten für eine Wiedereröffnung der Kirchen, Moscheen und Synagogen gesprochen. Über dieses Thema wird daher wahrscheinlich auch mit der Bundeskanzlerin gesprochen.

Armin Laschet steht derzeit unter großem Druck. Ende des Jahres möchte er Parteichef werden, danach Kanzlerkandidat und Kanzler, Merkels Nachfolger also. In diesem Licht wird sein Verhalten in derCorona-Krise* besonders kritisch beäugt. Aktuellen Zahlen zufolge haben sich bereits 31.879 Menschen in NRW mit dem Coronavirus* infiziert, die Zahl der Todesfälle stieg auf 1.131 an. Jedoch sind inzwischen bereits 22.583 Menschen von Covid-19* genesen. Die Zahlen veröffentlichte das Robert-Koch-Institut am 27.04.2020 um 8.30 Uhr. In Deutschland liegt die Zahl der Infizierten derzeit bei 155.193.

