Corona in Österreich: Ski-Hammer! Saison-Start steht an, doch Top-Gebiete verkünden weitreichende Entscheidung

Auch beim Wintersport soll man in Österreich wegen Corona eine FFP2-Maske tragen. Eine Geschäftsführerin in einem Skigebiet macht sich Luft: „Irgendwann reicht es.“

Österreich geht wegen der hohen Inzidenz* in einen dritten Corona* -Lockdown - die Ski-Lifte öffnen dennoch.

in einen dritten - die öffnen dennoch. Die Maskenpflicht beim Wintersport sorgt bei den Betreibern allerdings für Empörung.

beim Wintersport sorgt bei den Betreibern allerdings für Empörung. Beim ersten Massentest* waren weniger Österreicher als erwartet - nun wirbt die Regierung mit Lockerungen nach der Teilnahme.

waren weniger Österreicher als erwartet - nun wirbt die Regierung mit nach der Teilnahme. Dieser News-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Wien - Die Skilifte dürfen ab dem 24. Dezember unter strengen Auflagen öffnen - aber Touristen erwartet an dem Tag in Österreich kaum jemand. Die müssen wegen Corona bis zu zehn Tage in Quarantäne. Der Start ist ohnehin für Einheimische gedacht - aber ohne Ischgl, das auch Nicht-Wintersportlern inzwischen etwas sagen dürfte.

Und auch Saalbach-Hinterglemm wird nicht dabei sein. Der Grund: die österreich weit geltende Pflicht, in den Gondeln und beim Anstehen eine FFP2-Maske zu tragen. „Irgendwann reicht es“, sagte nun Saalbacher-Bergbahnen-Geschäftsführerin Isabella Dschulnigg den Salzburger Nachrichten. Die FFP2-Pflicht sei aus Sicht ihrer Branche verfassungswidrig. Eine Überprüfung der Masken könne eine Seilbahn nicht gewährleisten, aber die rechtliche Haftung liege bei den Geschäftsführern.

+ Spaß in Ischgl (Archivbild) - vor Corona © Felix Hörhager/dpa

Ischgl-Tourismuschef zu Corona in Österreich: „Wir sind im Schaufenster“

In Ischgl, einst Hotspot bei der Verbreitung des Coronavirus, sei das Problem das grenzüberschreitende Skigebiet mit der Schweiz. „Wenn man zwei Schwünge auf Schweizer Gebiet macht, müsste man bei Rückkehr nach Österreich in Quarantäne“, sagte Ischgls Tourismuschef Andreas Steibl.

Auch bei der Schutzmasken-Pflicht und der Gastronomie herrschten in der Schweiz und Österreich teils völlig andere Bestimmungen. „Wir sind im Schaufenster und wollen unter diesen Bedingungen lieber nicht starten.“ Ein Start werde nun nach dem in Österreich bis 17. Januar dauernden Lockdown angestrebt, der auch Restaurants und Hotels umfasst.

Corona-Massentests in Österreich: Kurz-Regierung versucht es mit zweitem Durchlauf

In dem Nachbarland Deutschlands liegt der Inzidenzwert aktuell um 200. Vergangenen Freitag hatte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einen dritten harten Lockdown ankündigt. Der zweite endete erst am 7. Dezember. Vom 26. Dezember bis zum 24. Januar gelten wieder ganztägige Ausgangsbeschränkungen. Lockerungen soll es für Bürger geben, die sich an den für Mitte Januar (15.-17.) geplanten Corona-Massentests beteiligen.

Konkret heiß das: Ab 26.12. werden Handel und körpernahe Dienstleister wieder geschlossen. Betroffene Mitarbeiter haben die Möglichkeit der Kurzarbeit. In diesem Jahr wird es noch den Umsatzersatz geben, ab dem nächsten Jahr gibt es den Fixkostenzuschuss. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) December 18, 2020

Das Land hat dabei einen anderen Fahrplan als Deutschland: Geschäfte (außer Apotheken und Drogerien), Museen und Schulen müssen erneut schließen - ab dem 18. Januar sollen sie dann für jene Bürger zugänglich sein, die ein negatives Testergebnis vorweisen können. Lehrer, Ladenverkäufer und Fahrer von öffentlichen Verkehrsmitteln sollen ab diesem Datum wöchentlich neu getestet werden. (dpa/AFP/frs) *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

Rubriklistenbild: © Felix Hörhager/dpa