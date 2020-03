Corona-Pandemie in Deutschland: Es drohen weitere Maßnahmen - Kanzlerin Merkel wendet sich an die Bevölkerung

Die Coronavirus-Pandemie breitet sich in Deutschland immer weiter aus. Das öffentliche Leben kommt mehr und mehr zum Erliegen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wendet sich Mittwochabend an die Nation.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland hat drastische Konsequenzen

Bundeskanzlerin Angela Merkel wendet sich in Fernsehansprache an die Bürger

Coronavirus Sars-CoV-2 weiter auf dem Vormarsch: So ist die Situation in Europa und in der Welt

Die Zahl der Menschen, die in Deutschland mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert sind, steigt immer weiter an. Am Mittwochabend wird sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer großen Fernsehansprache an die Bewohner Deutschlands wenden.

Die Corona-Pandemie führt sukzessive zu einem Erlahmen des öffentlichen Lebens in Deutschland. Restaurant, Bars, Kinos und Theater bleiben geschlossen. Sämtliche Veranstaltungen sind abgesagt. Die Bürger sind dazu angehalten, zu Hause zu bleiben. Eine Verschärfung der Maßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 einzudämmen, ist aktuell nicht auszuschließen. Weiterhin geöffnet bleiben allerdings Supermärkte, Drogerien, Apotheken und Fachgeschäfte für Tierbedarf. Das komplette Versiegen des Kulturbetriebes kann dramatische Folgen für Freischaffende und kleinere Kulturhäuser haben und sorgt derzeit auf Bundesebene für heftige Diskussionen.

Zahl der mit Coronavirus Sars-CoV-2 in Deutschland infiziert sind steigt: Ausgangssperren möglich

Zahl der Infektionen in Deutschland mit Coronavirus Sars-CoV-2 sind sehr unterschiedlich. Die Johns Hopkins University, die in einer Live-Statistik die Zahl der mit Sars-CoV-2 Infizierten weltweit erfasst, spricht von 9360 Menschen, die sich in Deutschland mit der Krankheit infiziert haben (Stand: 19.03.20). Das Robert-Koch-Institut geht aktuell von rund 7000 infizierten Menschen in Deutschland aus.

Vor wenigen Tagen war eine „Ausgangssperre“ noch kein Thema. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat dies noch am Montag (16.03.2020) in einem Radiointerview betont. So eine starke Maßnahme wolle man wenn möglich vermeiden. Zwei Tage später sieht die Lage anders aus.

Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Notfallplan für Krankenhäuser

Aufgrund der schnellen Ausbreitung des Coronavirus haben Bund und Länder auch einen Notfallplan für Krankenhäuser beschlossen. Durch das „Auf-, Aus- und Umrüsten von Rehabilitationseinrichtungen, Hotels oder größeren Hallen können für die zahlreichen leichteren Behandlungsverläufe zusätzliche Kapazitäten aufgebaut werden“, heißt es in dem verfassten Beschluss. Geplant ist, die Zahl der Intensivbetten zu verdoppeln. Die Länder sollten mit den Kliniken nun Pläne erarbeiten, „um dieses Ziel durch den Aufbau provisorischer Intensivkapazitäten zu erreichen“, heißt es darin weiter. Laut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gibt es derzeit in Deutschland 28.000 Intensivbetten, von denen 25.000 Beatmungsmöglichkeiten haben.

Der Berliner Senat plant mithilfe der Bundeswehr ein Krankenhaus für 1000 Covid-19-Patienten auf dem Berliner Messegelände zu errichten.

Coronavirus-Pandemie: Tausende Deutsche werden mit Sonderflügen der Lufthansa nach Hause geflogen

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie stecken Zehntausende Deutsche noch in anderen Ländern fest und kommen über die regulären Wege nicht mehr zurück nach Hause, weil der Flugbetrieb nach Deutschland und Europa immer weiter eingeschränkt wird. Die Bundesregierung arbeitet wegen der Coronavirus-Pandemie mit der „Luftbrücke“ für deutsche Touristen an der größten Rückholaktion der Geschichte der Bundesrepublik. Es gilt seit Dienstagabend (17.03.2020) eine weltweite Reisewarnung.

Weltweite #Reisewarnung! Wir warnen vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in das Ausland. Das Risiko, dass Sie Ihre Rückreise aufgrund der zunehmenden Einschränkungen nicht mehr antreten können, ist derzeit hoch. Mehr dazu: https://t.co/sO1O7dOCaa#COVID19 #COVIDー19 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) March 17, 2020

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine umgehende Umsetzung der Einreisebeschränkungen für Nicht-EU-Bürger nach Deutschland zugesagt. „Deutschland wird das sofort umsetzen“, sagte Merkel am Dienstag in Berlin auf einer Pressekonferenz nach dem Videogipfel mit ihren EU-Kollegen zum Vorgehen in der Coronavirus-Krise. Die Beschränkung gelte zunächst für 30 Tage. Die Staats- und Regierungschefs sprachen auch über den gemeinsamen Kampf gegen die dramatischen wirtschaftlichen Folgen der Epidemie. Wichtig sei es, den freien Fluss von Waren aufrechtzuerhalten, sagte Merkel. Es müsse mit „ernsten, sehr ernsten Konsequenzen“ für die Wirtschaft gerechnet werden.

