Coronavirus: R-Wert schwankt drastisch - droht der Lockdown?

Den dritten Tag in Folge vermeldete das Robert-Koch-Institut am Mittwoch (10. Juni) unter Leiter Lothar Wieler einen R-Wert, der größer als 1 ist.

Um Lockerungen der Coronavirus-Beschränkungen verantworten zu können, muss die Reproduktionszahl möglichst unter 1 bleiben. Der R-Wert lag tagelang über dieser kritischen Marke - gibt es eine Wende?

Die Reproduktionszahl bestimmt maßgeblich den Verlauf der Corona-Pandemie und Lockerungs-Entscheidungen von Politikern.

bestimmt maßgeblich den Verlauf der Corona-Pandemie und Lockerungs-Entscheidungen von Politikern. Virologen betonten in der Vergangenheit wiederholt, dass sie nicht über den kritischen Wert 1 ansteigen soll.

ansteigen soll. Der R-Wert in Deutschland liegt seit drei Tagen wieder unter dem kritischen Wert (Update vom 10. Juni; 20.57 Uhr)

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus* und die Corona-News aus Deutschland. Außerdem bieten wir Ihnen in einer Karte die aktuellen Fallzahlen in Deutschland. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen.



Coronavirus: RKI meldet aktuellen R-Wert - Reproduktionsrate in Deutschland

Update vom 10. Juni; 20.57 Uhr: Der R-Wert in Deutschland sinkt wieder unter den kritischen Wert 1. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt der R-Wert jetzt bei 0,86 (Datenstand vom 10. Juni; 0 Uhr). Am Vortag hatte der R-Wert noch bei 1,10 gelegen. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Das sogenannte7-Tage-R schätzt das RKI ebenfalls auf 0,86 (Vortag: 0,90). Der 7-Tage-R-Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Der Wert spiegelt das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tagen wieder.

Coronavirus: R-Wert mehrere Tage über kritischem Wert - droht der Lockdown?

Erstmeldung vom 10. Juni 2020

Berlin - Reproduktionszahl, Neuinfektionen und die Häufigkeit von Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner - das sind drei der wichtigsten Indikatoren für den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie*. Experten, Politiker und auch die Öffentlichkeit verfolgen die Entwicklung dieser Zahlen genau - kaum verwunderlich, bestimmen sie doch maßgeblich die Entscheidungen der Regierung über weitere Lockerungen vom Lockdown.

Die Forscher des Robert-Koch-Instituts (RKI) und Experten wie der Berliner Virologe Christian Drosten* bemühen sich unterdessen vor allem, möglichst viele Menschen darüber aufzuklären, was die Reproduktionszahl*, kurz R-Wert, tatsächlich angibt, warum ein Wert über 1 eine kritische Marke darstellt und wieso die Zahl dennoch manchmal höher als 1 sein kann, ohne dass sofort alle neu gewonnen Freiheiten zugunsten der Viruseindämmung zurückgenommen werden müssen.

Coronavirus-Kennwert: Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele Menschen in Infizierter im Mittel ansteckt

Kurz zusammengefasst gibt die Reproduktionszahl an, wie viele Menschen ein mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierter im Durchschnitt ansteckt*. Das bedeutet: Liegt die Reproduktionszahl bei 1, steckt ein Infizierter im Mittel eine weitere Person an. Der Wert 1 ist für die Eindämmung einer Pandemie deshalb eine kritische Marke. Denn damit die Virusausbreitung eingedämmt werden kann, muss sie sich verlangsamen. Liegt der R-Wert unter 1, steckt eine infizierte Person im Schnitt weniger als eine weitere Person mit dem Virus* an und die Anzahl täglicher Neuinfektionen sinkt. Ganz anders ist das Szenario bei einem Wert größer als 1: Die Anzahl täglicher Neuinfektionen steigt, die Pandemie breitet sich weiter aus und langfristig könnten die Kapazitäten des Gesundheitssystems dadurch überlastet werden.

Deshalb betonten Virologen und Politiker zu Beginn der Pandemie wiederholt und vehement, wie wichtig es ist, die Reproduktionszahl durch Maßnahmen wie Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen* und das Einhalten von Hygiene- sowie Abstandsregeln* unter die kritische Marke von 1 zu bringen - und auf diesem niedrigen Niveau zu stabilisieren.

Corona-Krise noch nicht vorbei: Reproduktionszahl drei Tage in Folge über der kritischen Marke

Dieses Ziel ist zumindest in Deutschland im Laufe der vergangenen Wochen weitgehend gelungen. Doch die RKI-Zahlen der vergangenen Tage lassen aufhorchen: An diesem Mittwoch (10. Juni) vermeldete das Institut den dritten Tag in Folge einen R-Wert über 1. So lag die Reproduktionszahl am vorausgegangenen Sonntag, 7. Juni, bei 1,05. Am darauffolgenden Montag und Dienstag betrug der Wert dann jeweils 1,11 (Datenstand 0 Uhr am jeweiligen Tag). Zu beachten ist dabei, dass der Reproduktionswert immer das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor abbildet. Das liegt unter anderem daran, dass es bis zu zwei Wochen dauern kann, bis erste Symptome nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus* spürbar werden.

Dass der R-Wert nun bereits zum dritten Tag in Folge über eins liegt, ist zwar kein gutes Zeichen im Hinblick auf eine mögliche zweite Virus-Welle, vor der Experten bereits seit Wochen warnen. Doch das RKI betonte in der Vergangenheit auch, dass die Reproduktionszahl nicht selten tagesaktuellen Schwankungen unterliegt, die langfristig kaum von Bedeutung sind. Deshalb gibt das Institut seit Mitte Mai zusätzlich zum täglichen R-Wert ein sogenanntes 7-Tage-R an, das weniger tagesaktuellen Schwankungen unterliegt, weil es sich auf einen längeren Zeitraum bezieht. Es bildet das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tagen ab und lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand Dienstag, 9. Juni (0 Uhr), unter der kritischen Marke, nämlich bei 0,9.

+ Experten wie Virologe Christian Drosten warnen eindringlich vor einer zweiten Coronavirus-Welle. (Archivbild) © dpa / Michael Kappeler

Coronavirus-Zahlen zeigen: Weder Panik noch Fahrlässigkeit bei Schutzmaßnahmen angebracht

Die aktuellen Corona-Zahlen zeigen also: Es gibt noch keinen Grund zur Panik, aber auch keinen Anlass für Fahrlässigkeit oder eine völlige Abkehr von den Corona-Regeln, wie es zuletzt für viele in Thüringen den Anschein machte.

Wer sich auch weiterhin über die täglichen Corona-Entwicklungen in Deutschland, Europa und der ganzen Welt informieren möchte, findet die entsprechenden News-Ticker auf unserem Nachrichten-Portal. Einen schnellen und fundierten Überblick über die aktuellen Zahlen gibt außerdem der tägliche Situationsbericht auf der Website des Robert-Koch-Instituts.

