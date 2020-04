US-Magazin hat Theorie, warum Deutschland so erfolgreich gegen Corona ist - es hat mit Merkel zu tun

Das US-Magazin The Atlantic glaubt, dass Deutschland das Coronavirus aus einem Grund so gut kontrolliert - dank Angela Merkel.

Stuttgart - Im Vergleich zu anderen Ländern verläuft die Covid-19-Pandemie in Deutschland glimpflich. Die Sterberate ist viel niedriger als etwa in Italien, Spanien oder den USA. Das US-Magazin The Atlantic hat eine Theorie veröffentlicht, warum das so ist.

Wie BW24* berichtet, sieht das US-Magazin in Angela Merkel ein Staatsoberhaupt, das perfekt qualifiziert ist, ein Land durch die Coronakrise zu führen.

*BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks