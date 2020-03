Star-Virologe rät wegen Corona von gezapftem Bier ab - doch dieser Wirt widerspricht vehement

Das Coronavirus hat Deutschland mit viel Kraft erreicht, die Zahl der Infizierten geht in die Tausende, mehrere Menschen sind hierzulande bereits an Covid-19 gestorben. Darum, was in diesen Wochen angemessen ist und auf was man lieber verzichten sollte, herrscht keine Einigkeit. Ein Beispiel dafür ist die Empfehlung, in Kneipen kein Bier mehr aus Gläsern zu trinken.

Verden - Wegen der Coronavirus-Epidemie müssen sich die Menschen in Deutschland nach Empfehlung des Berliner Charité-Chefvirologen Dr. Christian Drosten zwar nicht zu Hause einschließen, sollten aber unbedingt den Empfehlungen von Experten Folge leisten, sowie Aktivitäten und Kontakte außerhalb des häuslichen Umfelds auf Notwendigkeiten reduzieren, berichtet kreiszeitung.de*.

So weit, so gut. Maßnahmen, die auch Gastronom Frank Stauga nachvollziehen kann, der in Verden auch in Zeiten des Coronavirus die „Domschänke“ und in Wildeshausen das „Alte Amtshaus“ betreibt. Dass Drosten aber in einem seiner zurückliegenden Statements den vermeintlich allzu laschen Umgang der Gastronomiebranche hinsichtlich der Hygienevorschriften rügt, bringt ihn dann doch ein wenig auf die Palme.

Konkret geht es hier um Drostens Tipp, auf gezapftes Bier zu verzichten und stattdessen das Bier lieber aus der Flasche zu trinken. Drosten hatte dazu außerdem erklärt, dass er dies selbst unabhängig vom Coronavirus schon immer gemacht habe und wörtlich hinzugefügt: „Dieses Bierglas durch das Wasser ziehen, wo noch so ein paar müde Spülmittelbläschen obendrauf dümpeln, ist nach meiner Ansicht bedenklich. Deswegen: kein gezapftes Bier!“

„Damit schürt er ohnehin bestehende Ängste noch zusätzlich“, findet Stauga, der sich vehement gegen das von Drosten beschriebene Reinigungsprocedere wehrt. „Das trifft einfach nicht zu. Natürlich gibt es wie überall auch unserer Branche schwarze Schafe, aber meine beiden Betriebe verfügen über hochmoderne Gläserspülmaschinen, in denen die Gläser mit chemischen Zusätzen bei 70 Grad gespült werden. „Da kommt jedes Glas perfekt gereinigt und blitzblank wieder raus.“ Ganz ohne Coronavirus, das derzeit auch in Norddeutschland für Einschränkungen sorgt.

Spülmaschinen im Thekenbereich säubern Gläser bei 70 Grad

Die Maschinen, so Stauga, wären im Thekenbereich installiert, sodass nichts mehr von Hand gespült werde. „Drosten sollte und dürfte derlei Aussagen nicht einfach so in den Raum stellen“, findet Stauga. Zur allgemeinen, dem Coronavirus geschuldeten Situation in seinen Betrieben, berichtet er von einem spürbaren Rückgang. „Ich schätze, derzeit bleibt rund die Hälfte der Gäste aus und damit ist die Talsohle vermutlich nicht einmal erreicht. Vor allem ältere Gäste halten sich stark zurück, was letztlich ja auch richtig und nachvollziehbar ist. “ Erst am Morgen habe erneut eine größere Gesellschaft storniert. „Im familiären Umfeld dieser Familie ist eine Infektion mit Sars-CoV-2 aufgetreten.“

Sich selbst bezeichnet der Gastronom mit Blick auf das Coronavirus als noch relativ entspannt. „Was bleibt einem auch anderes übrig?“, fragt er und rät seinen Kollegen, Tagesgeschehen und Umsätze mit Akribie zu dokumentieren, um die durch das Coronavirus bedingten Umsatzeinbussen hieb- und stichfest nachzuweisen. Allen anderen rät Stauga: „Man muss sich – wie immer es geht – zurücknehmen. Wir müssen die Welle überstehen. Wir müssen da jetzt durch.“

