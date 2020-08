Corona in Kroatien: Abi-Fahrt endet für deutsche Schüler im Fiasko - „Dieser Fall zeigt deutlich das Risiko“

Die Deutschen lieben das Reiseziel Kroatien auch in der Corona-Pandemie. Eine deutsche Abi-Klasse war da keine Ausnahme. Bei ihrer Rückkehr dann das böse Erwachen.

Eine deutsche Abitur-Klasse ist zum Feiern ihres Schulabschlusses nach Kroatien gereist.

ist zum Feiern ihres Schulabschlusses nach gereist. Schon auf der Heimreise zeigten Schüler Symptome einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus .

Symptome einer Ansteckung mit dem . Die Abi-Fahrt war deutschlandweit organisiert - in mehreren Bundesländern gibt es nun infizierte Rückkehrer .

organisiert - in mehreren gibt es nun infizierte . Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus* und die Corona-News aus Deutschland.

Landkreis Göppingen - Auch wenn die Kroatische Zentrale für Tourismus gegenüber *Merkur.de beteuert hat, dass die Corona-Pandemie in ihrem Land „unter Kontrolle“ sei, hat das Auswärtige Amt von Deutschland erst vor wenigen Tagen gewarnt, das Covid-19-Infektionsaufkommen nehme in Kroatien „zuletzt stark zu“ und habe „Werte erreicht, die im Durchschnitt über denen des Frühjahrs liegen.“ Zudem bemängelte ein Corona-Experte kürzlich zu wenig „Menschenverstand“ bei dem „Party-Volk“, die aktuell in das Land reisten (auch wenn er sich damit einen Shitstorm einhandelte).

Dennoch: Das Balkan-Land ist und bleibt beliebt bei Touristen. Dass von aktuell etwa 190.000 aus Deutschland kämen, teilte die Kroatische Zentrale für Tourismus auch mit. Zum eingereisten „Party-Volk" gehörte nun auch eine Abi-Klasse aus Baden-Württemberg - dabei sind mehrere Schüler positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden.

Kroatien-Reise trotz Corona: Party-Veranstalter organisierte bundesweit Fahrten

Bereits neun Reisende aus dem Raum Donzdorf im Kreis Göppingen hätten sich infiziert, teilte das Göppinger Landratsamt diese Woche mit. Weitere Testergebnisse stünden noch aus. Die Reise sei bundesweit organisiert worden von einem in Hamburg ansässigen Party-Reiseveranstalter. Nach bisherigem Kenntnisstand gebe es auch in anderen Landkreisen und Bundesländern infizierte Teilnehmer.

+ Eine deutsche Abi-Klasse ist nach Kroatien gefahren und hat sich dort offenbar mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt (Symbolbild). © Denis Lovrovic/AFP

Kroatien-Abi-Fahrt trotz Corona: „Dieser Fall zeigt deutlich das Risiko von Reisen und Partys“

Bei den erkrankten Abiturienten aus dem Kreis Göppingen seien bereits während der Heimreise erste Symptome* aufgetreten. Alle 18 Teilnehmer der Abi-Fahrt und 50 Kontaktpersonen stehen nun für zwei Wochen unter Quarantäne. Auch auf Twitter erregte der Vorfall Aufmerksamkeit, wo ein User zum Beispiel kommentierte: „‘Spring Break & Co.‘ in #Kroatien wird schon seit Jahren als Highlight nicht nur von #Abi-Fahrten angesehen. Das ist nicht neu. Neu ist halt die Gefahr durch #Corona.“

"Spring Break & Co." in #Kroatien wird schon seit Jahren als Highlight nicht nur von #Abi Fahrten angesehen.

Das ist nicht neu. Neu ist halt die Gefahr durch #Corona. — Enavigo (@enavigo) August 6, 2020

Der Leiter des Göppinger Gesundheitsamts, Heinz Pöhler, betonte, dass momentan vermehrt Corona-Erkrankungen bei Reiserückkehrern aus den Balkan-Ländern nachgewiesen werden. „Dieser Fall zeigt deutlich das Risiko von Reisen und Partys während einer Pandemie und wie schnell das Virus innerhalb einer Gruppe um sich greifen kann.“

In Kroatien mit seinen etwa 4,2 Millionen Einwohnern haben sich offiziellen Angaben zufolge bislang knapp 5.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Knapp 140 Menschen starben an den Folgen ihrer Infektion. (frs/dpa) *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

Rubriklistenbild: © Denis Lovrovic/AFP