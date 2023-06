„Unglaubliches Glück“: Seltener Flamingo an Spaniens Küste entdeckt

Von: Ines Vittinghoff

Feuchtgebiet in Málaga: Der Zwergflamingo ist bis zu 45 Zentimeter kleiner als der gewöhnliche Flamingo. © Diputación Málaga

Ein Zwergflamingo spazierte fröhlich durch die Lagunen des Naturparks. Das Klima treibt die Art aus dem Süden der Sahara immer öfter an Spaniens Küste.

Torrevieja – Im Naturpark von Torrevieja tummelt sich nach neusten Beobachtungen ein neuer kleiner Bewohner: Bilder eines Zwergflamingos machten in den vergangenen Tagen in der Salinenstadt in Spanien die Runde. Als erster vor die Kamera bekam die hierzulande seltene Flamingo-Art mal wieder Federico Kenzelmann Area. Der als Salinen-Arbeiter beschäftigte Fotograf ist seit einigen Jahren bekannt für spektakuläre Aufnahmen der rosa Flamingo-Populationen im Süden der Costa Blanca. Nun machten seine Fotos des im salzigen Feuchtgebiet entdeckten Mini-Flamingos die Runde.

Costa Blanca: Seltener Flamingo in Salinen entdeckt

Dass Flamingos in den Lagunen und Salinen von La Mata waten, ist bekanntermaßen nichts Neues. Seit 2020 aber scheinen die rosa Vögel das geschützte Gebiet der Salinenstadt besonders zu mögen. Das vierte Jahr in Folge sind die Bedingungen in Torrevieja offenbar so gut, dass die Kolonie der Flamingos die Balz- und Paarungszeit im Naturpark begonnen hat. Der in den Salinen entdeckte Zwergflamingo scheint das Junge von einem der nur drei seltenen Paare der Vogelart zu sein, die 2014 in der Lagune von Fuente de Piedra brüteten. Darauf weist der Ring hin, den das hierzulande seltene Tier vor neun Jahren im andalusischen Feuchtgebiet erhalten hatte, wie Biologe Juan Antonio Pujol in der „Información“ erklärte.

„Unglaubliches Glück“ sei es gewesen, dass die regionale Regierung von Andalusien im Rahmen der Beringungskampagne unter tausenden Vögeln auch den seltenen Flamingo erwischte. Mit 80 bis 90 Zentimeter Größe sind die Zwergflamingos ein Stück kleiner als ihr 145 Zentimeter großer, in Torreviejas Salinen altbekannter Cousin. Wegen des Klimas kommt der Mini-Flamingo in europäischen Lagunen immer öfter vor, ist aber etwa in Spanien noch längst nicht heimisch, sondern hauptsächlich südlich der Sahara in Äthiopien, Tansania und Kenia anzutreffen, wie costanachrichten.com berichtet.

Fern der Besucherwege: Schutz der Lebensräume

Durch ihre vergleichsweise gesellige Art sind Zwergflamingos in Zoos beliebte Bewohner. Aber auf eine Begegnung mit dem Einwanderer in den Salinen der Costa Blanca sollte man sich nicht zu große Hoffnungen machen. Denn die Stelle des Naturparks, an der sich der kleine Flamingo tummelte, befindet sich fern der Besucherwege. Und daher ist der Zugang dorthin, genauso wie das Baden in der Lagune, verboten. Mit der Begrenzung der Zonen will das industrielle sowie naturorientierte Areal zum einen Besucher vor Gefahren schützen, andererseits wiederum die Flora und Fauna des Naturparks vor den Menschen auch mit ihren Hunden.

Große Bauprojekte und nicht umsichtige Menschen haben viele Lebensräume von Vögeln, die die Feuchtgebiete auch an Spaniens Mittemeerküste bevölkern, zerstört. Die respektvolle Kooperation von Industrie und Umweltschutz im Stile von Torreviejas Salinen ist dagegen weltweit eine Seltenheit.