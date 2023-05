Rosenheim-Cops-Star whatsappt Fund aus Müller-Drogerie an seinen Kollegen – der ist komplett aus dem Häuschen

Von: Armin T. Linder

Die Entdeckung aus einer Müller-Filiale begeisterte einen Rosenheim-Cops-Star - und seinen Kollegen, dem er das Foto schickte, noch mehr. Dieser erklärt tz.de die Hintergründe.

München - Er begann als vermeintlicher Aushilfskommissar bei den Rosenheim-Cops. Doch Baran Hêvî, der unter dem Rollennamen Kilian Kaya ermittelt, darf sich längst als fester Bestandteil der ZDF-Serie sehen. Er wird auch in der 23. Staffel, die aktuell an teils spektakulären Orten gedreht wird, mit von der Partie sein und an der Seite von Igor Jeftić (spielt Sven Hansen) auf Mörderhatz gehen.

Rosenheim-Cops-Star Baran Hêvî zeigt Foto aus Müller-Filiale: Er ist auf dem DVD-Cover

Dass Hêvî jetzt zu den Stammkräften bei den Rosenheim-Cops zählt, zeigte sich auch in einer Filiale der Drogerie-Kette Müller. Davon berichtet er in zwei kurzen Fragmenten in seiner Instagram-Story. Das erste zeigt eine DVD-Box: Die 22. Staffel der Rosenheim-Cops gibt es für 27,99 Euro zu kaufen.

Der Grund, warum Hêvî das mit der Öffentlichkeit geteilt hat, ist aber ein anderer: Er ziert das Cover! Auf diesem sind zwei Personen abgebildet: zum einen Max Müller, der als Michi Mohr seit der ersten Staffel mit dabei ist. Und eben Hêvî, der im Vergleich dazu ziemlich frisch zum Rosenheim-Cops-Cast zählt, nämlich erst seit der 20. Staffel.

Das Foto aus der Müller-Filiale sorgte bei Baran Hêvî für sichtliche Begeisterung. © privat

Dass auf der DVD mit seinem Gesicht geworben wird, macht den Schauspieler ziemlich stolz. Das wird beim nächsten Teil der Instagram-Story deutlich. Denn er filmt sich selbst von unten auf der Straße mit glücklichem Gesicht. Und spielt dazu die Champions-League-Melodie ein. Die Entdeckung bei Drogerie-Müller hat Hêvî bildlich gesprochen einen Meter größer gemacht.

Rosenheim-Cops-Star erklärt: Das Müller-Foto hat ihm Kollege Igor Jeftić geschickt

Das Foto hat er übrigens nicht selbst geschossen, sondern von seinem Kollegen Jeftić geschickt bekommen, verrät er tz.de. „Ich war gerade beim Sport, und als ich in der Kabine auf mein Telefon geguckt habe, hatte ich eine Nachricht von Igor. Es war dieses Foto - er hatte es wohl im Geschäft entdeckt.“ Die beiden Rosenheim-Cops-Kollegen haben wohl auch privat einen guten Draht.

Szenenfoto aus der 22. Staffel: Kilian Kaya (Baran Hêvî) und Sven Hansen (Igor Jeftić). Die beiden ermitteln auch in der 23. Staffel gemeinsam. © Linda Gschwentner/ZDF

Die DVD habe Hêvî bisher nicht gekauft, „sondern erst mal überlegt, ob es wieder an der Zeit ist, mir einen DVD-Player anzuschaffen. Dabei habe ich gemerkt, wie sehr ich mich auf meinen kommenden Dreh in knapp drei Wochen als Kommissar Kilian Kaya freue.“ Das Foto aus der Müller-Filiale, das ihm sein Kollege geschickt hat, hat er sich bis ins Detail angeschaut. Darauf befindet er sich in illustrer Gesellschaft. „Rechts und links in den Regalen sind DVDs von Schauspielerinnen und Schauspielern, die Kindheitsidole sind. Es ist ein komisches, aber natürlich schönes Gefühl. Und auch wenn Hollywood und wir von den Rosenheim-Cops zwei verschiedene paar Schuhe sind, ist es toll, dass ich das erleben darf.“

Rosenheim-Cops-Schauspieler Baran Hêvî hat Job bei dm inzwischen aufgegeben

Was viele Fans nicht wussten: Baran Hêvî saß lange bei der Konkurrenz an der Kasse, arbeitete bei Drogeriemarkt-Kette dm. Doch das sei „vorbei“, erklärt er nun. „Ich hatte zuletzt einen Film mitproduziert, so habe ich meine Rosenheim-Cops-freie Zeit dieses Jahr verbracht.“ Der Film heißt „Bihar“, und auf seinem Instagram-Profil gibt es auch den Trailer zu sehen. Im zweiten Ermittler-Duo der Rosenheim-Cops gibt es übrigens einen Neuzugang - die Schauspielerin postete nun ein gemeinsames Foto. (lin)