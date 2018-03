Polizei durchsucht Schule vergeblich nach bewaffneten Personen - Ist irre Verwechslung Schuld?

+++POLIZEIEINSATZ IN CRAILSHEIM+++

An einer Gewerblichen Schule in #Crailsheim läuft aktuell ein Polizeieinsatz.

Es wurde eine verdächtige Person gemeldet. Die Polizei überprüft die Meldung.

Die Polizei hat ein #Bürgertelefon eingerichtet, Telefon: 07151 950 346