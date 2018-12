Schrecklicher Unfall kurz vor Weihnachten: Junge Familie fast ausgelöscht

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich bei Cuxhaven. Eine junge Familie wurde bei dem tragischen Unglück beinahe komplett ausgelöscht - und das kurz vor Weihnachten.

Cuxhaven - Zu einem tragischen Unfall kam es am Samstag, 22. Dezember, gegen 13 Uhr auf der Landstraße 116 zwischen Mittelstenahe und Moorausmoor

bei Stinstedt, Landkreis Cuxhaven. Wie nordbuzz.de* berichtet, wickelte sich bei dem Unglück der Opel einer jungen Familie regelrecht um einen Baum.

Schrecklicher Unfall auf L116 bei Cuxhaven kurz vor Weihnachten: Opel der jungen Familie prallt gegen Baum

Nach Angaben der Polizei kam der Opel der Familie aus bislang unbekannten Gründen im Bereich einer Kurve nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab, wo der Wagen dann frontal gegen einen Straßenbaum prallte.

Schrecklicher Unfall auf L116 bei Cuxhaven kurz vor Weihnachten: Vater und Sohn sterben im zerstörten Opel

+ Der Kleinwagen wurde komplett deformiert © Nonstopnews Bei dem Aufprall wickelte sich sich der Opel regelrecht um den Baum, wobei der Kleinwagen komplett zerstört wurde. Für den 24 Jahre alten Fahrer und Familien-Vater und seinen zweijährigen Sohn kam jede Hilfe zu spät. Die beiden verstarben noch am Unfallort.

Schrecklicher Unfall auf L116 bei Cuxhaven kurz vor Weihnachten: Mutter überlebt schwer verletzt

Ersthelfer und Polizeibeamte konnten die 21 Jahre alte Mutter, die auf dem Beifahrersitz des Opels saß, aus dem Wrack des Kleinwagens zu befreien. Mit schweren Verletzungen wurde die junge Frau ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr hatte große Probleme Vater und Sohn aus dem erheblich deformierten Auto zu bergen. Die Landesstraße 116 wurde für drei Stunden gesperrt.

Schrecklicher Unfall auf L116 bei Cuxhaven kurz vor Weihnachten: War das schlechte Wetter Schuld?

+ Als Unfallursache können die schwierigen Straßenverhältnisse nicht ausgeschlossen werden © Nonstopnews Zwar ist die genaue Unfallursache noch nicht geklärt, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund des starken Regens die schwierigen Straßenverhältnisse eine Rolle gespielt haben könnten.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

