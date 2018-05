Da schau her: Auch diese TV-Moderatorin stellt sich in der Eisdiele brav hinten an

Bei über 20 Grad und strahlendem Sonnenschein gibt es zu einem leckeren Eis eigentlich wenige Alternativen. Dafür stehen auch TV-Moderatoren gerne etwas an.

Fehrmarn - An der Eisdiele Raddens Eis in der Burger Südstraße auf der Insel Fehmarn ist die Schlange in den letzten Tagen öfter mal länger. Bei diesem Wetter will einfach jeder ein leckeres Eis genießen.

In die lange Kundenschlange reihte sich am Sonntag auch TV-Moderatorin Judith Rakers ein. Die Tagesschausprecherin aß ihr Eis übrigens ganz klassisch aus der Waffel und stellte sich zuvor wie selbstverständlich hinten an. So normal verhalten sich ja längst nicht alle Prominenten.

Warum Rakers nicht alleine in der Eisdiele war und für welche Tiere Speiseeis ebenfalls ein echtes Highlight ist, lesen sie auf fehmarn24.de*.

