Heiße Wohntipps: So bleiben Zimmer auch im Sommer kühl

Das Wichtigste unterm Dach ist das richtige Lüften

+ © Andi Graf/Pixabay Auch ein Ventilator kann Abkühlung verschaffen. Es gibt aber noch bessere Tricks, den heißen Sommer in der Wohnung zu überstehen. © Andi Graf/Pixabay

So früh wie in diesem Jahr haben wir selten über die Hitze gestöhnt. Vor allem Menschen, die eine Dachwohnung haben, kamen ins Schwitzen. Wir zeigen, wie man Zimmer am besten kühlt.