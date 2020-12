Daimler belebt einstige Kult-Marke als SUV wieder und kassiert Spott

Daimler kündigte das erste Modell der Kooperation mit dem chinesischen Hersteller Geely an. Der Smart-SUV erntete in den sozialen Medien jedoch hauptsächlich Spott.

Stuttgart/Peking - Die Daimler AG verkaufte vor wenigen Wochen das Smart-Werk im französischen Hambach an einen britischen Milliardär. Die E-Smarts sollen zukünftig in China gebaut werden - in Kooperation mit dem Investor Geely. Während diese Meldung allein schon für Kritik sorgte, führte auch die erste Modell-Ankündigung des Gemeinschaftsunternehmens für Spott. Statt einem klassischen Kleinwagen mit zwei Türen soll das neue Smart-Modell ein SUV werden. Die technische Orientierung der neuen Modelle komme aus Ningbo, das Design jedoch aus Stuttgart. In den sozialen Medien ist die Reaktion zum Großteil sehr eindeutig. Die meisten Nutzer fragen sich, wozu man ein solches Auto brauche. Andere bedauern die Neuausrichtung der einstigen Kult-Marke.

