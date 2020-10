Daimler feiert sich für Milliarden-Gewinn und sorgt für Empörung - „zum Kotzen“

Die Daimler AG machte im dritten Quartal 2020 überraschenderweise einen Milliardengewinn und feiert sich dafür. Das löste im Netz Empörung aus.

Stuttgart - Die Corona-Pandemie hat den Fahrzeughersteller Daimler aus Stuttgart hart getroffen. In letzter Zeit machte der Konzern hauptsächlich durch Stellenstreichungen und Werkschließungen von sich reden. Im dritten Quartal des Jahres 2020 machte die Daimler AG nun jedoch einen Milliardengewinn, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung verkündete. Im Netz löste diese Meldung Empörung aus. Die Partei Linke warf Daimler in einem Beitrag auf Facebook vor, den Gewinn durch die Sozialkasse finanziert zu haben. Die Kommentare unter dem Post zeigen Unverständnis. Vor allem der Gegensatz zwischen Sparmaßnahmen, Stellenstreichungen und dem plötzlichen Gewinn wird massiv kritisiert. Eine Nutzerin spricht eine besonders deutliche Sprache und nennt das Ganze „zum Kotzen“.

Die Daimler AG mit Hauptsitz in der Landeshauptstadt Stuttgart ist einer der wichtigsten Fahrzeughersteller der Welt (BW24* berichtete).