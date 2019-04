Mann belästigt Frau auf Parkplatz - Zeugin verhindert Schlimmeres

Eine Unbekannter belästigt eine Frau auf einem Parkplatz in Darmstadt. Eine herbeigeeilte Zeugin verhindert Schlimmeres.

Darmstadt – Ein Unbekannter soll eine 30-jährige Frau in Darmstadt sexuell bedrängt haben – die Polizei sucht nun Zeugen. Der Mann kam der Frau am Mittwoch gegen 23 Uhr auf einem Parkplatz an der Rheinstraße/Ecke Goebelstraße zu nahe und versuchte, sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei sexuelle zu belästigen, berichtet op-online.de*

Mit lautem Rufen gelang es der Frau auf sich aufmerksam zu machen. Eine Passantin eilte ihr zu Hilfe. Deshalb suchte der etwa 30 Jahre alte Unbekannte sofort zu Fuß in Richtung Berliner Allee das Weite.

Übergriff in Darmstadt: Unbekannter trägt Kapuzenpullover

Zum Zeitpunkt der Flucht trug der circa 1,65 bis 1,70 Meter große Mann eine dunkle Hose sowie einen Kapuzenpullover mit einer als grau oder dunkelgrün wahrgenommenen Kapuze. Er sprach gebrochen Deutsch und hatte einen dunkleren Teint.

Die Beamten des Kommissariats 10 sind mit dem Fall betraut und nehmen alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen. Wer den Flüchtenden gesehen hat, Angaben zu seiner Identität oder dem Vorfall insgesamt machen kann, wird gebeten sich zu melden. (chw)

Lesen Sie auch:

Mehrere Sex-Übergriffe auf Frauen - Polizei hat schlimmen Verdacht: Mehrere Sex-Übergriffe hat es in den vergangenen Wochen in Frankfurt gegeben. Die Polizei hat einen schlimmen Verdacht - und eine Täterbeschreibung veröffentlicht.

Mann verfolgt Mädchen (14) - dann kommt es zu mehreren Übergriffen: Ein Mann verfolgt in Darmstadt eine 14-Jährige und belästigt sie. Dann kommt es zu mehreren Übergriffen. Die Polizei sucht den Täter.

Autofahrer fährt Frau an und weigert sich Hilfe zu rufen - jetzt ist er ein Fall für die Polizei: Unfassbare Szenen in Erbach im Odenwald: Eine Autofahrer fährt eine Frau an und weigert sich anschließend Hilfe zu holen.

Immer wieder Probleme! Seligenstädter ärgern sich über Laster in der Altstadt: Immer wieder bleiben Lkw in Seligenstadt an Hauswänden hängen. Der Altstadtverein will gemeinsam mit Polizei, Stadtverwaltung und Gewerbetreibenden etwas daran ändern.*

Kleinflugzeug stürzt ab - Obduktion liefert neue Details: Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs in der Nähe des Flugplatzes Egelsbach hat die Obduktion der Leichen neue Details geliefert.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks