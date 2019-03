Ist ER ein Feuerteufel? Polizei jagt 59-Jährigen

Fackelte ein Mann in der Nähe von Darmstadt sein Haus aus Verzweiflung ab? Dafür gibt es einige Hinweise.

Darmstadt - Ist dieser Mann ein irrer Feuerteufel? Die Polizei jagt derzeit einen 59-Jährigen! Über den Vorfall aus der Nähe von Darmstadt berichtet extratipp.com*.

Ist dieser Mann aus der Nähe von Darmstadt ein irrer Feuerteufel? Polizei jagt 59-Jährigen!

Die Vorwürfe gegen Rüdiger K. wiegen schwer. Der 59-Jährige soll am Freitagmorgen sein Haus in Birkenau-Löhrbach (etwa 50 Kilometer südlich von Darmstadt) in die Luft gejagt haben. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei Südhessen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Darin enthalten auch ein Foto des Gesuchten. Hinweise auf den Verbleib von Rüdiger K. bitte an die Kripo unter der Telefonnummer (06252) 7060 oder jede andere Polizeidienststelle.

Darmstadt: Haus sollte am selben Tag zwangsversteigert werden

Konkret werfen die Ermittler Rüdiger K. vor, sein Haus angezündet zu haben. Ist der Flüchtige ein irrer Feuerteufel? Dafür spricht: Brandexperten stellten in den Trümmern des bis auf die Grundmauern niedergebrannten Hauses mehrere Gasflaschen sicher. Das erklärt die gewaltige Explosion, die am Freitagmorgen gegen 7.45 das 700-Einwohner-Örtchen nahe Darmstadt erschütterte. Pikant: Das Haus sollte am selben Tag zwangsversteigert werden. Die Explosion war so heftig, dass Gebäudeteile bis zu 50 Meter weit flogen. Das Feuer zog ein benachbartes Haus in Mitleidenschaft. Wie hoch der Gesamtschaden ist, ist bislang noch nicht bekannt.

+ Der Gesuchte: Rüdiger K. © Polizei Südhessen

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks