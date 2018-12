Mann sperrt sich selbst in seinem Auto ein - und erlebt einen Albtraum

Ein Mann sperrt sich aus Angst selbst in seinem Auto ein - und erlebt einen wahren Albtraum.

Darmstadt - Wie grausam kann ein Mensch sein? Diese Frage stellen sich derzeit wohl einige hessische Ermittler. In Dieburg, nur wenige Kilometer von Darmstadt entfernt, wurde ein 27-Jähriger zumOpfer einer kranken Attacke: Jemand verletzte ihn mit einem Fleischklopfer. Über den Vorfall berichtetextratipp.com*.

Darmstadt: Streit eskaliert - Mann flüchtet in sein eigenes Auto

Aber der Reihe nach: In der Nacht auf den vergangenen Samstag (22. Dezember) kam es in der Benzstraße in Dieburg bei Darmstadt in einer Wohnung zu einem heftigen Streit. Mehrere Personen waren beteiligt, die Auseinandersetzung artete schnell in Handgreiflichkeiten aus. Das teilte die Polizei in Darmstadt am Samstag mit. Mit dabei: Ein 27-Jähriger, welcher der Situation gegen 0.05 Uhr entkommen wollte und in sein Auto flüchtete. Von innen sperrte er sich ein, verriegelte die Türen. Kurz später sollte es in seinem Auto jedoch blutig werden!

27-Jähriger flüchtet bei Darmstadt in Auto - dort bricht Hölle über ihn hinein

Ein anderer Mann, der ebenfalls an dem Streit in der Wohnung bei Darmstadt beteiligt war, schien mit der Flucht des 27-Jährigen nicht gerade glücklich zu sein: Er folgte ihm zu dem Wagen. Dort angekommen zerstörte er zunächst die Autoscheibe an der Fahrerseite und schlug anschließend mit einem Fleischklopfer auf den jungen Mann im Wagen ein. Bei der Horror-Attacke wurde er erheblich am Kopf und an den Händen verletzt. Nachdem der Täter von ihm abgelassen hatte, wurde umgehend die Polizei alarmiert. Der 27-Jährige kam ins Krankenhaus, schwebt trotz den Verletzungen aber nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, nutzte sogar einen Polizeihubschrauber für die Suche. Mit Erfolg: Drei Tatverdächtige, zwei 20-jährige und 41-jährige Männer aus Dieburg und ein 22-Jähriger, konnten vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zu den Hintergründen wurden von den Darmstädter Beamten aufgenommen. Die extratipp.com*-Leser interessieren sich aktuell auch für folgende Meldung: Pferd steht misshandelt auf Koppel - Polizei äußert schlimmen Verdacht.

