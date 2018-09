Spaziergänger entdecken Rücklichter im Gebüsch - und machen Horror-Fund

Schrecklicher Vorfall am Abend: Spaziergänger entdecken Rücklichter im Gebüsch und machen kurz darauf einen Horror-Fund.

Darmstadt - Große Trauer in Biebesheim bei Darmstadt: Dort hat es am Abend eine schreckliche Entdeckung gegeben, wie extratipp.com* berichtet. Der Reihe nach.

Darmstadt: Spaziergänger entdecken Rücklichter im Wald und machen Horror-Fund

Spaziergänger waren am Dienstagabend (11.09.) gegen 21 Uhr in der Nähe des Campingplatzes in Biebesheim bei Darmstadt (ca. 6700 Einwohner). Auf dem Zufahrtsweg in einem kleinen Waldstück sahen die Spaziergänger plötzlich die leuchtenden Rücklichter eines Autos. Als sie näher kamen, wurde das Drama deutlicher: Ein Auto ist auf dem Weg zwischen Sportplatz Biebesheim und dem Campingplatz in Höhe der sogenannten Allmenteiche gegen einen Baum am Fahrbahnrand gekracht. Doch es kam viel schlimmer: Beim Blick in den völlig demolierten Wagen machten die Spaziergänger die Horror-Entdeckung!

Eine Mutter (31) und ihre fünf Jahre alte Tochter saßen noch im Wagen - beide waren nach dem Aufprall sofort tot! Auch der alarmierte Rettungsdienst konnte die Mutter und ihre Tochter nicht mehr ins Leben zurückholen. Beide starben im Wrack.

Jetzt ermittelt die Polizei, einige Fragen sind noch ungeklärt: Warum fuhr die Mutter gegen den Baum am Fahrbahnrand in Biebesheim? Und wann ist der genau Unfallzeitpunkt? "Wann sich genau der Unfall ereignet hat, lässt sich derzeit noch nicht sagen, da der PKW durch Gebüsch verdeckt war und erst durch die leuchtenden Rücklichter auffiel", so das Polizeipräsidium Südhessen in einer Mitteilung.

