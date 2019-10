Streit in Straßenbahn eskaliert: Fahrt wird gestoppt

Ein Streit in einer Straßenbahn in Darmstadt eskaliert derart, dass die Fahrt gestoppt werden muss.

Darmstadt - Weil ein 17-Jähriger mit einem gleichaltrigen Bekannten am Montagnachmittag Ärger in der Straßenbahn in Darmstadt bekam, setzte er ein Tierabwehrspray ein.

Durch das Versprühen klagten mehrere Personen über leichte Atemwegsreizungen. Die Straßenbahn musste stoppen, um gelüftet zu werden. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei Südhessen hervor.

Darmstadt: Streit in Straßenbahn eskaliert

Demnach passierte der Vorfall in Darmstadt in der Linie 6 in Richtung Arheiligen kurz nach der Haltestelle Neckarstraße/Rheinstraße gegen 17 Uhr. Der verbale Streit soll allerdings bereits zuvor in Eberstadt seinen Lauf genommen haben.

Das Spray benutzt haben soll der 17-Jährige laut den Beamten, weil er von seinem Bekannten ins Gesicht geschlagen wurde. Der etwa 1,60 Meter große Angreifer verließ danach die Straßenbahn und rannte die Rheinstraße in Richtung Griesheim davon.

Straßenbahn in Darmstadt stoppt wegen Tierabwehrspray

Die Ermittlungen zu dem Vorfall in Darmstadt dauern an. Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben und Hinweise geben können, melden sich bei der Ermittlungsgruppe Darmstadt City (EDC) unter der Telefonnummer 06151/9690.

In Darmstadt ist eine junge Frau bei einem Unfall mit einem Kran schwer verletzt worden.* Sie wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Bei einem anderen Vorfall mit einer Straßenbahn sind in Darmstadt sieben Menschen verletzt worden - darunter fünf Kinder, berichtet op-online.de*. Ein Kleinbus kollidierte mit der Straßenbahn*, vermutlich weil er zuvor eine rote Ampel übersehen hatte. red

