Darum ist es schlimm, wenn Tierhalter ihre Hunde und Katzen vermenschlichen

Für manche Menschen sind ihre Haustiere die wichtigsten Sozialpartner. Das kann schlimme Folgen haben, sagt ein Experte. Auch für die Tiere.

Millionen Menschen in Deutschland halten Haustiere. Den meisten geht es gut, aber manche Besitzer übertreiben nach Ansicht des Berliner Tierpathologen Achim Gruber ihre Beziehung zum Tier. Das kann dramatische Folgen haben, erklärte er im Interview. Das Leiden der Tiere beschreibt er auch in einem neuen Buch.

Herr Professor Gruber, Sie schreiben in Ihrem Buch über das stille Leiden der Haustiere. Was ist darunter zu verstehen?

Der Großteil der Haustiere bei uns wird ordentlich gehalten, man darf da nicht pauschalieren. Aber wir Tierpathologen sehen, dass ein zwar kleiner, aber signifikanter Teil von Tieren auch zu Hause nicht ihren artlichen Bedürfnissen entsprechend gehalten, ernährt oder gezüchtet wird. Der Trend scheint mir zunehmend, deshalb besteht Redebedarf über das Thema.

Sind Menschen heute mehr als früher auf ihr Haustier fixiert, ist es sogar eine Art Menschenersatz?

Auf jeden Fall. Wir erleben, dass in Großstädten wie Berlin der Trend steigt, dass Haustiere einen Ersatz für den Sozialpartner darstellen, etwa Hunde, Katzen oder auch Papageien. Manche schaffen sich einen Hund an, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Auch der Anteil von Single-Haushalten nimmt immer weiter zu. Die Tiere werden vermenschlicht, es entsteht immer mehr Nähe.

Was ist daran schlimm?

Die Nähe kann unter Umständen gesundheitliche Probleme hervorrufen, für Mensch und Tier. Beispiel Ernährung: Immer öfter hängt die Ernährung von Weltbild und Empfinden des Besitzers ab. Hunde und Katzen sind von Natur aus Fleischfresser. Manche Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, wollen das auch mit ihren Tieren tun. Die Experten sagen, bei Katzen geht das gar nicht, bei Hunden nur mit Mühen. Dann müssen aber Dinge kompensiert werden, die ihnen durch den Fleischverzicht fehlen.

Gibt es eine Grenze zwischen wohlverstandener Liebe zum Tier und übermäßiger Fixierung, die für das Tier nicht mehr gut ist?

Die Linie ist für mich das Überschreiten der Artgerechtigkeit. Häufig wird das Verhaltensmuster von Tieren falsch interpretiert, weil Menschen es nicht genau kennen. Es ist oft eine Projektion, ein Spiegel der eigenen Bedürfnisse wie die Suche nach Anerkennung und Liebe. Dann kann das Tier womöglich nicht mehr nach seinen eigenen Bedürfnissen leben. Ihm sollten keine Dinge anerzogen werden, die vielleicht niedlich aussehen, aber gegen ihre Natur sind. Eine Grenze ist auch überschritten, wenn ein Tier gesundheitliche Probleme bekommt, zum Beispiel durch falsche Ernährung.

Sie führen in Ihrem Buch den Begriff Defektzuchten ein. Was ist darunter genau zu verstehen?

In der Öffentlichkeit ist häufig von Qualzucht die Rede. Ich mag diesen Begriff nicht, weil das Wort quälen immer einen Vorsatz unterstellt. Ich tue das nicht, oft sind auch Unkenntnis oder fehlende Sensibilität im Spiel. Aber klar ist: Durch Defektzuchten werden etwa bei Hunden wichtige Körperfunktionen stark beeinträchtigt. Bei manchen Zuchtlinien, etwa von Möpsen und französischen Bulldoggen wurden die Nasen immer kürzer, mit teils schweren Atemproblemen als Folge. Solche Hunde können bei Hitze und körperlicher Belastung eher als andere an Hitzschlag sterben, und dann unnötig auf unserem Sektionstisch landen.

Welche Fehler bei der Zucht gibt es noch?

Uns scheint, manche ohnehin schon große Hunderassen wurden immer größer gezüchtet. Das kann mit einem erhöhten Risiko für Knochenkrebs und orthopädischen Problemen an den Gelenken einhergehen. Und es gibt Züchtungen von Nacktkatzen, die keine Tasthaare mehr haben. Dann können sie sich nicht mehr artgerecht verhalten und nicht mehr richtig orientieren. Daneben gibt es viele andere bewusst oder unbewusst angezüchtete Organdefekte, die zu Schmerzen und Leiden führen können.

Sind solche Zuchtmethoden erlaubt?

Sie können ein Verstoß gegen Paragraf 11b des Tierschutzgesetzes sein, der meist Qualzuchtparagraf genannt wird. Solche Zuchten sind danach verboten, wenn durch sie Organe fehlen oder nicht mehr korrekt funktionieren. In Berlin und Hamburg etwa wurden Zuchtverbote von amtlichen Veterinären ausgesprochen.

Kann ein Kunde beim Kauf erkennen, ob ein Tier widernatürlich gezüchtet wurde?

Das ist ein großes Problem, denn man kann einem Laien nicht abverlangen, dass er für jede Rasse jede Krankheitsneigung und jeden angezüchteten Defekt erkennt. Wichtig ist, dass oft nicht eine ganze Rasse betroffen ist, sondern innerhalb der Rasse nur bestimmte Linien. Nie ist daher eine ganze Rasse zu verdammen, sondern immer nur die Extremform. Aber der Käufer kann und sollte sich natürlich informieren. Das geht bei Wikipedia oder auf den Seiten verantwortungsvoller Züchter. Auch die ortsansässigen Tierärzte kennen sich natürlich aus.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Tier als Sozialpartner und falscher Zucht?

Ja. Der Sozialpartnerersatz ist mit einem Hund, der menschenähnlich aussieht, leichter zu erfüllen. Interessen der Käufer können so auf Kosten der Gesundheit der Tiere gehen. Beim Kauf der Jungtiere gibt es diese Probleme oft noch nicht, aber die Anlagen dafür sind vorhanden. Wenn die Tiere älter werden, treten sie dann auf.

Tierschützer prangern oft das Leid in der Massentierhaltung an. Sollte auch gegen Leid von Haustieren vorgegangen werden und wie?

Die Überwachung des Staatsziels Tierschutz liegt in den Händen der Veterinärbehörden, also der amtlichen Tierärzte. Das gilt auch für Haustiere. Wer Tiere kommerziell züchten will, benötigt eine Erlaubnis der Behörde. Diese schaut sich dann das Umfeld an. Allerdings gibt es viel zu wenig Personal, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Wir brauchen viel mehr amtliche Tierärzte.

Schlussfrage: Haben Sie eigentlich selbst Tiere?

Ja, wir haben einen 14-jährigen Mischlingshund (großer Münsterländer-Mix), den wir mit neun Jahren aus dem Tierheim geholt haben. Ich habe auch ein großes Aquarium mit ostafrikanischen Barschen, das finde ich sehr beruhigend und entspannend. Als Kind hatten wir damals noch viel mehr Haustiere, das ist sicher auch prägend.

Achim Gruber: Das Kuscheltier-Drama, Droemer Knaur, 300 Seiten, 19,99 Euro

34 Millionen Haustiere in Deutschland

Nach Umfragen der Heimtier-Branche leben rund 34 Millionen in Deutschlands Haushalten, darunter fast 14 Millionen Katzen und 9 Millionen Hunde. 4,7 Milliarden Euro geben Halter nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts pro Jahr allein für Futter und Spielzeug ihrer Lieblinge aus, rund eine Milliarde Euro mehr als vor zehn Jahren. Tipps zur artgerechten Haltung von Haustieren gibt es beim Deutschen Tierschutzbund.

Achim Gruber

Professor Achim Gruber (52) ist ausgebildeter Tierarzt mit Spezial-Zusatzausbildung des Tierpathologen, seit 2005 Direktor des Instituts für Tierpathologie an der Freien Universität Berlin und seit 2013 auch Forschungsdekan des Fachbereichs Veterinärmedizin. Er gehört zu den international führenden Forschern in der vergleichenden Pathologie. Er studierte an der tierärztlichen Hochschule Hannover und wurde 1994 promoviert. Gruber ist verheiratet und Vater von drei Kindern.