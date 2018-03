Darum ist das Wasser in diesem NRW-Bach weiß

Verunreinigungen? Unterirdische Giftabfälle? Wieso ist dieser Bach im Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen weiß? Ganz einfach: Die Milch macht‘s.

Bergisch Gladbach - Ein Lkw mit 18 Tonnen Kuhmilch war in der Nacht auf Montag in einen Graben bei Bergisch Gladbach gerutscht und kam auf der Seite zum Liegen. Der verletzte Fahrer kam in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte.

Nachdem Anwohner am Morgen meldeten, dass sich der Bach milchig weiß verfärbt hatte, staute die Feuerwehr das Fließgewässer. Sie pumpte das Wasser weiträumig auf umliegende Felder.

dpa / cg