Auch in Datteln wurde Kind mit missgebildeter Hand geboren - Professorin: "Das ist verdächtig"

Das Sankt Marien-Hospital in Gelsenkirchen-Buer. Hier wurden die ersten drei Fälle bekannt, nun soll auch ein Kind aus Datteln betroffen gewesen sein.

Nicht nur in Gelsenkirchen gab es Fälle, auch in Datteln wurde nun ein Kind mit missgebildeter Hand geboren.

Datteln - Am Freitag, 13.9. wurde bekannt, dass in einem Gelsenkirchener Krankenhaus gleich drei Kinder mit missgebildeten Händen auf die Welt gekommen sein sollen. Nun berichtet 24VEST.de*, dass es auch einen Fall in Datteln gegeben soll.

In Datteln kam im Sommer ein Kind mit Fehlbildung zur Welt

Demnach kam im Sommer in der Vestischen Kinder- und Jugendklinik ein Kind mit derselben Fehlbildung zur Welt, wie sie bereits in Gelsenkirchen festgestellt worden war. Chefärztin Claudia Roll äußert sich auf Nachfrage von 24VEST, dass diese Häufung von Fällen durchaus verdächtig sei.

Dahinter stecken könnten ihrer Einschätzung nach Medikamente, Umweltgifte oder auch Virusinfektionen.

*24VEST.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

rath