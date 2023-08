Dauerregen in Deutschland: Wasserpegel steigen – Hochwasser flutet mehrere Regionen

Von: Robin Dittrich

Teilen

Starker Regen in vielen Teilen Deutschlands führte dazu, dass es im Süden und Osten am Rhein zu Hochwasser kommt. © Yanik Buerkli/dpa

Die Hochwasserlage in Deutschland ist angespannt. Aufgrund starker Regenfälle in Österreich und der Schweiz stieg der Wasserstand am Bodensee stark an.

Kassel – Unwetterartiger Dauerregen betrifft vor allem den Süden sowie Osten Deutschlands. In Bayern wurde mittlerweile sogar eine Warnung vor großem Hochwasser ausgerufen. Der Dauerregen hält weiterhin an.

Dauerregen flutet mehrere Regionen Deutschlands – Wasserpegel steigen an

In den vergangenen Tagen machte der Süden Deutschlands einen Wetterumschwung mit. Nach einer länger anhaltenden Hitzeperiode folgten schwere Unwetter mit Gewittern, Starkregen und Sturmböen. In Bayern und weiten Teilen Deutschlands verursachten diese schwere Folgen sowie zahlreiche Einsätze der Feuerwehr. Noch immer kommt es in vielen Regionen zu Dauerregen, der für einen deutlichen Anstieg des Wasserpegels sorgt.

Dramatische Hochwasser in Deutschland, Österreich und Italien, Schnee in den Alpen – die Bilder Fotostrecke ansehen

Die Hochwasserlage ist vor allem in Bayern noch immer angespannt. Für mehrere Flüsse wurden Hochwasserwarnungen ausgerufen. Auch der Katastrophen-Warndienst KATWARN gab Warnungen für mehrere Landkreise heraus. In insgesamt 13 bayrischen Kreisen und Städten gelten die Hochwasserwarnungen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte an, dass es im Süden Bayerns sowie im Osten bis mindestens Dienstag dauerregnen soll. Mehr Informationen über die aktuelle Hochwassersituation gibt es bei den Hochwasserzentralen.

Hochwasserwarnungen durch starke Regenfälle in Österreich und der Schweiz

Auch die Schweiz hat mit starken Regenfällen und in der Folge mit Hochwasser zu kämpfen. Seit Samstag, dem 26. August 2023, fielen Regenmengen von über 200 Litern pro Quadratmeter. Laut des Südkuriers stiegen viele Zuflüsse des Rheins sowie des Bodensees in der Ostschweiz stark an. Vor allem zwischen Diepoldsau und der Mündung des Bodensees trat der Rhein sogar über die Ufer. Zu Schäden ist es bislang allerdings noch nicht gekommen.

Wie Ralph Dietsche, Mediensprecher der internationalen Rheinregulierung, gegenüber der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-DPA angab, überstiegen die Messungen der Abflüsse die der Vortage um das Zehnfache. „Solche Werte kommen nur alle zwanzig Jahre vor“, kommentierte er die fast 2000 Kubikmeter pro Sekunde. Auch Regen aus Österreich ließ den Wasserpegel des Bodensees ansteigen. Bis Sonntag lag dieser bei etwa 3,40 Meter, bei Konstanz stieg er schnell auf 3,95 Meter.

Am Dienstag-Nachmittag lag er dort bei 4,03 Metern, 20 Zentimeter höher als noch am Montagnachmittag. Kritisch werde es allerdings erst ab einer Wasserstandsmarke von 4,60 Metern. Auch wenn sich die Lage ab der Wochenmitte entspannen soll, gilt im Süden von Bayern und Südosten von Baden-Württemberg noch immer die Alarmstufe Rot. Währenddessen verlagert sich der Hochwasserschwerpunkt an die Donau. In der Stadt Passau wurde ein Pegelstand von 8,12 Meter gemessen, seit Dienstagmorgen ging dieser jedoch leicht zurück.