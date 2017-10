David ist für Babys da: Rentner hilft ehrenamtlich auf der Intensivstation

Atlanta. Die Geschichte des US-Rentners David Deutchman berührt derzeit Menschen auf der ganzen Welt. Ein Foto wird in sozialen Netzwerken im Internet zum Hit.

Mary-Beth Brulotte traut ihren Augen nicht, als sie auf der Intensivstation des Kinderkrankenhauses von Atlanta steht. Sie ist gekommen, um wieder nach ihrem Baby zu schauen. Logan liegt schon seit sechs Wochen im Krankenhaus des US-Bundesstaates Georgia, weil er zu früh auf die Welt kam. Er hängt an Maschinen.

Was die Mutter im ersten Moment so erschreckt? Ein Fremder hält ihr Baby im Arm. Es ist David Deutchman. Ganz vorsichtig hatte der Rentner das Baby in den Arm genommen und sich auf einen Sessel gesetzt. Logan schläft ruhig, Deutchman streichelt ihm über den Kopf. Dabei lächelt er, wirkt zufrieden. Wie ein stolzer Opa, der gerade zum ersten Mal sein Enkelkind in den Händen hält. Aber Logan ist nicht sein Enkel. Es besteht nicht einmal eine verwandtschaftliche Beziehung. Seine Mutter Mary-Beth weiß das. Verstört fragt sie: Wer bist du?

David Deutchman ist Rentner und stammt aus Atlanta (US-Bundesstaat Georgia). Seit mehr als zwölf Jahren geht er als ehrenamtlicher Arbeiter in das Children’s Healthcare of Atlanta Krankenhaus (übersetzt: Kindergesundheitskrankenhaus Atlanta). Er kümmert sich dort jeden Dienstag und Donnerstag um neugeborene Babys. Er schenkt Säuglingen den für sie so wichtigen Körperkontakt. Kinder, die viel Wärme erhalten, wachsen schneller und legen auch schneller an Gewicht zu. In der Medizin spricht man vom Känguruh-Effekt.

Als Deutchman Logans Mutter von seinem Engagement erzählt, ist die gerührt. Sofort macht sie ein Foto von David und ihrem Sohn. Die Klinik veröffentlicht es auf ihrer offiziellen Facebook-Seite. So wurde der US-Fernsehsender CNN und viele weitere Medien auf den Rentner aufmerksam. Das Foto wurde bereits mehr als 50.000 im sozialen Netzwerk geteilt.

Logans Mutter kann nicht 24 Stunden am Tag bei ihrem Baby sein. Abends muss sie nach Hause fahren, um sich um Logans ältere Schwester zu kümmern. Dann wäre Logan, abgesehen von anwesenden Krankenschwestern eigentlich allein. Ist er aber nicht. Denn dann ist David Deutchman da.

Doch nicht alle im Umfeld des Rentners begrüßen das Engagement. Gegenüber CNN erzählte Deutchman, dass viele mit Unverständnis reagiert hätten. „Viele verstehen nicht, was für eine Belohnung es ist, ein Baby so halten zu dürfen.“ Dafür nimmt er auch in Kauf, dass er öfters angespuckt oder angepinkelt wird. Der Rentner hat selbst zwei Töchter und zwei Enkelkinder.

Die Idee, im Krankenhaus zu helfen, kam ihm zufällig. Im Jahr 2000 ging er in Rente und musste sich am Bein im Krankenhaus behandeln lassen. Dort erfuhr er dann, dass man sich ehrenamtlich engagieren könne. Und so beschloss David Deutchman, sich zweimal die Woche um die Neugeborenen auf der Intensivstation in Atlanta zu kümmern.