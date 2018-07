Passanten kleben ihre alten Kaugummis auf diese Fahrräder - ist das nicht eklig?

Eine klebrige Sache

+ © Lea Sarah Wolfram Reisende kleben Kaugummis auf Fahrräder. Der Grund dafür ist verblüffend. © Lea Sarah Wolfram

Es ist doch ganz schön eklig: Mit alten Kaugummis werden in Fahrräder am Hauptbahnhof Münster vollgeklebt. Was ist da los? Hat die Fahrradhauptstadt Deutschlands ein Problem?